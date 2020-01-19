Иранский глава расследования по сбитому иранскими военными украинскому авиалайнеру может посетить Украину на предстоящей неделе. Об этом 19 января сообщает пресс-служба канадского Управления по безопасности на транспорте TSB

Погребинский рассказал о странностях, которые предшествовали признанию Ираном вины за «Боинг» © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк

Выполнявший рейс в Киев «Боинг» «Международных авиалиний Украины» со 176 людьми на борту потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром.

Иранские военные признались, что сбили самолет случайно, так как он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету.

В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.