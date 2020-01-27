Украинская делегация в ПАСЕ намерена начать зимнюю сессию с оспаривания полномочий российской делегации в Ассамблее. Об этом 27 января сообщил депутат Рады от «Европейской солидарности», член украинской делегации Алексей Гончаренко в своем Telegram
«Российская делегация приехала на сессию в ПАСЕ. Мы будем оспаривать их полномочия», — написал он.
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько сообщила, что «настроение украинской делегации в ПАСЕ боевое и положительное».
Украина.ру на Youtube
Филарету 91 год: 10 фактов из жизни украинского раскольника — видео