Незадолго до 30-й годовщины провозглашения независимости Украины Владимир Путин в своей статье охарактеризовал бывшую УССР словом «анти-Россия». А раньше, отвечая на вопрос о «Северном потоке-2» и дальнейшей судьбе украинской ГТС, Путин ответил, что не видит смысла в финансировании и субсидировании «геополитического проекта» коллективного Запада

Поскольку Владимир Владимирович — самый упоминаемый на Украине политик, его оценка 30-летнего опыта государственной независимости этой страны очень важна. С точки зрения Путина, Украина, увы, из самой развитой республики СССР превратилась во внешний геополитический проект, главная цель которого — служить тараном против России. И коль скоро эта территория с позволения внешнего управления декларирует в отношении РФ самые воинственные планы, то и показательным является военный парад.

По сути, это советская традиция, уходящая корнями в имперский период. Которую Киев, декларирующий декоммунизацию и дерусификацию, не просто не растерял, но даже приумножил. Паруса и «резиновые изделия»: речной парад в честь 30-летия Независимости Украины © кадр из видео Украина.ру

Недодекоммунизированные

Стоит отметить, что ни подготовка, ни тренировки, ни даже сам парад не является темой данного материала. Интересует результат, с которым Вооруженные силы Украины вышли на торжественный марш в честь юбилейной даты.

Еще до праздника в соцсетях заметили и подняли на смех характерную «совковую» показуху и очковтирательство: пиксельный камуфляж на бронемашинах был выполнен из скотча. Клейкой лентой была оклеена вся техника, поскольку денег, а может, и навыков для такой работы нет. Отсюда важный момент: снабжение украинской армии еще хуже.

Фронтовики открыто обсуждают то, что на «передке» достать пластид можно, только выторговывая его у танкистов, которые извлекают товар из активной брони. И поскольку явление повсеместно, то нетрудно догадаться, что активной брони украинские танки в зоне бывшей АТО, а ныне ООС не имеют. История умалчивает, что вместо нее напихали танкисты. Что бы это ни было, в случае попадания снаряда оно вряд ли спасет машину от уничтожения.

Впрочем, это только маленький штрих к портрету украинской армии. А в день парада злоязычные блогеры были куда беспощаднее к собственным военным.

«Из авиационной военной техники на параде представлены: 1) Советские вертолеты Ми-24. 2) Советские вертолеты Ми-8. 3) Советские штурмовики Су-25. 4) Советские истребители Су —27. 5) Советский транспортник АН-26. 6) Советский транспортник ИЛ —76. 7) Советский сверхтяжелый транспортник АН-225. 8) Советский фронтовой бомбардировщик СУ-24. 9) Советский транспортник АН-70. 10) Советский истребитель Миг-29. Полный провал «декоммунизации». Зрада! Жду проход танков и БТР-ов», — написал украинский блогер Дмитрий Василец.

И в целом был прав.

Ремарка на полях

Особо отметились телевизионные дикторы, назвавшие воздушную часть парада «грандиозным пролётом».

В небе над Крещатиком пролетели все упомянутые Дмитрием Васильцом машины, которые даже изготовлены были еще 30, а скорее даже больше лет назад. Это не все: ВВС Украины были представлены или единичными экземплярами, или малочисленными группами по две-три машины, максимум — по четыре.

В советские времена на территории Украины располагались целых три военных округа — Киевский, Одесский и Прикарпатский. И был в 2005 году снят в Голливуде фильм на основе реальных событий «Оружейный барон». События реально происходили в бывшей советской республике, которая напоминала «вильну» Украину. Именно так и распродавался, оптом и в розницу весь советский парк боевой техники и всего, что находили на складах.

Это длилось много-много лет. АТО-ООС только еще больше раскрутило маховик тотального воровства. И в Кабуле, куда полетел вывозить брошенных украинцев, гражданских и военных украинский самолет, он был прямо на взлетной полосе перепродан или сдан в аренду частным лицам для перемещения в третью страну платежеспособных беженцев. В результате украинцев вывозит российский «Аэрофлот».

Завершая тему состояния ВВС, стоит отметить «пролет» над Крещатиком транспортника Ан-70. Это все Ан-70, имеющиеся у Украины. В наличии буквально один летный экземпляр. Ну и Ан-225 «Мрия», сделанный для космических программ СССР: машине 33 года, ее используют для перевозки грузов, чуть не продали Китаю. Второй такой аппарат Украина произвести не в состоянии. Скандалы, «Айдар» и «Джавелины». Чем запомнился парад на 30-летие независимости Украины © president.gov.ua

Броня крепка, а танки быстры

Механизированную колонну не только украсили скотчем. Ее еще и обильно тюнинговали, чтобы максимально закамуфлировать советское происхождение.

Мехпарк ВСУ состоит из ретромобилей двух видов: советского и того барахла, которое продали «почти даром» во время карательной операции АТО-ООС западные партнеры. Первые закрывают 90% боевых машин, вторые не знают, куда деть, кроме парадов.

Открыли парад именно они — двухосные польские БТР «Oncilla», они же украинские «Дозор-Б», собранные на Харьковском КБ им. Морозова из деталей советского БТР-80. За ними шли украинские БТР-4Е и БТР-3ДА. Эти уже конкретно советские БТР-80, прошедшие бессмысленный и беспощадный тюнинг на том же харьковском КБ.

Затем на Крещатике их сменили бронеавтомобили «Козак-2М1». Полноприводное чудо-юдо разработки НПО «Практика» — осколка погибшего завода «Большевик». Мастера взгромоздили бронекорпус на ось грузовичка IVECO. Как говорил классик, «получилась отличная колхозная сноповязалка».

Замыкали эту весовую категорию советские БМП, выпускавшиеся с 1966 по 1983 год. Танки на параде были представлены машинами Т-84 «Оплот» и Т-64БМ «Булат». Тюнинг завода им. Малышева советских танков периода Т-64А и Т-64Б.

Наконец, произведение искусства частного сегмента — броневики Варта «Новатор», которые, несмотря на адский тюнинг, все равно остаются американскими пикапами для фермеров из глубинки Ford-F, возраста украинской независимости. Артиллерия представлена советскими пушками «Гиацинт» и гаубицами «Мста-Б». В качестве тягачей использовались советские же КрАЗы. На последних смонтированы советские РСЗО БМ-21, декоммунизированные в «Бастион».

Наконец, войска ПВО были представлены советскими ЗРК «Бук» и «Тор».

Не все так плохо

К 30-летию самостийности 255-тысячные ВСУ пришли с советским оружием. Оно помогло плохо. ВСУ разбили в пух и прах вооруженные стрелковым оружием ополченцы с «отпускниками» в кампании 2014-2015 годов. Но есть и хорошие новости.

Эволюционируя в режиме деградации, украинская армия показала, что абсолютно пригодна к выполнению карательных миссий на собственной территории. А западный рейтинг Global Firepower отводит Украине 25-е место — между Вьетнамом и Таиландом. И пусть украинское командование прославилось как «котловоды», зато за них думают высококвалифицированные офицеры НАТО, на подготовку которых западные партнеры Киева потратили миллиарды долларов и евро. А это дорогого стоит!

Прославились украинские военные и в ходе миротворческих операций. В Сьерра-Леоне они были известны как покровители и спонсоры местных путан, собутыльники-деловые партнеры местных барыг и торговцы тем, что можно украсть. В Ираке украинские военные оставили по себе память, научив иракцев, впервые со времен древних шумер, красить известью финиковые пальмы.

Ну а в Афганистане украинские военные стали известны, когда их бросили на произвол судьбы отцы-командиры и они были вынуждены пользоваться авиацией «страны-агрессора». Тридцать лет «независимости»: военная техника СССР и США прошла по Киеву © кадр из видео Украина.ру

Цифры и совесть

ВВС Украины — это 42 истребителя и 34 ударных вертолета, оставшиеся от Советской Армии, которые не успели или не смогли выгодно продать в Дарфур. Любая попытка даже условно-боевых вылетов заканчивалась печально.

В 2002 году во время авиашоу во Львове Су-27 рухнул прямо на зрителей. Погибло 78 отдыхающих с 28 детьми, а полтысячи были покалечены. Пилоты катапультировались. Ни один генерал, отвечавший за это шоу, не сел, посадили стрелочников. Та история характеризует мораль украинских летчиков. Никто вину не признал, пилот Егоров благодаря связям отсидел всего 2,5 года из восьми. А еще один пилот, Топонарь, из 14 отсидел 8, а выйдя на свободу, возмущался во всех интервью за то, что его так жестоко наказали.

Эта же мораль позволит 2 июня 2014 года украинскому летчику нанести ракетный удар по Луганску, убив восемь и покалечив 28 гражданских.

Сухопутные войска ВСУ — это 2430 танка, более 11400 бронетранспортеров, около 3000 самоходных и буксируемых артиллерийских установок, 550 систем РСЗО. Как было описано выше, это советская техника, более-менее тюнингованная.

Самое слабое звено — ВМС. Их тоже показывали на параде в русле Днепра, потому что флот у Украины «москитный». Около дюжины патрульных и артиллерийских катеров производства «Ленкузницы» Петра Порошенко. Есть подаренное западными партнерами старье, но в безоружном и бесполезном состоянии.

Попытка боевого применения «москитного флота» в ноябре 2019 года в Керченском проливе закончилась печально, полным разгромом и пленением. В этом месте важно помнить, что до состояния «москитов» ВМС Украины деградировали, а 30 лет назад на вооружение могли встать ТАВКР «Варяг» и ракетный крейсер «Украина». Первый продали китайцам как плавучее казино.

Сегодня авианосец «Ляонин» — матрица для собственной линейки однотипных ТАВКР КНР. А «Украина» была забыта на стапеле, с нее украли все, что можно было украсть, но лом никто не купил. Корпус обещали распилить самостоятельно, но это не точно.

Эпилог

В 2014 году ВСУ имели 700 танков в строю и 1445 — на хранении, 2189 БМП, 1421 орудий, 206 вертолетов и 326 самолетов. В Донбассе ВСУ потеряли более 300 танков, свыше половины БМП, 50% артиллерии. И это официальные данные!

Имея эти цифры перед глазами, Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Украины. А в 2019 году украинский парламент конституционно закрепил курс страны в НАТО. Со всей вышеописанной красотой Украина стала шестым государством-партнером альянса с расширенными возможностями. После Иордании.