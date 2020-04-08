Сообщается, что 13-летний школьник из маленького эстонского городка действовал в сети под ником Commander. Юноша создал в сети неонацистскую группировку Feuerkrieg Division (FKD) с масштабным охватом: США, Великобритания, Канада, Германия, Литва, Польша, Хорватия, Нидерланды, Латвия, Эстония и некоторые другие страны.
Руководил членами FKD подросток в Сети, поэтому скрывать возраст было не сложно. Кроме того, полицейские выяснили, что большинству участников группировки нет и 20 лет. За последние месяцы они были арестованы во многих странах, однако в Эстонии несовершеннолетние по закону не несут юридической ответственности и не могут быть помещены под стражу.
Большая часть общения членов FKD — безобидные фантазии, но были и действительно опасные заявления. Так, участники обменивались рецептами взрывных устройств, а также советами по модификации и приобретению оружия, призывали расстрелять полицейских, политиков, евреев, консерваторов, либертарианцев, коммунистов, гомосексуалистов и других представителей общества. Основной деятельностью организации являлось изготовление и распространение листовок.
По словам главы бюро КАПО Алара Ридамяэ, полицейские следят за радикализацией в сети и сотрудничают с иностранными коллегами, а также отметил, что, по его мнению, в стране ни одна форма радикализма не находит массовой поддержки.