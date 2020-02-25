«Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину», — подтвердил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Максим Коваленко.
На лайнере находится 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Все украинцы являются членами экипажа.
«Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт», — уточнил представитель МИД.
Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру.