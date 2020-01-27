«Я надеюсь, что здравомыслящее большинство (ПАСЕ) не будет такие решения (ограничить полномочия РФ) принимать. Но если примут, мы уедем», — заявил Толстой.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также отметил, что российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены.
«Но без лишней утопии считал бы маловероятным такое развитие событий в рамках постановки вопроса о ратификации наших полномочий. Сегодня российская делегация уже встроена в рабочую ткань ПАСЕ. Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится все более интересно, а работа российской делегации все более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но будем работать», — заявил Слуцкий.
Ранее сообщалось, что депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в Ассамблее. Вопрос передали в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад. Возможность продления полномочий российской делегации будет обсуждаться в среду, 29 января.