Бойцы Народной милиции ДНР посадили на свою территорию беспилотный летательный аппарат ВСУ, который корректировал огонь артиллерии. Об этом 25 января сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции

По его словам, беспилотник «Скайуокер» перехватил комплекс «Террикон-М2Н», созданный специалистами ДНР.

«БПЛА был своевременно обнаружен расчётом комплекса РЭБ "Террикон М2Н", входящего в состав единой системы комплексной защиты объектов республики от огневого поражения противника "Мантия-АРП". Умелыми действиями операторов канал управления был перехвачен, и БЛА успешно приземлён на нашей территории», — рассказал представитель ДНР.

Небо ДНР укроют «Мантией» © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Испытания новой системы противовоздушной обороны (ПВО) «Мантия — АРП в ДНР завершились в декабре прошлого года. Система предназначена для борьбы с беспилотниками на высоте до семи километров.