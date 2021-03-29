С каждым днем на Украине коек, оснащенных кислородными точками, становится меньше, а больных больше

Кроме этого возникли перебои с поставками кислородных баллонов в больницы. Но и сегодня больных, которые не могут самостоятельно дышать, становится еще больше. Опять врачам приходится выбирать, кому жить и дышать, а кому умирать.

Кислород не для всех пациентов

Геополитика вместо здоровья. Ситуация с COVID-19 на Украине близка в катастрофе

В Украине уже с начала пандемии умерли 31 135 больных коронавирусом. В неделю в среднем умирают 255 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что причина высокой смертности от COVID-19 в стремительном распространении нового штамма коронавируса, британского, который появился в стране в прошлом году. Он отметил, что данный штамм агрессивен и приводит к тяжелому течению заболевания. В ноябре максимально было заполнено около 30 000 коек, а сегодня уже эта цифра подходит к 40 тысячам.

«Большое количество людей заражается этим вирусом, и передается он значительно быстрее — сокращен инкубационный период. И если раньше тяжелое течение мы видели у людей старше 60 лет, то сейчас это 30-40 лет», — пояснил глава Минздрава.

Занятость коек 100+%. В некоторых больницах койки выставляют в коридоре. Но проблема в том, что не все пациенты имеют доступ к кислороду, его на всех больных не хватает.

В Одессе ситуация критическая. Как заявил один из врачей ковидной больницы, то, что происходит сейчас в больнице, где он работает, это просто массовое истребление людей. У них не работает или же не налажена работа кислорода, и ему приходится наблюдать, как на его глазах задыхаются пациенты.

«В нашей больнице реанимация на 7 человек. Все, кто туда поступает, крайне тяжелые. Сейчас регулярно каждый день пропадает на 1-2 часа кислород. Вчера у нас «похоронили» очередных двух человек из-за этих перебоев. Сидеть там и слышать, как больные умоляют дать им кислород, держать их за руку и смотреть на муки, как они умирают, но при этом быть бессильным просто невмоготу. Морально это очень убивает. Выжигает в тебе все человеческое. Реанимация в эти моменты похожа на газовую камеру. Помогите спасти людей. Нам нужен криоцилиндр минимум на две тонны. Но его нет», — пишет врач ковидного отделения 5-й городской больницы Одессы, решивший остаться неизвестным.

За прошлый год с начала эпидемии никто из должностных лиц не сделал никаких выводов и ничего не предпринял. Но при этом еще прошлой осенью, когда одесситов массово косил коронавирус, чиновники рассказывали о программе установки криоемкостей в нескольких больницах города, в том числе и в 5-й. Но до дела так и не дошло. Как только поток пациентов снизился, решили, что и ковид сам собой рассосется. Но не рассосался. Опять спасение пациентов ложится на плечи волонтеров, которые достают и дают на прокат кислородный концентратор домой для тех больных, которых отказались госпитализировать из-за отсутствия мест или же выписали, чтобы освободить койку для другого, а он еще плохо дышит самостоятельно. И не счесть количество тех больных, которых отправили домой умирать, потому что нет для них ни свободных коек с кислородными точками, ни персонала, ни желания.

Расслабились после осенней волны

«Коронавирус никуда не делся». Предприниматели Украины против нового локдауна © REUTERS, Gleb Garanich

В Харькове больницы забиты, и пациентов уже приходится возить в другие города на свободные койки в райбольницах. Тем, кто не может дышать, врачи скорой по дороге качают кислород вручную. Но не все доезжают в нормальном состоянии, многие тут же попадают в реанимацию под аппарат ИВЛ, а после такого выживают не все.

Как рассказывает волонтер из Харькова Наталья Попова, еще прошлой осенью, когда был пик заболеваемости, местная власть обещала сделать новые кислородные трассы во всех больницах города и даже выделили 98 миллионов гривен. Но с тех пор только купили около 1000 10-литровых кислородных концентраторов, но они лишь помогают дышать людям на начальной стадии или же тем, кто идет на поправку.

«Все забито под завязку тяжелыми. И, если пациент очень тяжелый, его уже просто не госпитализируют, оставляют дома. Хотя и не выписывают тех, кто идет на поправку, но не может еще самостоятельно дышать, потому что их всех не могут обеспечить концентраторами. Но и в больницах уже электролинии не выдерживаются, вырубаются от нагрузки. Госпитализация сейчас порядка 150 человек в сутки», — рассказывает Наталья Попова.

Притом что еще прошлой осенью многим пациентам не хватало кислородных точек, и местные органы власти обещали построить дополнительные кислородные станции, чтобы обеспечить по максимуму пациентов кислородом, ничего сделано не было. Как обычно, надеялись, что вирус рассосется и не нужно выбрасывать деньги на жизненно необходимый воздух. В Харьковской области сняли с должности главу облздрава за то, что он утверждал, что кислородных точек достаточно. В области признали проблему и срочно ее устраняют. И, как признался вице-губернатор Михаил Черняк на брифинге, все после предыдущей, осенней, волны были расслаблены. А самое главное, изменился ход болезни, он стал более агрессивным, более быстрым, и тяжелых пациентов становится все больше.

Эпидемия набирает оборот

Павел Волков о том, как переболел ковидом и вылечился в Запорожье © Facebook, Elena Sereda

Как подчеркнул врач-инфекционист 4-й больницы Евгений Дубровский, количество кислородных коек по всем столичных ковидным больницам критическое. Больные поступают и поступают. Тяжелый ковид плохо лечится амбулаторно. Есть тяжелые кислородные больные, у которых без стационарной помощи нет шансов на спасение. В то же время врачи стараются долго не держать в палатах больных. Как только те могут самостоятельно дышать и кризис, как говорится, миновал, их тут же выписывают домой. И койку тут же занимают другие. Но в воскресенье с утра к одной из столичных больниц выстроилась очередь из скорых, которые пытались положить своих пациентов.

По мнению медиков, пик заболеваемости на Украине будет в апреле, сейчас эпидемия только набирает оборот и только в мае уже пойдет на спад. Но легче будет только тогда, когда в стране переболеет половина населения, потому что вакцинировать на Украине удастся за несколько лет только 50% населения, а нужно привить 80% и в ближайшее время, чтобы окончательно поставить крест на эпидемии. А на сегодня прививку получили около 200 тысяч из 41 миллиона. С учетом того, что переболело всего, по статистике, 1,3 млн украинцев, а на самом деле более 2 миллионов, то ждать, когда выработается коллективный иммунитет, придется еще долго.