Украинская делегация накануне начала зимней сессии в ПАСЕ работала вечером и продолжила совещаться ночью. Об этом 27 января рассказала глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько в Facebook

Лицом к лицу. Впервые за 5 лет делегации России и Украины встретятся в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

«Также состоялась плодотворное и конструктивное рабочее совещание делегации (вечерняя, плавно перешла в ночную). В ней принял участие Борис Тарасюк, который также прибыл для работы в Страсбурге», — написала она.

Кроме того, Ясько сообщила, что делегация «сверила часы» с действующей в ассамблее так называемой группой «Балтик плюс», созданной Украиной с участием Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. По ее словам, в группе все остаются единомышленниками.