Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина 20 апреля в эфире национального телеканала TVM представил профилактическое лекарство против коронавируса на основе полыни

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк состоит из смеси многих трав, а основным компонентом является полынь.

Его разработали в Малагасийском институте прикладных исследований, он успешно прошел клинические испытания. Лечение им приносит результаты в течение семи дней.

Радзуэлина отметил, что Covid Organics запускают в серийное производство безотлагательно. А со среды его начнут давать школьникам для профилактики.

На Мадагаскаре число заболевших Covid-19 составляет 83 человека, умерших нет, 39 больных вылечились.