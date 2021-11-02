Во вторник, 2 ноября, Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош сообщил, что он назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-майора Валерия Залужного. Последний своим приказом сам избрал себе советника

Вот что бы это значило? В Украине в таких случаях говорят: «Парочка — Семен та Одарочка!». А в России есть аналог: хороша парочка — баран да ярочка! (или гусь и гусарочка). Потому как известно, что сам Ярош буквально недавно призвал украинцев готовиться к войне с Россией. А до этого о нем лишь доходили слухи, что, мол, жив курилка.

Да он сам иногда будоражил информпространство сообщениями, скажем мягко, сомнительного свойства с точки зрения душевного здоровья. После ухода из «Правого сектора»* и Верховной Рады, Ярош сам себя назначил командующим так называемой «Украинской добровольческой армии» и лидером Гражданского действия Яроша» (по-украински — «ДIЯ»), праворадикальных группировок, члены которых по-разному кроваво отметились в боевых действиях в Донбассе. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

А потом Ярош публично пообещал повесить президента Зеленского на Крещатике на каштане, если тот «сдаст Украину Путину». А Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июле этого года и тоже в сентябре в интервью на украинском ТВ признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.

«Украина.ру» еще в апреле 2014 года опубликовала статью автора этих строк о Яроше под названием «Дмитрий Ярош: филолог со знанием языка дубины». Он тогда, кстати, был советником главы СБУ Валентина Наливайченко, который и курировал подготовку боевиков «евромайдана», и зарегистрировался кандидатом в президенты Украины. И ведь ничего не изменилось в судьбе этого персонажа по прошествии более чем семи лет. Вот эта статья с некоторым несущественными сокращениями:

…Судьба дает этому человеку еще один шанс использовать свой кровавый «звездный час» на бис. Первый такой он уже использовал — на «евромайдане» в Киеве, который 22 февраля 2014 года закончился вооруженным государственным переворотом и свержением законной власти в Украине. Одну из первых скрипок в этом страшном действе сыграли этот человек и его организация, «закованная» в униформу, краги и берцы, наколенники и щитки, каски и мотоциклетные шлемы, с щитами, битами, цепями, дубинами и «коктейлями Молотова» в руках.

Это было страшное и беспощадное уличное, но хорошо организованное воинство, на щедрые иностранные подачки-гранты и «пожертвования» украинских олигархов прошедшее многолетнюю выучку в легальных и полулегальных летних лагерях и готовящееся к схватке в 2015 году на законных президентских выборах и после них. Но ситуация позвала их на баррикады раньше, и в ситуации, когда все надеялись лишь на «авось», к ним нежданно-негаданно пришел успех. Новый Пиночет: мэр Днепра поздравил Яроша с 50-летием © Facebook, Borys Filatov

Законный президент Украины Виктор Янукович элементарно струсил, не выполнил своих конституционных обязанностей по наведению порядка в стране и безвольно уступил власть. Что и позволило этому человеку не просто появляться на публике уже не в униформе, а в костюме, но еще и претендовать на высшую должность в стране.

Он стал кандидатом в президенты Украины и появился на публике на первой пресс-конференции, лучезарно улыбаясь, пытаясь даже шутить и источая уверенность в скорой президентской победе. Как закономерном продолжении победы майданной. Такова была, видимо, задумка имиджмейкеров. Но за спиной стояли дюжие охранники.

Уже тогда было понятно, что опасности подстерегают его не только со стороны внешних врагов (Россия обвинила его в пособничестве терроризму, объявила в международных розыск и заочно арестовала). Врагов у него много и в самой Украине — он многим мешает. Как внезапный политический конкурент. Зовут этого человека Дмитрий Ярош…

Такой кульбит Яроша стал откровенной неожиданностью для многих украинских бывших оппозиционных политиков (Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка, Олега Тягныбока, Виталия Кличко и т. д), которые были уверены, что «правосеки» так азартно таскают каштаны из огня именно для них. И это практически стоило Ярошу карьеры.

Его западные покровители вывели главную ударную силу — боевиков — в запас, во все те же лагеря в Украине и за ее пределами готовится к новым майданам, и поставили совсем на других политиков у власти в Украине. Оставшимся боевикам и новобранцам майдана, которые пополнили ряды «ПС» во время уличных боев, предложили либо идти в создаваемую Национальную гвардию и воевать с «российской агрессией», либо разоружиться и разойтись по домам, очистив майдан и все занимаемые здания. Ярош призвал украинцев готовиться к войне © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В подтверждение серьезности своих намерений власть пошла на демонстративное и хладнокровное убийство одного из самых известных, одиозных и безбашенных «столпов» «ПС», боевика и террориста с еще чеченским стажем Александра Музычко (Сашка Билого).

…Ярошу стало не до смеха. Его «ПС» отказался идти воевать с Россией и — как грозная боевая сила — стал сдуваться со скоростью надутого по ошибке и проколотого известного со времен СССР «изделия №2». Боевики неохотно записывались в Нацгвардию и предпочли «смерти за нэньку» безнаказанное и относительно спокойное «крышевание» отечественного бизнеса, рэкет и откровенное рейдерство. За деньги на свой карман, разумеется.

В «ПС» случился и откровенный раскол на умеренных и «революционеров». Первые во главе с Ярошем выбрали переход в легальную политику. Вторые заговорили о «майдане-3» и продолжении «национальной революции» до полного искоренения олигархов и порожденной их правлением коррупции. О самом Яроше заговорили, что под тотальным давлением и под угрозой физического уничтожения не руками «российских агрессоров», а в формате Сашка Билого, он пошел в прислужники Тимошенко и временного правительства.

И вот теперь, когда на юго-востоке Украины началось полномасштабное народное восстание, требующее переустройства страны на новых федеральных принципах, Ярош опять получил шанс реабилитироваться перед «национальной революцией», стать «патриотом из патриотов» и вернуть потерянные кондиции и былую славу. Он призвал все структуры «ПС» к полной мобилизации и решительным действиям «по защите суверенитета и территориальной целостности страны»… Ярош высказался о статье Путина про Украину © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

То есть Ярош опять встал перед знакомой дилеммой — пан или пропал. Или слава на полях «сражений» — карательных операций и терактов против восставшего Юго-Востока и возможное президентство или обмен своих голосов на должность в будущей власти. Или же бесславный закат. Ярош до этого всегда выбирал решительные действия и национализм, и ему пока везло.

Ярош — это типичное явление в среде деятелей украинского национализма, который так буйно возродился в независимой Украине и даже стал главным мотиватором ее развития. Запад, исподволь, но системно «затачивая» независимую Украину против России, за два десятилетия фактически возродил националистическое подполье бандеровского типа, работающее в стиле разгромленной в 50-ых годах прошлого века Украинской повстанческой армии (УПА)* — боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН), которой до 1959 года и руководил из Мюнхена Степан Бандера.

В Украине параллельно с легальными политическими партиями возникли и получили щедрое западное финансирование всевозможные спортивно-патриотические организации — от пластунов (галичанских скаутов) до Украинской национальной ассамблеи (УНА)*, «Тризуба»* имени Бандеры, «Патриота Украины» или «Белого молота» и т. д.

Они стали особенно бурно развиваться после «оранжевой революции» 2004 года. И потом всячески поддерживались и даже финансово подпитывались олигархами как фон для будущей президентской кампании Януковича, который хотел победить «коричневый реванш» и повторно стать президентом. Но, как видим, не стал. Просто прежняя власть заигралась и, получается, сама подготовила для майдана часть того «горючего материала», который и отправил ее на свалку истории.

И на майдане всплыл Ярош. Типичный оборотень, который в советские времена удачно мимикрировал и сохранился, пройдя выучку пионера и комсомольца, все равно выбрал национализм, когда это стало возможно, стало перспективным и прибыльным. О Яроше сегодня известно не много. Но характерным является то, что он, такой рьяный «укронацик», — выходец из Юго-Востока, который он сегодня собирается потопить в крови. Ярош пригрозил украинским властям силой из-за санкций СНБО против «братьев-чеченцев» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Ярош — земляк незабвенного «дагагого» Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС и «отца застоя», который и выпестовал будущего боевика. Дмитрий родился в 1971 году в Днепродзержинске Днепропетровской области, где и закончил среднюю школу, в срок меняя на груди пионерский галстук и комсомольский значок.

В 1989-1991 годах служил в ракетных войсках в Белоруссии и под Иркутском в Советской армии, куда, утверждают биографы, уже ушел убежденным националистом и сторонником перемен, так как еще до армии вступил в Народный рух Украины, который в первоначальном названии имел слова «за перестройку». А в армии якобы резко выступил против ГКЧП и даже расклеивал листовки, разоблачающие «козни коммунистической империи».

Вот именно тогда же и началась его удивительная биография, которая чуть не стоила ему регистрации кандидатов президента в 2014 году. Ярош при регистрации в ЦИК подал декларацию, согласно которой он за прошлый год заработал чуть больше 800 гривен, но при этом уплатил необходимы залог в 2,5 млн. гривен. ЦИК заинтересовалась столь странным несоответствием, и, похоже, только майданные «революционные заслуги» да взрывоопасная ситуация в виде вооруженных сторонников кандидата не позволили ей послать его подальше.

Сам Ярош объяснил происхождение залога просто: взял кредит у «ПС». А «ПС», скорее всего, добыл его у бизнеса известно, каким путем. Рэкет, знаете ли, дело прибыльное… Ярош подписался на TikTok и кое-что там нашел © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Оказывается, начиная с 1988 года, Ярош нигде и никогда официально не работал, а только занимался политикой. Но в официальных партиях не состоял, а лишь с 1994 года обозначился в упомянутом выше «Тризубе» имени Бандеры, который окончательно и возглавил лишь в 2005 году. За это покрытое мраком неизвестности время он в 2001 году закончил филологический факультет педагогического университета имени Ивана Франко в Дрогобыче Львовской области и даже написал книгу «Украинская революция: ХХI век».

На что жил этот «революционер XXI века» все эти долгие почти 26 лет? Это тайна, но не бином Ньютона, а скорее секрет Полишинеля. Сам он как-то рассказал, что работал вахтенным методом на «Ноябрьскнафтогазе», ремонтировал электродвигатели на Днепровском меткомбинате и даже торговал на базаре, продавая детские кофточки, которые вязала его жена. Но подтверждение этому — только его слова. И скорее всего Ярош получал грантовую «зарплату» как боевик, а потом и руководитель боевиков, которых готовили для «славных дел».

…Они чуть и не дорвались до власти, когда в ноябре 2013 года на «евромайдан» организовались в «Правый сектор», влив в себя все более мелкие неонационалистические военизированные и парамилитарные структуры, и повели массированную атаку на действующую власть и победили ее.

…Цель своей жизни и деятельности Ярош видит в уничтожении России. В любом ее виде. И физически здесь и сейчас, и в памяти сограждан-украинцев. Он называет Россию «имперским чудовище» во главе с «сатанинской Москвой», предлагает ее полностью разрушить и построить «на ее территории несколько национальных государственных образований». Только в полной и безоговорочной победе над Россией он видит стопроцентный залог существования и процветания независимой Украины.

* Организация запрещена в РФ