По информации медиков, анализы пациента показали отрицательный результат на РНК коронавируса.
Сейчас молодой человек, который первым в Белоруссии заразился COVID-19, чувствует себя хорошо.
Выписать его обещают на следующей неделе. К учебе ему придется приступить позже своих однокурсников.
Не жалуются на самочувствие и его одногруппники и преподаватели, с которыми иранец контактировал. После 14-дневного карантина их отпустят домой.
Всего в Белоруссии диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у шести пациентов. Признаки заболевания у них не проявились.