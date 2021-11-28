Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов выступил за переход с кириллического письма на латиницу. Об этом чиновник сказал, отвечая на соответствующий вопрос в одном из интервью

«Я — за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам нужно избавиться кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я — за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения», — сказал Данилов. Львовское братство. Как пал самый западный бастион русского православия © sergeyurich.livejournal.com



На это заявление секретаря СНБО Украины уже отреагировали в Москве. Сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале напомнил о том, что «колонизаторы-поляки» столетиями навязывали украинцам латиницу. И вот теперь — как же незалежность (независимость — Ред.), где же гордость за свой язык?



Не в первый раз высказываемая идея перехода на латиницу на Украине тоже далеко не всеми приветствуется. Так, глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская ранее высказывала сомнение в том, что такой переход состоится, поскольку культурные потери будут слишком велики. По её словам, «если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры».

Львов и первый русский учебник

Согласно одной из версий, проповедовавшие в Моравии братья Константин (он же Кирилл, это имя он получил при пострижении в схиму) и Мефодий около 863 года создали новую азбуку для перевода на славянский язык греческих богослужебных книг. Считается, что это была глаголица, а кириллица возникла позднее в результате усовершенствования (но многие исследователи считают, что первична кириллица, а глаголица — своего рода тайнопись). Как бы то ни было, именно с кириллицей связано широкое распространение письменности и книжного дела на Руси.

Тут можно вспомнить о том, что русский первопечатник Иван Фёдоров, который вынужден был покинуть Москву, создал во Львове типографию и печатал там книги (в частности, повторил в 1574 году московское издание «Апостола»). Это стало возможным благодаря тому, что в городе действовало влиятельное православное ставропигиальное братство, оказавшее Фёдорову большое содействие. Можно ли сохранить идентичность без элиты. Как жилось православным в Речи Посполитой © commons.wikimedia.org, Neovitaha777

Этому братству польский король Владислав IV предоставил право издания церковных книг кириллическим шрифтом. Как отмечает донецкий журналист Олег Измайлов, это «вызвало невиданный всплеск русофобии в среде польской шляхты, которая упорно аж до конца следующего столетия пыталась добиться отмены этого королевского повеления».

Кстати, одновременно с «Апостолом» Фёдоров печатал во Львове и «Азбуку» — первый русский учебник. Как пишет автор наиболее полной биографии первопечатника Татьяна Муравьёва, «ввиду всё усиливающейся тенденции к ополячиванию обучение русских, белорусских и украинских детей грамоте и родному языку становилось одной из форм борьбы за сохранение национальной культуры».

Иван Федоров участвовал в этой борьбе вполне сознательно.

«Требовали перейти на латиницу»

Стоит вспомнить и о событиях бурного ХХ века, например, об отторгнутом народом так называемом «скрыпныковском» правописании (или «скрыпниковке»). Так этот свод правил называют по той причине, что утвердил его народный комиссар просвещения УССР Николай Скрыпник. На новые правила приходило множество жалоб, в том числе и от учителей украинского языка.

Стоит отметить, что в ходе развернувшейся дискуссии оппоненты «скрыпниковки» заявляли, что некоторые члены Государственной комиссии, разрабатывавшей в конце 20-х годов эти правила, требовали перевести украинский язык с кириллицы на латиницу.

Когда политика интенсивной украинизации была признана опасным «националистическим уклоном», вдруг выяснилось, что комиссия занималась вредительской деятельностью: в частности, филологам инкриминировали выдумывание искусственных украинских терминов, которые полностью отличались бы от русских аналогов. Члены президиума комиссии были репрессированы. Впрочем, впоследствии под каток репрессий попали и некоторые их оппоненты… Правописание раздора. Как были созданы правила украинского языка, максимально удалявшие его от русского © img.novosti-n.org / img.novosti-n.org / Перейти в фотобанк

После провозглашения независимости Украины отдельные элементы «скрыпниковки» снова стали проникать в украинское правописание. В 2000 году, при правительстве Ющенко, была предпринята попытка вернуть этот вариант почти целиком, но, как уже писало наше издание, она оказалась безуспешной. Продолжили эту линию при Порошенко — «однако, судя по предыдущим попыткам введения этих норм, они вряд ли приживутся».

Вернёмся к проблемам нынешнего дня. В соцсетях слова секретаря СНБО восприняли преимущественно с иронией, но опыт показывает, что исключать ничего нельзя, отказ о кириллицы на Украине в перспективе возможен. Понятно, что желаемый властями переход на латиницу, если этот проект будет реализован, послужит дальнейшему разделению русских и украинцев, приведёт к разрыву культурной среды и культурных связей, чего в Киеве в настоящее время и добиваются. Но не только.

Блогер и политик Анатолий Шарий увидел тут и другую цель. По его словам, «они (представители нынешней украинской власти — Ред.) хотят, чтобы в стране «вырастало поколение тупых дегенератов», которые будут жить «в каком-то своём мире, ограниченном несколькими словами…».

«Дети и так уже писать не умеют, ни на каком языке», — констатировал Шарий в очередном выпуске видеоблога, добавив, что в стране происходит «намеренное превращение людей в животных, которые должны просто подчиняться, хавать «Сникерс», работать — и домой, смотреть сериалы…».

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