«Главный следователь может поехать на Украину на этой неделе, чтобы встретиться с главой национального расследования и обсудить ход расследования, а также посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев», — говорится в заявлении ведомства.
Выполнявший рейс в Киев «Боинг» «Международных авиалиний Украины» со 176 людьми на борту потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром.
Иранские военные признались, что сбили самолет случайно, так как он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету.
В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.