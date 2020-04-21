Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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По его словам, лекарственный препарат Covid Organics состоит из смеси многих трав, а основным компонентом является полынь.

Его разработали в Малагасийском институте прикладных исследований, он успешно прошел клинические испытания. Лечение им приносит результаты в течение семи дней. 

Радзуэлина отметил, что Covid Organics запускают в серийное производство безотлагательно. А со среды его начнут давать школьникам для профилактики.

На Мадагаскаре число заболевших Covid-19 составляет 83 человека, умерших нет, 39 больных вылечились.

 