Гражданка Украины Анжелика Споран, которая живет сейчас на знаменитом курорте в Хургаде, рассказывает, что египетские врачи борются с коронавирусом с помощью антималярийных средств

— Анжелика, какова сейчас ситуация с коронавирусом в Хургаде? Есть ли заболевшие и умершие?



— На сегодняшний день 24 заболевших: 3 смертельных случая — немец-турист и две арабские жительницы Хургады. Одна из них приехала из Мекки и заразила коронавирусом родственницу.



— Есть ли комендантский час в городе?



— Есть. С 7 часов вечера до 6 утра. Паники в городе нет, хотя разговоры о голодных бунтах идут. Правда, в магазинах все есть. Пляжи закрыты.

По городу передвижение разрешено. Многие гуляют максимум парами. Если в первые дни сидели дома, то теперь все снова на улицах, как прежде. Погода чудесная. Даже не представляете себе, как хочется моря. Есть надежда на дикий пляж поехать.

Работают только аптеки, супермаркеты и овощные лавки. Рестораны работают (за исключением пятницы и субботы) только навынос. Три раза в день в Каир идут рейсовые автобусы: в 8, в 10 и в 12 часов вечера, чтобы успеть до комендантского часа.



— Как местное население относится к иностранцам? Власти не требуют от них покинуть страну?



— Нет, иностранцев не выгоняют. Иногда смеются над ними на улицах, показывая пальцами: мол, корона идёт. Агрессии нет никакой. Иностранцы в основном гуляют. Те, кто постарше, в масках.



— Известно что-то, как лечат?



— Мне рассказывал местный врач Ахмед, что с коронавирусом борются, используя антималярийные таблетки Chloroquine. Они есть в аптеках. Одна пластина из 10 таблеток стоит меньше 2 долларов. Его применяют, когда ты уже точно заболел. Но оно не предохраняет. В целях повышения иммунитета у нас советуют принимать цинк 50 мг.

Все ждут жары, а она должна начаться со следующей недели. Ждут, что жаркий и сухой климат убьет инфекцию.

Многие уверены, что вирус в Египет занесли китайцы. Одни верят, что все прекратится через две недели, а другие опасаются, что это будет продолжаться еще полгода.



— Из Хургады уехали уже украинцы и русские?



— Русских выехало много. Полеты осуществляет компания «Белавиа» по маршруту Хургада — Москва — Шарм-Эль-Шейх — Москва. Последний рейс на Украину был 27 марта. Каир—Киев. Билет стоил 277 долларов. На него не успели те, кто был в Хургаде и Шарме, так как по ночам автобус не ходит.