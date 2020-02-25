Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, выразили нежелание эвакуироваться на Украину. Об этом 25 февраля сообщает «Громадское радио»

Пассажиры Diamond Princess начали покидать круизный лайнер © REUTERS, Issei Kato | REUTERS, Issei Kato | Перейти в фотобанк подтвердил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Максим Коваленко.

На лайнере находится 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Все украинцы являются членами экипажа.

«Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт», — уточнил представитель МИД.

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру.