Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не смог поговорить вовремя с с премьер-министром Италии Марио Драги из-за своего плотного графика. В Москве разъяснили цели по демилитаризации соседней страны

В Москве продемонстрировали миролюбивый настрой. Кремль готов отправить в Минск на переговоры с украинскими властями делегацию, заявил представитель президента России Дмитрий Песков. «Сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — обозначил пресс-секретарь тему бесед.

Представлять России могут чины Минобороны, МИДа и администрации президента страны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила наложение санкций на своего российского коллегу Сергея Лаврова и Владимира Путина. «Мы вносим в списки не только олигархов, поэтому мы уже внесли в списке многочисленных чиновников, которые подготовили эти шаги (операцию на Украине — Прим.ред.), мы вносим в списки президента господина Путина и министра иностранных дел господина Лаврова», — высказалась глава германского МИД. «Сложить оружие и идти домой». Что произошло на Украине в ночь на 24 февраля — хроника событий © коллаж Украина.Ру

Пресс-служба Кремля распространила сообщение о мнении председателя Китайской народной республики Си Цзиньпиня по поводе оперции на Украине. «Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации», — отмечается в публикации. О понимании мотивов Москвы высказался и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Агентство Bloomberg информировало о том, что почему Россию не отключают от системы SWIFT: «Нежелание Европы идти на компромисс по своему энергоснабжению на данный момент привело к исключению одной из самых эффективных мер — отключения от SWIFT, доминирующей системой переводов в рамках мировых платежей — из списка международных санкций против России в связи с ее вторжением в Украину». По информации СМИ, против такой санкции возражали представители Берлина и Рима, которые опасаются за поставки энергоресурсов, а также возможности «активизации конкурирующих систем переводов, в том числе из Китая или из России, запущенную в 2014 году».

В Черном море под огонь попало судно с экипажем из российских граждан, информировал замглавы правительства Молдавии Андрей Спыну. В пятницу, 25 февраля, в Millenial Spirit, шедший под молдавским флагом за пределами территориальных вод, попал снаряд с неизвестной стороны. «На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями. Экипаж корабля — граждане Российской Федерации», — сообщил вице-премьер. Моряки были спасены, двое из них в тяжелом состоянии. Андрей Суздальцев: на переговорах с Россией Украину будут представлять полевые командиры ВСУ © Владимир Трефилов

Варшава закрывает польское воздушное пространства для авиаперевозчиков из России, сообщил пресс-секретарь кабинета министров страны Петр Мюллер. «Соответствующие нормы незамедлительно разрабатываются. Запрет будет действовать с полуночи (с 02:00 по минскому времени)», — написал представитель правительства в своем микроблоге в Twitter.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова объяснила намерения Москвы в операции по демилитаризации Украины. «Задача операции — привлечь нынешних деятелей (киевский режим), марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан России», — отметила она.