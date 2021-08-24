В понедельник, 23 августа, в режиме видеоконференции прошел совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане. Во время беседы президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал тезисы Владимира Путина по поводу волны мигрантов, которые устремились в Европу после падения проамериканского правительства Афганистана

«Вы слышали многие факты и видели. Но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно», — сказал, в частности, глава Белоруссии, оценивая последствия афганской катастрофы, которая уже «аукнулась» в восточной Европе.

При этом Лукашенко прямо обвинил Запад в том, что, развязав афганскую войну, проиграв ее и бросив своих союзников, он по сути развязал новый виток миграционного кризиса, поскольку обещал принять у себя тех, кто сотрудничал с оккупантами.

Последний сигнал приняли за чистую монету, и теперь трудно даже представить, какое количество беженцев-мигрантов на пропускных пунктах ЕС будут представляться афганцами, бежавшими от запрещенного в РФ движения «Талибан». При этом они будут идти через территорию Белоруссии, которая непричастна к причине их страданий, отметил президент РБ.

А теперь, после необходимого предисловия, стоит перейти к любопытнейшим нюансам, которые делают эту историю наиважнейшей для Минска в общем и для лидера страны в частности.

Удача воочию

Мигранты стали оружием в противостоянии Белоруссии и Запада - Ищенко

В 2020 году, когда в Белоруссии разразился политический кризис, только ленивый политолог или аналитик не списал Лукашенко «на берег», «в Ростов» или куда еще. Но Лукашенко удержался у власти. К тому же именно многотысячные протесты на улицах белорусских городов решили главную проблему РБ на тот момент — кризис доверия между Минском и Москвой.

Разрешились и вопрос компенсации за налоговый маневр, и Союзный договор, и «дорожные карты» углубления интеграции. Однако успех на Востоке не снял проблем на Западе. Белоруссию и лично Лукашенко сотоварищи обложили жесточайшими санкциями, вплоть до воздушной блокады. На этом рубеже развернулись настоящие военные действия, в которых оружием стали несчастные мигранты, в странах которых Запад провел успешную демократизацию.

В ответ на санкции Лукашенко объявил, что ни «отстойником», ни «буфером» от мигрантов его страна для ЕС не будет. Условно это назвали белорусско-литовским пограничным кризисом, поскольку Вильнюс пожелал быть пострадавшей стороной и жертвой белорусской агрессии. Так или иначе, к августу эта «война» стала позиционной, в которой решительной победы Минску одержать не светило.

И снова пришла на помощь Фортуна: проамериканское правительство в Кабуле пало, и целая лавина афганцев устремилась в Европу. США расширили санкции против Белоруссии © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Литовские штучки

Минск четко заявил о выходе из «Восточного партнерства», а также отозвал своего представителя из Евросоюза. Также белорусские власти высказали намерение отозвать свою подпись из соглашения о реадмиссии. Оно подразумевает, что РБ и ЕС должны осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые «не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга».

В конце июня власти Белоруссии сообщили, что запускают процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии. Белорусский МИД официально предупредил, какие последствия повлечет за собой это решение. Это часть ответа на секторальные санкции от 24 июня.

Брюссель не удостоил Минск ответом, зато министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис надменно обронил, что решения «нелегитимных» властей Белоруссии ничего не значат и не имеют законной силы. Именно Вильнюс первым ощутил на себе последствия выхода Минска из соглашения по реадмиссии, или сделал вид, что ощутил. В любом случае в медийной плоскости со стороны ЕС картина выглядит так: «нелегитимный диктатор Белоруссии» предпринял гибридную агрессию против Литвы, наладив «контрабанду мигрантов» на территорию этой страны в качестве мести за санкции.

При этом ни слова о собственно «миграционном кризисе», о котором объявил в 2015 году Брюссель. Нет никакой «гибридной агрессии». Есть глобальная тенденция: жители третьего мира, особенно тех стран, где навели порядок в том числе литовские военные, устремились на территорию стран-агрессоров. Они идут и через Белоруссию, с которой по этой причине Брюссель договорился о реадмиссии.

Объявляя де-факто войну Минску, в ЕС не могли не понимать последствий. Но Евросоюз подозрительно отстранился от такой постановки вопроса. Разрыв реадмиссии замалчивается, дело представлено «местью диктатора»… Литве. Литва с ролью «терпилы» согласна. За деньги.

Польская интрига

В этой связи удивительно тихо ведет себя Польша, которая, казалось бы, должна истерить больше всех, ведь протяженность границы с РБ у поляков больше. Не секрет и то, что мигранты едут не в Литву и не в Польшу. Их цель — Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Италия, страны Скандинавии. И уж точно не Белоруссия на этом пути «аэродром подскока» — это Польша.

До недавнего времени Варшава неохотно делилась данными о масштабе собственной доли в миграционном кризисе. До вышеописанных событий поляки вообще молчали. А сейчас внезапно озвучил цифры премьер Моравецкий. По его данным, только 18 августа более 2,1 тысячи мигрантов пытались попасть через РБ в Польшу, 1342 из них выдворили обратно. Премьера Польши некому было спросить, куда делись более тысячи мигрантов, ведь в Белоруссию они не прибыли.

А ответ прост: власти Польши и Литвы, которые сегодня пригласили к себе афганцев, выгоняют тех самых афганцев на нейтральную полосу, где возводят для них концлагеря, о которых уже писала Украина.ру. Отношение «евроинтеграторов» к «евроинтегрируемым» — отдельная тема, не к этому материалу. Но тема есть. А президент Лукашенко рассказал всего один случай, как шли через Белоруссию афганцы, шли в Германию, куда их позвала Меркель. А поляки их отловили и, угрожая оружием, попыталась выдавить на территорию РБ.

«Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», — отпарировал президент РБ премьеру Польши. Мигранты, стена и немножко концлагеря. Политические тучи над границей Белоруссии и ЕС © REUTERS, Janis Laizans

Обыкновенный фашизм

Польско-литовские концлагеря — это цветочки. Ягодки — это скопившиеся в межграничном пространстве стойбища несчастных беженцев из «демократизированных» Западом, в том числе Польшей и Литвой, стран. Уже две недели на фоне литовского и польского спецназа они — объект для фотографирования в невиданном доселе «зоопарке».

Соответствующее отношение показала Варшава, которая объявила о планах огородить их забором, ранее использовавшимся для заграждения диких свиней. По словам министра нацобороны Мариуша Блащака, Варшава построит новое ограждение из-за наплыва мигрантов. Раньше это была оцинкованная сетка высотой 2 метра, сейчас ее собираются нарастить.

Как это соотносится с официально высказанной готовностью ЕС принять всех, кто в Афганистане сотрудничал с оккупантами, история умалчивает. Особо трогательно в этом флешмобе, как обычно, выглядит Украина, которая снова «впереди паровоза» объявила, что примет проамериканских афганцев на своей территории. Взрыв негодования населения в соцсетях был таким, что уже на следующий день официальный Киев опять-таки официально объявил, что никому ничего не обещал. Что ничтоже сумняшеся подтвердил властный голос посольства США, который в Киеве главнее.