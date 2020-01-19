Тегеран сам исследует «черный ящик» сбитого им по ошибке украинского авиалайнера и передаст его Киеву, если не сможет его расшифровать. Об этом заявил глава комиссии по расследованию авиационных происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар 19 января в интервью агентству IRNA

«Я не понимаю, для чего украинские специалисты поехали в Иран» - Шабовта о катастрофе «Боинга» © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Мы пытаемся прочитать "черные ящики" здесь, в Иране; в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не принято решение отправить их в другую страну», — сказал Резаифар. в интервью агентству IRNA.

Таким образом, глава организации опроверг сообщения о том, что бортовые самописцы самолета исследуются на Украине.

При этом, отмечают журналисты, ранее Резаифар заявлял IRNA, что поскольку разбившийся самолет был современным Boeing 737, и у Ирана нет технологии для расшифровки, он будет отправлен во Францию, потому что есть риск его повреждения в процессе восстановления.

Как и полагал эксперт в области безопасности Сергей Шабовта, Иран является довольно закрытой страной с хорошо организованными спецслужбами, которая, несмотря на свою вину в трагедии, будет всячески скрывать от иностранцев свои секреты.