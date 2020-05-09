Шесть лет назад, 9 мая 2014 года, в Мариуполе украинскими нацистами был осквернен День Победы. Так называемый батальон территориальной обороны «Азов», собранный на деньги олигарха Игоря Коломойского, устроил в крупнейшем промышленном центре Донбасса провокацию, в ходе которой было убито несколько горожан, активистов ДНР и правоохранителей

Фашиствующие молодчики пытались устроить в Мариуполе то же самое, что они сделали всего за неделю до этого с антифашистами в одесском Доме профсоюзов. И если им не удалась в полной мере «мариупольская хатынь», то только потому, что мариупольцев было больше, чем бандитов. Через два дня после тех событий в городе металлургов, как и во всей Донецкой области, был проведен референдум по вопросу независимости Донбасса от захваченной нацистами Украины. Избирательные участки были переполнены — люди, увидевшие лицо украинского фашизма воочию, решили противопоставить ему свою солидарность. Явка горожан на референдум стала одной из самых высоких в крае наряду с Донецком, Луганском, Макеевкой, Горловкой и Славянском и Старобельском.

События тех дней стали важным эпизодом разгорающейся войны между Донбассом и Украиной — впервые агрессивный нацизм получил поддержку доселе трусливого аппарата партий, совершивших государственный переворот в Киеве в феврале того же года. Наряду с первыми боестолкновениями в Славянске, мариупольская бойня стала началом конца украинской власти в Донбассе. Трагедия 2 мая: Международные организации больше не могут молчать © Агентство "Одесса-медиа" | Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк

Мы вспомнили ту трагедию с бывшим главой Совбеза ДНР, а в те дни — создателем легендарного батальона «Восток», Александром Ходаковским, знающим подоплеку и детали произошедшего досконально.

- Александр Сергеевич, в тот день в Мариуполе, как и во всем Донбассе, отмечался самый святой праздник нашего народа. Никому, разумеется, и в голову не приходило, что будет кровопролитие. В городе менялась власть, активисты занимали общественные здания. Что произошло?

— За неделю до этого случились события в Одессе. Люди по всему Донбассу, и в Мариуполе, конечно, тоже, чувствовали, что надвигается что-то страшное. Это выгоняло людей на улицы объединяться, чтобы почувствовать, что они сила. Создавалось общее поле, энергетика. Но были у людей и конкретные цели. Группа местных пассионариев решила, что пора по примеру Донецка взять под контроль народа городское управление внутренних дел. Трудно сказать сегодня, даже после детального расследования события, как получилось так, что эта группа активистов оказалась запертой в здании, в котором в свою очередь забаррикадировалась часть милиционеров. Лишь впоследствии мы узнали, что кто-то из активистов не сумел удержать язык за зубами, и нацисты из «Азова» (тогда еще никто не знал, что они так называются, они только формировались) решили провести, пользуясь случаем, акцию устрашения. Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 года © РИА Новости, Александр Полищук | Перейти в фотобанк

- Но не могли же они сами все подготовить? Тут явно просматривается опытная рука.

— Это надо учитывать в первую очередь. Если в Одессе многое произошло стихийно, хотя «за кадром», понятно, стояли «кукловоды», которые направляли эту стихию в нужное русло, то здесь налицо была четкая организация, следы которой однозначно вели в Киев. Если в Одессе поддержанные новой властью ублюдки прибегали в основном к "подручным" средствам, то в Мариуполе власть вручила в руки подонков полноценное вооружение и бронетехнику. Подготовка акции устрашения в Мариуполе велась, когда тела погибших в Одессе еще не остыли. Им понравился эффект Одессы — они решили его усилить.

- Вот так запросто — оружие досталось незаконным формированиям, просто шайке боевиков?

— Задумайтесь вот над чем: банда отбросов, людей без чести и совести, готовых убивать, вооружается киевской хунтой для проведения акции устрашения во время мирной демонстрации, посвященной Дню Победы. Для тех, кто не помнит, напомню: боевики ворвались в город на боевых машинах десанта (БМД) и открыли интенсивную стрельбу, не особо выбирая направление. Потом, расследуя по горячим следам события в Мариуполе, я установил, что оружие в руках подонков оказалось не просто так — их преднамеренно вооружили по приказу Киева. Офицеры внутренних войск из числа лояльных нам показали, что командующий Восточным территориальным командованием ВВ полковник Лебедь дал команду выдать из оружейки его мариупольского подразделения в руки неизвестных лиц все вооружение, а после проведения акции оружейка была взорвана на отходе. 9 мая. Как Мариуполь с кровью вырывали из Русского мира © AFP, GENYA SAVILOV

- Заметали следы, боялись еще?

— Да, разумеется. Я со своими людьми устроил «охоту» на Лебедя, установил место его очередного ночлега: он еще позволял себе ночевать в городе в комфортных условиях — мы тогда еще не полностью контролировали Донецк. И мы его взяли в одном из домов буквально в центре города. Он признался, и эта информация зафиксирована, что боевиков он вооружал по приказу Киева. Позже мы обменяли его на захваченного в Славянске нашего офицера.

О чем это говорит? О том, что, понимая неэффективность приобретенной вместе с властью силовой машины, не отошедшей от шока Майдана, турчиновы и яценюки прибегли к нетривиальному методу — они бросили для устрашения народа тех, кто вчера составлял движущую силу майдана, тем самым убивая двух зайцев: и избавляясь от них в Киеве, и направляя их безумие в нужное им русло. Вот эти — кто жег людей в Одессе и расстреливал в Мариуполе, — истинное лицо постмайданной Украины. Донбасс и Украина: 6 лет гражданской войны. Главные темы соцсетей 8 апреля © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

- Погибли тогда семь мирных жителей и четыре милиционера. Как это вышло?

— Те самые боевики из «Азова», получив команду действовать, когда наши активисты зашли в здание УВД и попали под огонь забаррикадировавшихся там милиционеров, рванули на БМД по городу. Поскольку многие из них были пьяны и находились под воздействием психотропных препаратов, они палили беспорядочно, как говорится, в божий свет, как в копеечку. А люди с праздничной демонстрации, возмущенные появлением радикалов, рванули к УВД и попали под огонь. Кроме того, не разобравшись кто где, боевики, как показало позднейшее расследование, вместо того, чтобы выполнять свою задачу и убивать активистов (забегая вперед, скажу, что из них никто не пострадал), перенесли огонь на забаррикадировавшихся милиционеров.

Вполне возможно, что у них и задача такая была, ведь после этих событий в прессу просочились сведения, что на крышах соседних со зданием УВД домов были кем-то расставлены снайперы, которые тоже стреляли по милиционерам.

- То есть местные силовики, начиная с того же Лебедя, вместо того чтобы навести законными силами порядок, бросили в костер недовольства горсть патронов?

— И это делал генерал-майор, отвечавший за внутренние войска в Донецкой и Луганской областях.

- Почему была сделана ставка на боевиков незаконных формирований?

— По событиям в Донецке, да и в других городах, когда никто особенно не сопротивлялся народу при захвате зданий, киевская хунта поняла, что люди в погонах свою голову класть не станут. Люди в погонах увидели по майдану, как власть благодарит их. Поэтому люди, совершившие госпереворот в Киеве, придумали свой метод — опереться в Донбассе на бандитов, вооружив их и обеспечив им безнаказанность. Конечно, и до Мариуполя мы уже не обманывались насчет целей и намерений Киева в отношении Донбасса. Но 9 мая 2014 года в Мариуполе нам дали понять, что нас будут уничтожать и не остановятся не перед чем. Поэтому мы тоже к тому времени были готовы. И в тот же день, кстати говоря, вывели на площадь Ленина в Донецке порядка 120 человек с оружием. Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было © AP, Richard Drew

- Донецк помнит эти синие КАМАЗы с надписью «Восток». И это было обнадеживающим знаком.

— Мы не планировали это делать, мы находились в состоянии комплектования. У некоторых даже оружие было не в порядке. Но вызов нацистов в Одессе и Мариуполе заставил нас сделать это раньше, чтобы показать, что Донбасс не беззащитен. Я видел 15 тысяч дончан на площади, они были подавлены известиями из Мариуполя. И настроение людей поменялось на глазах — люди воспрянули духом. Они поняли, что за ними — сила.

- Тогда прошел слух, что «Восток» отправляется в Мариуполь.

— Это потому что мы поднялись и поехали в сторону «Вечного огня», на юг, как бы в сторону Мариуполя. Отсюда и слух. У нас не было такого намерения. Мы не знали ни обстановки, ни расстановки сил. Нельзя было ехать наобум — нас запросто могли расстрелять по дороге из засады. Тем более, что у нас уже была информация, что у боевиков есть бронетехника.

- Как сложилась судьба активистов (их человек десять было), попавших в переделку в здании УВД?

— Пока велся огонь, они были в дальней комнате, затащив перед этим в здание тела подстреленных снайперами товарищей. Потом начался пожар, приехали пожарные, которые и помогли им по своим лестницам выйти из огненной ловушки. Они бросили все, что у них было, — вещи, форму, спускались вниз чуть не в одних трусах. Их принимали внизу горожане и отдавали им свою одежду — кто спортивные штаны, кто футболки, помогли им скрыться. Мариуполь считал их героями. Наступление первого коломойского фронта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Где они сейчас?

— Четверо в Донецке, троих отдали нам в последнем обмене. Они шесть лет просидели в тюрьме. Их не отдавали ни под каким видом на всех предыдущих обменах.

- Это трагическая страница донбасской истории.

— Конечно. И подчеркну еще раз — боевики «Азова» не собирались этих активистов брать в плен, хотя взять их можно было голыми руками, нет, у них была одна-единственная цель — провести акцию устрашения. Дескать, смотрите, что будет с теми, кто пойдет против незаконной власти в Киеве. Слава богу, что жертв было много меньше, чем могло быть.

- Но они были! Мариупольский журналист Григорий Перевальский рассказывал мне, что под окном его дома лежал человек в луже крови, а горожане в ступоре смотрели на него, словно не могли поверить, что это произошло у них в городе.

— Нормальному человеку это трудно принять.

- А ведь тогда впереди был расстрел украинской авиацией Донецка, Луганска, Снежного, Саур-Могилы, удары артиллерии по нашим городам и тысячи погибших и раненых. Война за независимость Донбасса только начиналась.