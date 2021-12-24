Турция не будет отказываться от близких отношений с Украиной, несмотря на тесные связи с России в условиях роста напряженности между Москвой и Киевом. С таким заявление выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Украина.ру выясняла, кому были предназначены эти слова – Кремлю или Банковой, так как, Анкара и Киев идут к заключению нового договора

Трения и недоразумения

«Конфликт Россия-Украина и Россия-НАТО достигли опасных масштабов», – предупредил Чавушоглу. И далее описал подход Анкары к выстраиванию связей с Москвой и Киевом: «То, что у нас с Россией всеобъемлющие отношения, не означает, что мы будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной. В решении подобных сложных уравнений мы делаем все, что нужно для нашей национальной безопасности».

Немногим ранее министр обороны Турции Хулуси Акар высказывался намного более нейтрально. Комментируя изменения обстановки в мире глава военного ведомства выразил желания снижения «напряженности между Россией и Украиной, напряженности между НАТО и Россией мирными методами и в кратчайшие сроки».

Значимых событий в отношениях Москвы и Анкары, а тем более таких, которые бы могли дать почву для замечаний Чавушоглу о ценности Украины для Турции, за предшествовавшие дни не было.

Единственным скандалом можно счесть задержание в Хакассии гражданки Казахстана Назгуль Кенжетай с ее мужем Эмином Карачаком. Оба постоянно живут в Турции, Кенжетай окончали там факультет журналистики, а на родине, в бывшей советской республике была включена в проект в национальный проект «100 новых лиц Казахстана» за серию фоторепортажей из горячих точек Ближнего Востока.

Частично государственное информационное агентство «Анадолу» немедленно продемонстрировало возмущение задержанием: «В «пункте временного содержания», где содержатся турецкие журналисты, нарушаются права человека. По словам Кенжетая и Карачака, камеры не отапливаются, надзиратели открыли вентиляцию, чтобы они заболели, нет горячей воды».

Эрдоган снова предложил «наладить диалог» между Россией и Украиной © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк попытались оправдать пару «журналистов»: «В российских СМИ публикуются материалы с необоснованными утверждениями о том, что Кенжетай и Карачак якобы «ведут антироссийскую пропаганду, занимаются шпионажем, пытаются показать, что тюркские народы живут в тяжелых условиях под российским руководством». Но даже в попытку выставить Кенжетай и Карачака безвинно задержанными «Анадолу» добавило пропаганды «солидарности»: «Тюрки (не хакасы, а именно тюрки – Прим.ред.) в Хакасии, зная о тяжелом положении турецких журналистов, привозят еду и воду Кенжетаю и Карачаку».

Омрачить отношения Москвы и Анкары могло и открытие парки имени Джохара Дудаева в Турции. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что это неприемлемый шаг по героизации терроризма, который противоречит духу сотрудничества между двумя странами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал этот шаг Анкары угрозой для российско-турецких отношений. Он предупредил, что руководство российского региона оставляет за собой право на ответные меры. Кроме того, в Грозном могли бы зеркально ответить турецким чиновникам назвав что-нибудь в городе именем Абдуллы Оджалана, основателя Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.

В Кремле слова Кадырова посчитали эмоциональными, но объяснимыми. С такой позицией выступил официальный представитель российского президента Владимир Песков.

Но пока эти инциденты не отражаются на экономическом сотрудничестве. Так, товарооборот между Россией и Турцией за 10 месяцев 2021-го вырос на 52 процента в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил торговый представитель России в Анкаре Айдар Гашигуллин.

Долгая дорога к соглашению

Видимо, Анкара стремится к динамичному росту торговли и в отношения с Киевом. Во вторник, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на подписание договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией в начале 2022-го. Заключение соглашение может состояться в ходе визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Очень верю, что финализируем ЗСТ с Турцией. Хотелось бы это сделать в начале следующего года», – сказал Зеленский, выступая на конференции о принципах внешней политики Киева «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

К зоне свободной торговле Украина с Турцией идут со времен победы Евромайдана. Переговоры должны были увенчаться успехом сначала в 2016-м, потом в 2017-м, и в 2019-м наконец. Повлияло ли как-то на скорость переговоров то, что лира в 2021-м обновляли рекорды падения, стороны никак не комментировали. Но слова Чавушоглу о важности отношений с Киевом вполне могут объясняться готовящимся визитом Эрдогана и возможным соглашением.

Турция может возглавить антироссийскую военную операцию НАТО в Донбассе - СМИ © Public Domain перепечатали статью главы украинского МИД Дмитрия Кулебы для американского «Атлантического совета». В ней дипломат предлагал Турции дружить против России.

Кулеба напомнил о том, что между Киевом и Анкарой уже идет успешное военно-техническое сотрудничество – «совместное производство турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, также есть планы по объединению усилий в производстве украинских самолетов Антонова».

«И Украина, и Турция обладают сильными вооруженными силами. Турция занимает второе место в НАТО по численности армии, в то время как Украина является одним из ключевых союзников альянса в регионе с опытом успешного противодействия российской гибридной агрессии (…). Украина также обладает уникальным опытом прямого боевого взаимодействия с современными российскими войсками», – настойчиво повторял министр.

По его словам, Киев с Анкарой «находятся на одной волне в отношении российской оккупации Крыма (украинские власти отказались признать итоги референдума 2014-го, по результатам которого полуостров воссоединился с Россией – Прим.ред.)». В конце глава МИД пришел к выводу о том, что «есть веские аргументы в пользу расширения морского сотрудничества между НАТО и Украиной в Черном море».

«Запад сам толкает Москву к империи»

Кандидат исторических наук, специалист по Турции Станислав Тарасов в комментарии Украине.ру высказывает мнение, что «Эрдоган ведет свою игру, лавируя между Россией и Турцией, исходя из того, что у обоих государств есть выход к Черному морю, и они нужны для обеспечения безопасности».

«Ситуация выглядит странной, но только на первый взгляд, хотя противоречия, конечно есть. С Россией у Турции близкие отношения, мы активно сотрудничает в Закавказье и на Ближнем Востоке. Украине же ориентируется на НАТО, членом которого является Турция, и с Альянсом у Москвы есть противостояние. И Анкара, хотя и представляет блок, куда стремится Киева, ведет самостоятельную политику и взгляды мейнстрима НАТО не отражает», – добавляет Тарасов.

Военный эксперт рассказал, что именно сделает Россия, если Украина начнет массово применять Байрактары © president.gov.ua

Он полагает, что Эрдоган не будет жертвовать сложившимися взаимовыгодными отношениями между Москвой и Анкарой, разыгрывая всерьез украинскую карту. А что касается пантюркизма, то его и сама Анкара использует с осторожностью. Поэтому просьба России, изложенная министром иностранных дел Сергеем Лавровым, присоединиться к Совету сотрудничества тюркоязычных государства осталась без ответа.

«Иначе бы [президент России Владимир] Путин стал бы главой тюркского мира», – отмечает Тарасов. И добавляет, что отношения между Анкарой и Москвой определяются сугубым прагматизмом, но, если смотреть на политику сквозь мифы, то многое становится необъяснимым.