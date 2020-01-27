Она отметила, что члены делегации, которые еще не работали во Дворце Европы, прошли тренинг.
«Также состоялась плодотворное и конструктивное рабочее совещание делегации (вечерняя, плавно перешла в ночную). В ней принял участие Борис Тарасюк, который также прибыл для работы в Страсбурге», — написала она.
Кроме того, Ясько сообщила, что делегация «сверила часы» с действующей в ассамблее так называемой группой «Балтик плюс», созданной Украиной с участием Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. По ее словам, в группе все остаются единомышленниками.