Украинская делегация в ПАСЕ намерена начать зимнюю сессию с оспаривания полномочий российской делегации в Ассамблее. Об этом 27 января сообщил депутат Рады от «Европейской солидарности», член украинской делегации Алексей Гончаренко в своем Telegram

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