По его словам, лекарственный препарат Covid Organics состоит из смеси многих трав, а основным компонентом является полынь.
Его разработали в Малагасийском институте прикладных исследований, он успешно прошел клинические испытания. Лечение им приносит результаты в течение семи дней.
Радзуэлина отметил, что Covid Organics запускают в серийное производство безотлагательно. А со среды его начнут давать школьникам для профилактики.
На Мадагаскаре число заболевших Covid-19 составляет 83 человека, умерших нет, 39 больных вылечились.