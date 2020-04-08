В Эстонии полицейские задержали основателя и руководителя международной неонацистской группировки, но не могут его арестовать, так как ему всего 13 лет. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на эстонский еженедельник Eesti Ekspress

Сообщается, что 13-летний школьник из маленького эстонского городка действовал в сети под ником Commander. Юноша создал в сети неонацистскую группировку Feuerkrieg Division (FKD) с масштабным охватом: США, Великобритания, Канада, Германия, Литва, Польша, Хорватия, Нидерланды, Латвия, Эстония и некоторые другие страны.

Как украинские нацисты нашли общий язык с эстонскими © Facebook, Ruuben Kaalep | Facebook, Ruuben Kaalep | Перейти в фотобанк

Большая часть общения членов FKD — безобидные фантазии, но были и действительно опасные заявления. Так, участники обменивались рецептами взрывных устройств, а также советами по модификации и приобретению оружия, призывали расстрелять полицейских, политиков, евреев, консерваторов, либертарианцев, коммунистов, гомосексуалистов и других представителей общества. Основной деятельностью организации являлось изготовление и распространение листовок.

По словам главы бюро КАПО Алара Ридамяэ, полицейские следят за радикализацией в сети и сотрудничают с иностранными коллегами, а также отметил, что, по его мнению, в стране ни одна форма радикализма не находит массовой поддержки.