Белорусский лидер Александр Лукашенко в целях давления на Россию полностью поменял свой управленческий аппарат, заменив его сторонниками прозападного курса. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко на недавней пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

«Боюсь, что скорее государственный аппарат поменяет Лукашенко, чем он поменяет свой государственный аппарат. Я не думаю, что он до такой степени сейчас уже контролирует руководящие структуры, как он сам думает», — подчеркнул Ищенко.

Вопрос судьбы Лукашенко будет состоять только в том, добавил политолог, в какой момент его поставят в положение экс-президента Украины Виктора Януковича, который оказался не нужен Западу, и которого пророссийские силы не были готовы защищать.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру