«Российская делегация приехала на сессию в ПАСЕ. Мы будем оспаривать их полномочия», — написал он.    

Лицом к лицу. Впервые за 5 лет делегации России и Украины встретятся в ПАСЕ
Лицом к лицу. Впервые за 5 лет делегации России и Украины встретятся в ПАСЕ
© РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько сообщила, что «настроение украинской делегации в ПАСЕ боевое и положительное».