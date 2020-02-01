И даже если Лукашенко попытается поменять свой курс, наладив отношения с Россией, продолжил эксперт, то ему предстоит менять свой аппарат в обратную сторону, чего новые белорусские элиты просто-напросто не позволят ему сделать.
«Боюсь, что скорее государственный аппарат поменяет Лукашенко, чем он поменяет свой государственный аппарат. Я не думаю, что он до такой степени сейчас уже контролирует руководящие структуры, как он сам думает», — подчеркнул Ищенко.
Вопрос судьбы Лукашенко будет состоять только в том, добавил политолог, в какой момент его поставят в положение экс-президента Украины Виктора Януковича, который оказался не нужен Западу, и которого пророссийские силы не были готовы защищать.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру