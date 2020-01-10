Авиакатастрофа украинского самолета неподалеку от Тегерана могла произойти из-за попадания двух иранских ракет российского производства «Тор». Об этом 10 января сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник среди высокопоставленных чиновников

Иран призвал Канаду передать данные о возможном поражении ракетой самолета МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк издания, самолет сбили двумя ракетами класса «земля-воздух».

Разведка США якобы имеет доказательства атаки Ирана, прежде чем самолет потерпел крушение.

Вечером в четверг, 9 января, сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Эту версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также его британский коллега Борис Джонсон.

Иран категорически отверг данную версию.