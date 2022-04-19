Военная спецоперация РФ на Украине, символом поддержки которой стала буква Z, сначала создала экономические проблемы для президента США Джо Байдена, а теперь и ударила по его рейтингу. Американский лидер лишился поддержки молодых сограждан, относящихся к поколению Z

Западное сообщество объединилось в антироссийском угаре и изо всех сил демонизирует РФ — создание образа внешнего врага американцы и их союзники традиционно использовали для обоснования собственных действий и оправдания собственных ошибок. Однако в ситуации с Украиной всё пошло совершенно не так — рейтинги мировых лидеров резко снизились.

15 апреля телеканал CNN сообщил, что уровень доверия президенту США Джо Байдену достиг минимума за весь период правления — 33%, как показало исследование Института Гэллапа. Самый оптимистичный результат соцопросов — 41%, однако это всё равно ниже, чем у его предшественника республиканца Дональда Трампа к аналогичному этапу президентского срока (42%). Рождение нового мира. Украинский кризис обнажил слабость США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Когда три или четыре опроса показывают наиболее низкий показатель доверия президенту США, это свидетельствует, что перед нами президент, у которого большие проблемы», — констатирует CNN.

Проблемы не только лично у него, но и у всей Демократической партии, потому что среди поколения Z (1997—2004 годов рождения), которое внесло большой вклад в победу Байдена на выборах, уровень поддержки упал с 60% после прихода к власти до 39% в марте 2022 года. Как объясняют аналитики, в 2020 году молодёжь возлагала на кандидата в президенты от демократов надежды на скорое окончание пандемии COVID-19, а со всплеском заболеваемости в стране летом 2021-го они изменили отношение к политику.

Похожая тенденция прослеживается и в другой возрастной группе: среди представителей поколения Y (1981—1996 годов рождения) рейтинг Байдена рухнул с 60% до 41%.

Среди американцев старшего поколения картина иная: среди «бумеров» (1946—1964 годы рождения) доверять главе государства перестали всего на 7% меньше, а «традиционалисты» (1928—1945 годы рождения) и вовсе своего отношения к Байдену не изменили.

«Американцы считают политику Байдена катастрофой, а его попытки убедить их в обратном приводят к обратным результатам. Единственное, что люди ненавидят больше, чем несостоявшегося президента, — это несостоявшийся президент, который им лжёт», — пишет обозреватель газеты The Washington Post Марк Тиссен. «Виноваты все, но не он»: экономист рассказал, как Байден обманывает американцев © REUTERS, Evelyn Hockstein

Вину за все проблемы в США Байден перекладывает на президента РФ Владимира Путина, но американцы не верят, что бензин резко подорожал из-за российского лидера. Цены на бензоколонках взлетели в результате введённых Западом санкций, главным инициатором которых был, конечно же, американский лидер, и граждане страны хотят, чтобы об этом знали все, а для этого клеят на заправках стикеры с портретом Байдена, указывающим на табло с ценами на бензин, с фразой «I did that!» («Это я сделал»).

«Многие западные политики, включая американских, восприняли, что образ внешнего врага — это то, что им поможет создать любые глупости, любые ошибки, которые они делают, и вместе все — и Джонсон, и Байден, и Шольц, и другие товарищи, к сожалению для стран, которые они возглавляют, кинулись этот образ врага насаждать везде.

Это не только Россия. Это ещё и Китай. У меня складывается ощущение, что они действительно думают, что их граждане смогут проглотить такое объяснение, что во всем виноваты внешние акторы. Это может работать очень короткий период времени, но сейчас уже перестало работать, что и выразилось в резком снижении политических рейтингов», — заявил политолог Алексей Мухин.

Более того, американцы вообще сомневаются в адекватности Байдена. Даже сотрудники Белого дома не всегда могут придумать правдоподобные объяснения нелогичных заявлений президента. Так, во время поездки по штатам, целью которой было успокоить население по поводу рекордной за 40 лет инфляции, Байден вдруг заговорил про Украину: «Я назвал это геноцидом, так как становится всё очевиднее и очевиднее, что Путин пытается уничтожить саму возможность быть украинцем. Свидетельств этого становится всё больше и больше».

По информации телеканала NBC, сотрудники администрации были ошеломлены тем, что Байден упомянул геноцид вскользь в Айове в речи, посвящённой инфляции. Пресс-секретарь главы государства Джен Псаки, которая, казалось бы, всегда могла ответить на любой вопрос, затруднилась сказать, было ли это его личное мнение, или позиция государства. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что разведка США события на Украине как геноцид не рассматривает. Один из сотрудников ведомства подчёркивал, что «геноцид ставит перед собой цель уничтожение этнической группы или нации, и пока мы этого не видим». Экс-советник министра обороны США назвал величайшую ошибку Байдена на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В том, что Байден сможет адекватно реагировать на ситуацию вокруг Украины, уверены всего 12% американцев, показал опрос.

Президент США не может без приключений даже провести время на детском празднике в честь Пасхи. «Помаши детям ручкой», подсказывала Байдену супруга Джилл, а когда журналисты попытались задать президенту щекотливые вопросы об Афганистане, на помощь пришёл пасхальный кролик, который подбежал, отгородил Байдена и сразу же увёл его в сторону.

Естественно, это не было счастливой случайностью, в костюм ростовой куклы была одета опытная сотрудница пресс-службы Белого дома, которая работала с Байденом ещё в те времена, когда он был вице-президентом США. О такой «скорой помощи» главу государства явно не предупреждали, судя по тому, как он испугался, когда кролик подошёл впервые.

Не стоит забывать, что Байден, которому в ноябре исполнится 80 лет, — самый пожилой американский президент.

Политическая геронтократия — более чем актуальная тема для США, поскольку нынешний состав Сената самый возрастной за всю историю страны: пожилые законодатели составляют более половины верхней палаты Конгресса, отмечает The Washington Post. Насколько эффективно они могут исполнять свои обязанности, вот в чём вопрос.

В адекватности самой старшей из сенаторов Дайэнн Файнстайн, которой 88 лет, сомневаются даже её однопартийцы-демократы: по их словам, женщина не помнит многих из них, по несколько раз просит представиться участников мероприятий, говорит об умерших людях как о живых. Обновлением поколений не может похвастаться и Палата представителей: председателю нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, которая встала на защиту Файнстайн, 82 года.

«История Файнстайн затрагивает более широкие вопросы: нежелание многих людей, обладающих властью, добровольно уступить её, поскольку их личности и системы поддержки слишком тесно связаны с их работой; неспособность нашей политической системы в отсутствие ограничений по срокам полномочий справиться с теми, кто не желает признавать, что пора уходить в отставку», — говорится в статье The Washington Post.