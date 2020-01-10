По версии издания, самолет сбили двумя ракетами класса «земля-воздух».
Разведка США якобы имеет доказательства атаки Ирана, прежде чем самолет потерпел крушение.
Вечером в четверг, 9 января, сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Эту версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также его британский коллега Борис Джонсон.
Иран категорически отверг данную версию.