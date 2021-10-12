Украина нужна в значительной степени для того, чтобы продемонстрировать, что этот коллективный Запад существует, считает философ Борис Межуев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру



- Борис, иногда приходится слышать тезис о том, что Соединенные Штаты покидают Западную Европу, так как хотят сосредоточиться на противодействии Китаю и России, их растущему влиянию. А заниматься европейскими делами, в частности Украиной, они якобы поручают Великобритании. Эта информация реальна, или это конспирологическая теория?

- Здесь элемент реальности состоит в том, что Британия, выходя из Европейского Союза и осуществляя Брексит, надеялась на какую-то глобальную роль. ОБ этом Борис Джонсон совершенно определенно говорит, никакой конспирологии нет. Она не хочет связывать себя рамками Европейского Союза, европейской дипломатии, она хочет проводить свою собственную независимую внешнюю политику, и Британия считает, что она может это делать, и действительно у некоторых представителей британской элиты, и, кстати, некоторых представителей американской элиты есть представление о том, что Британия может это делать лучше, чем США. В каких-то формах лучше.

Начнем с того, что Лондон — это финансовый центр мира, это первый момент. Во-вторых, у Британии есть имперский стиль, который Америка никак не может приобрести. То есть, британцы знают, что такое оставаться надолго. Американцы тоже знают, что такое «оставаться надолго», но, как правило, там, где в общем комфортно. А британцы считают, что могут быть там, где некомфортно.

Ну и, наконец, Британия не в такой степени расколотая страна, какой являются Соединенные Штаты, которые мечутся от одного полюса к другому полюсу. И я думаю, у представителей американской элиты, в частности, тех, кого называют неоконсерваторами, была мысль о том, что Британия может что-то такое предпринять особое. Об этом шла речь, и какие-то разговоры по этому поводу ведутся.

Другое дело, что это никак не связано с Западной Европой, потому что как раз Западная Европ едва ли будет находиться под британский влиянием после Брексита. Это первое. Во-вторых, это никак не может быть связано с нынешней администрацией Байдена, которая не уходит из Европы, а наоборот, как известно, возвращается, даже Байден заявил о том, что Америка возвращается, America is back.

Но другое дело, как она возвращается, куда и насколько — это другой вопрос, но во всяком случае, никуда из Европы она уходить не хочет, и наоборот, хочет максимально усилить свои трансатлантические связи.

Проблема здесь в том, что администрация Байдена по целому ряду внутренних и внешних причин оказалась в условиях такого некоторого раскола идентичности. Я имею в виду не раскола административного, не то, что там люди разные позиции занимают, а в том смысле, что сама американская политика оказывается расколотой.

С одной стороны, есть довольно наметившийся крен в сторону англосферы — это объединение с Австралией AUKUS, в котором явно Британия играет важную идейную и психологическую роль. Я думаю, там ее присутствие не случайно.

А с другой стороны, традиционная для демократов линия на сближение с Германией, Францией, с Европейским Союзом, с Брюсселем, и она мне не кажется, что ослабевает. Наоборот, то, что мы видим в Польше, то, что мы видим в Австрии, то, что мы вообще наблюдаем в Центральной Европе — мы как раз видим, что влияние Брюсселя.

Брюссель, в общем, пошел в наступление, если вещи своими именами называть. Он пытается убирать неприятных лидеров, пытается проводить жесткую, в том числе, финансово-кредитную политику по отношению к Польше. Разумеется, за ней стоит желание укрепить Европу, то, что с ней стало без Британии.

И совершенно очевидно, что тут никакая не Британия, а Вашингтон и Брюссель находятся в прежнем партнерстве, и ничего там не изменилось.

Но с другой стороны, появляется какая-то странная вторая нога американской политики, а может быть, действительно как-то задействовать Великобританию, ее доминионы, тем более, на тихоокеанском пространстве. Вот эти доминионы бывшие — например, Австралия. В общем, члены содружества нации.

- Британское содружество наций.

- Да. Не обязательно, что это доминионы, но во всяком случае, это страны, пребывавшие в англосфере. Существует единство разведок, так называемые «Пять звезд», в том числе, и США там участвуют. То есть, эта англосфера существует, и в условиях китайского фронта, она приобретает особое значение.

Вся эта конспирология сейчас продолжается именно из-за того, что эти две ноги американской политики как-то обозначились, и они немножко начинают друг другу даже мешать. Потому что с одной стороны хотят договориться с Европой, но тут Франция оказалась жертвой. По Франции ударили.

С другой стороны можно рассматривать как две разные ноги, а можно как две разные руки, которые делают одно дело — сдерживание Китая и России — в общем, проводятся разные направления разными вариациями, с разным определенным политическим подтекстом.

Конечно, Британия, которая будет контролировать Европейский Союз — это абсолютный бред. Просто непонятно, как она это будет делать, и какими механизмами, и кто ее туда допустит. У нее нет ни возможностей, ни финансовых, ни экономических возможностей, ни политических. Она может быть только инициатором атлантического сплочения, вот это она и делает.

Надо против России как-то выстраивать фронт, надо против нехороших диктатур выстраивать какой-то единый фронт.

Источником таких мобилизаций идеологических она может стать. Не в рамках ЕС, а в рамках вообще Запада как такового, коллективного Запада. Британия как хранитель западной ортодоксии, атлантической совести.

Тут, конечно, у нее есть определенные для этого возможности и желания, и есть люди, которые к этому готовы приложить руку. Но растворить Европейский Союз и его идентичность в рамках этого большего коллективного Запада — тут явно у британцев есть определенные желания. Например, вторгнуться и в арктическую сферу, при этом Британия не является арктическим государством.

Она считает, что ущемлена тем, что вкладывается серьезно в арктические исследования, но лишена арктического шельфа. У нее есть, конечно, амбиции, но это другие амбиции, абсолютно не те, о которых говорится в вопросе.

- А какие тогда?



— Скорее ее задача — усилить Америку… Просто Америка не справляется с ролью глобальной империи, это видно. А вот Британия пытается показать — давайте поучимся на наших определенных уроках, мы многое можем, нам надо только освободиться от пут в лице Европейского Союза, и мы Америку научим "править морями".

Это есть, и об этом говорят те люди, которые на это надеялись и участвовали в подготовке Брексита.

- Политолог Алексей Громыко, внук Андрея Громыко, считает, что выход Британии из ЕС положил начало перемен во внешней политике Лондона, который решил развивать концепцию «Глобальная Британия».

- Да, «Глобальная Британия».

- И она, по его словам, особо ярко проявляется на Украине. Именно ради этого британцы заключили с Киевом соглашение о взаимодействии в военно-морской области, что предусматривает выделение Киеву десятилетнего кредита в размере 1 млрд. 250 млн. фунтов стерлингов. Многие теперь стали говорить о том, что именно Британия будет заниматься украинскими делами, не Америка и не Берлин с Парижем. Это серьезное утверждение?

- Украина — это такой оселок коллективного Запада. Коллективный Запад во многом держится за счет Украины. Условно говоря, эта Украина и нужна в значительной степени для того, чтобы продемонстрировать, что этот коллективный Запад существует.

Поскольку Британия пытается стать своего рода хранителем печати этого коллективного Запада, то она, разумеется, демонстрирует сверхзначимость украинского вопроса. В основном в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать, что не все его действия последнее время отвечают этому интерактиву укрепления коллективного Запада, и сохранения Украины в качестве форпоста этого Запада.

Я думаю, что касается конкретно военно-морского флота, наверное, если Соединенные Штаты будут укреплять австралийский флот, украинский флот, это какая-то роль будет. Но то, что Британия полностью сменит США в качестве патрона Украины — я в это не очень верю, потому что, мне кажется, они очень разные страны, ментально очень разные.

Конечно, какое-то возможное влияние есть. Я помню одно мероприятие в Польше, на котором мне приходилось быть еще при Бараке Обаме, и представители российской прессы были, поляки, было очень много украинцев. Там тогда доминировали британцы, которые уже в тот момент говорили, что «Нужна Холодная война с Россией». Это была еще эпоха Медведева, Путин ушел с поста президента, на позицию премьер-министра. Это было самое время потепления, 2010, или 2009 год, вообще эпоха самая что ни на есть теплая, из последнего времени.

Там были такие люди как британский журналист Эдвард Лукас, я с ним пообщался, были еще какие-то представители британской политической мысли. Они были крайне недовольны Россией. Заметно, что было крайне мало американцев, это были только сугубо либеральные дамы, а британцы были как раз хорошо представлены.

Британцы, наверное, свои отношения с украинцами развивают. Но все-таки представить, что они смогут быть прямо новой империей именно здесь, в нашем подбрюшье — это трудно представить.

Они традиционно с мусульманскими странами взаимодействуют, как раз в Средней Азии можно что-нибудь такое ожидать. Но все-таки, Америка, если ничего сейчас не произойдет катастрофического, то есть, не произойдет какого-нибудь окончательного раскола внутри страны, и соответственно, просто ее ухода в какую-то самоизоляцию, вызванную внутренними проблемами, я думаю, Америка будет сохраняться в качестве основного патрона и Киева, и Брюсселя, в том числе и Лондона.



- Ты говоришь, что «если не будет внутреннего раскола в Америке». Если предположить, что произошел внутренний раскол в Америке, и Америка ушла во внутреннюю самоизоляцию, то есть сосредоточилась только на себе, что в таком случае будет с Украиной? Россия, мы же понимаем прекрасно, опасается действовать более активно на украинском направлении только из-за того, что Америка стоит на пути.



— Я понял вопрос. Я думаю, что ни Британия, ни Европейский Союз все-таки такой силы не будут представлять, как представляют Соединенные Штаты. Если США надломятся, какого-то серьезного на уровне коллективного Запада отпора России выстроить не удастся.

- Путин написал статью об Украине, Медведев написал. Мы видим, насколько они написаны недвусмысленно, не завуалировано. Все вещи там названы прямо, тексты статей довольно радикальны. Такого раньше не было.

- Я понимаю.

- Это говорит о том, что у российского руководства все-таки есть некие очень серьезные намерение в отношении Украины? Россия считает Украину, большую ее часть, кроме Западной Украины, своими историческими землями. Это значит, что рано или поздно она попытается их вернуть. Может, в таком случае при определенных условиях российская армия войти…



-… я все понимаю, что ты спрашиваешь! Российская армия, конечно, может куда угодно зайти, разумеется. Проблема заключается в том, что здесь, в России, существует большое количество политико-экономической элиты, которая надеется на какое-то продолжение диалога с Европой.

Разумеется, эта политико-экономическая элита не будет приветствовать жесткие действия. Эти элиты не два певца, это серьезная экономическая сила. Они не хотят ссориться с Европой, для них Европа это деньги, это капитал, это возможности.

И разумеется, вот такой режим самоизоляции, который во всяком случае культурный, духовный, который неизбежно может за этим последовать, в общем, уже почти что последовал — не будет приветствоваться. Естественно, эти люди, не знаю, какой будет уровень их политического влияния в тот момент, о чем я веду речь.

Конечно, если здесь будет жесткая единая политическая воля, воплощенная в ком-нибудь, наверное, вопрос вообще не возникнет. Двинет он полки, и эти полки куда угодно приведут.

Что будет дальше? Проблема заключается в том, что Украина же тоже ведь Россией не станет. Украина не превратится в Россию в три секунды. Одно дело какие-то части территории, которые и так уже находятся под нашим управлением, а другое дело, вообще Украина в целом. Поэтому тут по-разному все может быть.

Разумеется, стремление такое будет, конечно. Стремление будет и экономической, и политической интеграции Украины. И может быть, даже правильное стремление. Другое дело, как это будет оформлено, и как это будет реализовано.

- В Америке чудовищный раскол нации. Насколько вероятность того, то Америка территориально расколется?



- В территориальный раскол я не очень верю, но эта хроническая политическая нестабильность, когда стороны плюют уже на все нормы, не то, что демократические, а вообще всякие нормы законодательные, и мочат друг друга всевозможными способами, ни на что не обращая внимание, к чему все приближается. Это, конечно, возможно. Но с одновременными какими-то выплесками несистемной активности.

Потому что, в общем, к этому идет — постоянно идут тексты о том, что «мы не допустим возвращения Трампа».

Трамп уже практически видит себя вновь в Белом Доме, он уже строит планы в связи с этим, и республиканцы, надеясь оседлать войну антибайденовскую и протрамповскую, не хотят избавляться от Трампа. Это ощущение приближения к 1993 году, или девяносто шестому, честно говоря, есть. Статьи такие идут, что надо придумать, что-нибудь изобрести, чтобы никогда-никогда-никогда.

Но все это истерика, продолжающая истерика, а истерика никогда ни к чему хорошему не приводит и чем-то плохим всегда кончается. Поэтому я понимаю, либо они это не допустят. Выправить ситуацию за этот год будет очень сложно, достижений очень мало у демократов, и в плане ковида. Ковид (имеется в виду — вакцинация — Ред.) это самое лучшее, что еще считают Байден более-менее сделал. Экономика ужасная, мексиканские границы — катастрофическое положение, внешняя политика не особенно убедительная, по крайней мере, для многих.

В общем, супердостижений нет. И в этом плане да, провал инфраструктуры, хорошо, что подняли планку государственного долга, от дефолта избавились, но это такая ритуальная процедура, тоже для республиканцев, для среднего класса в этом есть много минусов.

Поэтому возвращение их возможно, Трампа они хотят. И тогда что, военных, использовать военную силу? Практически уже почти это было сделано в 2020 году. Все может быть тогда. Действительно страна будет занята только разрешением внутренних проблем, все будет рассматриваться через эту призму. И в этом плане, конечно, отсюда и Британия, отсюда и постоянная попытка Британии заявить, что она готова что-то подобрать какие-то элементы имперской мощи, в силу того, что Соединенные Штаты не справляются с этим. Поэтому да, такая проблема существует, безусловно.

- Когда говорят, что Америка сосредоточится на противодействии России и Китаю, что это означает? Как она сосредоточится? Усилит армию, будет готовить наземные операции, вводить санкции?

- Во-первых, в первую очередь Китай, но и Россия тоже…

- Как Китай и Россия мешают Америке жить, зачем ей надо противодействовать?

- Все не скажешь, конечно, но самое главное и самое основное — Америка потеряла технологическое лидерство. Китай вырывается вперед не только в качестве производителя вещей, но и производителя новых технологий. За счет воровства, не за счет воровства, но за счет в первую очередь, сильного демпинга. И собственно, технологические платформы и экспансия технологий. Все страны понимают, что им выгодно взаимодействовать с Китаем.

Но с другой стороны Америка не может никак доказать, что она по-прежнему лидер в науке, технологиях, экономике. Она утрачивает эти позиции. И нужно что-то делать. Что можно сделать? Можно в первую очередь давить на идеологию, и сказать, «а у нас вольно дышит человек, а у вас тоталитаризм, и поскольку у вас тоталитаризм, уйгуры, никто дружить с вами не будет». Эта попытка была сделана, она не очень к хорошему привела.

Второй момент попытаться сделать так, чтобы Китай почувствовал свою внешнюю военную уязвимость. Но сейчас будет решаться с Тайванем, потому что Китай сам начал сейчас, насколько я понимаю, сильный прессинг на Тайвань, это уже не американцы, они сами. Правительство Китай почувствовало, что американцы слабоваты, и усилило последние заявления, что тайваньский национализм неприемлем, и сепаратизм, это намек на то, что все может быть в ближайшее время.

Так что там надо применять не наземные операции, надо наоборот сделать, чтобы Тайвань смог отбиться от китайского нападения, и причем не перерастая в мировую войну. Чтобы не произошел обмен ядерными ударами между Китаем и Соединенными Штатами, что, естественно, никому не хочется. А главная задача именно в этом. Понятно, что массированное вторжение на Тайвань приведет к падению Тайваня. И что дальше? Что будут делать США?

- Что будут делать США?

- Да ничего. Единственная возможность — просто поставить там американский батальон, ну они там стоят, и сделать так, чтобы Китай понимал, что это приведет к чему-то плохому. Но с другой стороны, если это приведет к чему-то плохому, что будет делать американцы дальше?

Понятно, что падение Кабула усилило все аппетиты, всех противников. Даже не противников, а всех под американских зонтиком находящиеся страны — мы видим, что и Турция совершенно другая уже Турция, и конечно, Иран уже ушел из-под ощущения, что сейчас, завтра не нанесут удар Соединенные Штаты, и Китай, разумеется. Многополярность реальная существует, и она может к плохому привести. Они пытаются понять, как это можно сделать, в том числе, с помощью милитаризации Австралии. Фактически это будут подводные лодки, то ли атомные, то ли не атомные, но тем не менее.

Чтобы Китай понимал… Условно говоря, в чем тут суть дела — военное сдерживание не будет использовано, но конвенциональные виды вооружений приведут к серьезным военным действиям, в которых все-таки Китай уязвим. Китай никогда не побеждал ни в одной наземной войне — это важный момент. Ни одна наземная война в Китае не была выиграна.

Я не буду сейчас говорить о древности, но Китай хорошо воевал только с кочевниками. А все остальные войны… Ну Памир присоединил. Но все остальные войны Китаем были проиграны против соперничающих держав, начиная с опиумных войн. И поэтому у Китая не очень хорошая история наземных военных операций, следовательно, ядерное оружие для них это вариант.

- А Россия тогда чем мешает Америке?

- Россия мешает, как независимое государство, обладающие огромными финансовыми возможностями, желанием присутствовать в Европе, желанием оказывать влияние на европейскую политику. Демонстративным неподчинением Западу. В свое время пугались еще и нашей мягкой силы, воплощенной в Путине, сейчас уже я бы не стал об этом говорить.

Но был момент, когда действительно «смотрите, каким может быть белое человечество, каким может быть лидер настоящий, здравомыслящим мужчиной, не стыдящийся своих мужских качеств». Это для огромного количества всего западного человечества было какой-то некоторой альтернативой.

Сейчас многие увидели в Орбане вариант. Может быть, Орбан такой… Это не совсем авторитаризм, не совсем демократия, я это называю «консервативная демократия», какой-то вариант государственного устройства, в котором меньшинства все-таки не имеют определяющее влияние.

Это очень для многих привлекательно было, и в России тоже это видели. Плюс сейчас видно, что Россия очень активна, это не Россия девяностых, и не Россия нулевых, это другая Россия, которая добивается своих задач и экономических целей, несмотря на все это идеологическое противодействие элит. Это очень усилившаяся страна, хотя и не за счет своей экономики усилившаяся, а за счет своей сильной активности. В этом смысле технологического лидерства России они не боятся, но ее невписанности боятся.