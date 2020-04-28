Президент РФ Владимир Путин отметил, что ежедневное выявление новых случаев относительно стабилизировалось, но угроза по-прежнему сохраняется

28 апреля глава государства провёл совещание в видеоформате с руководителями регионов и ключевых ведомств о ситуации с коронавирусом.

«России удалось затормозить распространение эпидемии. Ежедневное выявление новых случаев относительно стабилизировалось, но угроза, смертельная опасность вируса сохраняется. Это может коснуться каждого. Ситуация с коронавирусом остаётся очень сложной, пик ещё не пройден», — заявил Президент РФ Владимир Путин. Вирусолог назвал условие, при котором в России удастся избежать эпидемии коронавируса © Владислав Жемчугов Facebook

Он отметил, что с эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые, но благодаря исследованиям учёных, а также обмену опытом с другими странами удалось лучше узнать о заболевании, увеличилась возможность прогнозирования его распространения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за месяц темпы роста количества инфицированных снизились в 3,5 раза: с 27% до 7,5%.

28 апреля Россия вышла на восьмое место в мире по количеству заболевших коронавирусом, обойдя Иран. Диагноз COVID-19 подтверждён у 93 558 человек (6411 новых случаев за сутки), зафиксировано 867 летальных исходов (+73 за сутки), 8456 пациентов выздоровели.