Иранский студент, который первым привез коронавирус в Белоруссию, выздоровел. Об этом 7 марта сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу Минздрава

По информации медиков, анализы пациента показали отрицательный результат на РНК коронавируса.

Сейчас молодой человек, который первым в Белоруссии заразился COVID-19, чувствует себя хорошо.

Коронавирус в Украине. Действия и последствия © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Не жалуются на самочувствие и его одногруппники и преподаватели, с которыми иранец контактировал. После 14-дневного карантина их отпустят домой.

Всего в Белоруссии диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у шести пациентов. Признаки заболевания у них не проявились.