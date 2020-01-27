«Сообщаю, что члены делегации приняли решение войти в политические группы… Несмотря на распределение по политическим группам, уверяю всех, что украинская делегация — объединенная команда, которая приехала в ПАСЕ, чтобы бороться за Украину и ценности Совета Европы», — написала она.
В частности, по ее словам, в группу «Европейской народной партии» вошли Ясько, Леся Василенко, Леся Забуранная, Дмитрий Лубинець, Мария Мезенцева, Сергей Соболев (члены делегации), Лариса Билозир, Сергей Власенко, Юрий Камельчук, Рустем Умеров (заместители членов делегации).
Группа социалистов, демократов и зеленых — Юлия Левочкина, Александр Мережко (члены делегации), Олег Волошин, Вячеслав Медяник, Александр Скичко (заместители членов делегации).
Группа европейских консерваторов — Алексей Гончаренко, Сергей Кальченко (члены делегации), Дмитрий Наталуха, Елена Хоменко (заместители членов делегации).
Альянс либералов и демократов за Европу — Марина Бардина, Юлия Овчинникова (члены делегации), Александр Ковальчук, Евгения Кравчук, Андрей Лопушанский (заместители членов делегации).