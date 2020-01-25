По его словам, беспилотник «Скайуокер» перехватил комплекс «Террикон-М2Н», созданный специалистами ДНР.
«БПЛА был своевременно обнаружен расчётом комплекса РЭБ "Террикон М2Н", входящего в состав единой системы комплексной защиты объектов республики от огневого поражения противника "Мантия-АРП". Умелыми действиями операторов канал управления был перехвачен, и БЛА успешно приземлён на нашей территории», — рассказал представитель ДНР.
Информация с флеш-карты летательного аппарата будет изучена специалистами, а после ее передадут в генпрокуратуры ДНР. Эти материалы будут приобщены к уголовным делам против командира 10-й бригады ВСУ.
Испытания новой системы противовоздушной обороны (ПВО) «Мантия — АРП в ДНР завершились в декабре прошлого года. Система предназначена для борьбы с беспилотниками на высоте до семи километров.