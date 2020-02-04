Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что рассматривает вопрос целесообразности содержать в доме правительства отделение государственного Ощадбанка. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина» 4 февраля

Дубилет рассказал, ради чего в Кабмине закрыли «советскую» парикмахерскую © Facebook, Дмитрий Дубилет

В этом зале, по данным Дубилета, аварийное состояние потолка. Ремонт стоит очень много, а бюджета на это нет.

Министр отметил, что если бы средства на ремонт нашлись, то в комнате можно было бы организовать 200-300 рабочих мест.

«Кроме того, у нас есть отделение Ощадбанка. Я не очень понимаю, зачем оно нужно. Надо будет также к нему присмотреться. В 21 веке все есть в интернет-банкинге, зачем нам уже отделения в здании Кабмина, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане? Посмотрим, я еще не изучал этот вопрос», — заявил он.