Председатель фонда помощи морякам "Ассоль", рассказала изданию Украина.ру о ситуации вокруг судна с русско-украинским экипажем, о захвате которого пиратами в африканских водах, стало известно в субботу, 18 июля

Утром в субботу 18 июля стало известно о похищении россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина. Как сообщил интернет-портал Maritime Bulletin в 9.50 со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером Curacao Trader, который подвергся нападению пиратов в 210 морских милях от побережья Бенина около 11.00 по местному времени 17 июля. В плен взяли 13 из 19 членов команды. Все они — российские и украинские моряки.

- Светлана, ваш фонд «Ассоль» уже несколько лет занимается украинскими моряками, которых становятся жертвами нападения пиратов. Что в этот раз вам известно по поводу захвата этого судна?

— В силу того, что это произошло в субботу, на фонд еще никто не выходил. Судно шло под флагом Либерии. Конечный бенефициар, скорее всего, находится в Греции. Захват был осуществлен на нескольких лодках. Этих людей все-таки не стоит романтически называть пиратами, вспоминая литературную классику. Это обычная банда, которая сейчас будет вымогать деньги. Они забрали экипаж и увезли его на берег.

Думаю, этот захват моряков не будет так опасен и длителен, как это было прежде, когда захваты осуществляли сомалийские банды. Сомали было неконтролируемой территорией с неконтролируемым побережьем. Поэтому там иногда, к сожалению, происходили случаи с потерей заложников.

А то, что сейчас произошло, произошло в районе Нигерии. Там относительно контролируемая территория, в том числе и побережье, и какая никакая власть. Поэтому аналогичные случаи с захватом моряков тут по опыту затягиваются максимум на месяц.

Потому что и правительство Нигерии начинает включаться, начиная искать этих «товарищей». Включаются и МИДы тех стран, гражданами которых являются члены экипажа и владелец судна.

- Сколько украинских граждан было на корабле?

— Шесть человек. Там были также и граждане России, были и граждане Азербайджана, и Румынии.

- Вы уже связывались с украинскими властями?

— Да, утром я разговаривала с представителями украинского МИД. Они мне ответили, что уже подняли всех, в том числе и нашего посла в Нигерии. У нас там, кстати, послом работает хороший молодой парень. Это редкий случай сегодня для украинских посольств, чтобы люди, занимающие такие посты, были очень расторопны и, как я это называю, не с холодной печенкой, то есть ему не все равно. Они уже начали активно всем этим заниматься.

- По опыту, что будет — военная операция по освобождению членов экипажа или все-таки будет заплачен выкуп? Если выкуп, то каким он может быть?

— Если страна хотя бы относительно цивилизованная, то обычно включаются власти и спецслужбы и людей находят. Если страна нецивилизованна, то судовладелец или собственник груза вступают в переговоры с бандитами. Государство никакой выкуп не платит, так как, если оно хоть раз заплатит, то подобные похищения моряков, граждан такого государства, будут постоянными.

Что касается выкупа, то бывают разные ситуации — от 35 тысяч до 50 тысяч долларов за человека, либо 3-5 миллионов долларов.

Они очень хорошо понимают и соображают, кого они похищают, и какой можно просить выкуп. Например, американский экипаж, как правило, они похищать не будут.

-То есть, зная, что там будут украинцы и русские, они и напали?

— Да. Именно на такие экипажи они больше всего и охотятся, так как не боятся получить «обратку», когда им надают по голове.