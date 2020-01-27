Украинская делегация в ПАСЕ накануне приняла решение разделиться на несколько политических групп. Об этом 27 января рассказала глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько в Facebook

«Сообщаю, что члены делегации приняли решение войти в политические группы… Несмотря на распределение по политическим группам, уверяю всех, что украинская делегация — объединенная команда, которая приехала в ПАСЕ, чтобы бороться за Украину и ценности Совета Европы», — написала она. Украинская делегация будет оспаривать полномочия делегации РФ в ПАСЕ — Гончаренко © Facebook, Алексей Гончаренко Группа социалистов, демократов и зеленых — Юлия Левочкина, Александр Мережко (члены делегации), Олег Волошин, Вячеслав Медяник, Александр Скичко (заместители членов делегации). Группа европейских консерваторов — Алексей Гончаренко, Сергей Кальченко (члены делегации), Дмитрий Наталуха, Елена Хоменко (заместители членов делегации). Альянс либералов и демократов за Европу — Марина Бардина, Юлия Овчинникова (члены делегации), Александр Ковальчук, Евгения Кравчук, Андрей Лопушанский (заместители членов делегации).