Делегация из России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если ее полномочия будут ограничиваться. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает «РИА Новости»

«Я надеюсь, что здравомыслящее большинство (ПАСЕ) не будет такие решения (ограничить полномочия РФ) принимать. Но если примут, мы уедем», — заявил Толстой.

Украина оспорила избрание в ПАСЕ Петра Толстого — Гончаренко © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Леонид Слуцкий также отметил, что российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены.

«Но без лишней утопии считал бы маловероятным такое развитие событий в рамках постановки вопроса о ратификации наших полномочий. Сегодня российская делегация уже встроена в рабочую ткань ПАСЕ. Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится все более интересно, а работа российской делегации все более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но будем работать», — заявил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в Ассамблее. Вопрос передали в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад. Возможность продления полномочий российской делегации будет обсуждаться в среду, 29 января.