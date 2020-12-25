Несмотря на обилие пены, в Минске все спокойно. Вот что значит уметь себя защищать и не отдавать власть улице. Только это позволило сохранить на международном игровом поле статус-кво

Но есть нюансы, о которых стоит поговорить.

Всего полгода назад

Белорусские темы были пресными и скучными. Самое популярное — пикирования Лукашенко с Россией по экономическим вопросам. Но и это приелось, потому что суть проблем обсуждалась всегда за закрытыми дверями, в детали никто никого не посвящал, наблюдатели видели лишь то, что президенту РБ от его российского коллеги нужно что-то очень важное, раз он все время стремился к нему на личную встречу. Но вот по реакции Лукашенко на финише очередного саммита было видно, что добиться своего ему никак не удавалось.

Ровно год назад жители стран — партнеров по Союзному государству питали большие надежды, что эти тревожные признаки охлаждения двусторонних отношений развеются посредством новогоднего чуда и Владимир Путин с Александром Лукашенко где-нибудь в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца подпишут наконец углубление Союзного договора, что тогда именовалось «дорожные карты». Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Ожидалось, что лидеры ради 20-й годовщины заключения этого исторического альянса составят гипотетическую «карту компромиссов». Но триумф обернулся очередным тупиком, мягко перетекающим в текучку. Чуда не произошло. И обозреватели комментировали это совершенно без аппетита. Путин и Лукашенко — заядлые хоккеисты, не раз встречавшиеся на ледяных площадках. Но на этот раз их на одном поле в ярких, сверкающих доспехах не увидели. С тех пор они стали играть порознь. И это тревожило.



Контрапункт

Так закончился год 2019-й. А год 2020-й оправдал наихудшие ожидания.

Президент РБ двинул страну суверенным путем — на Запад. И были эти заявления о диверсификации маршрутов, поставок, торговли и всего того, что соединяет братские страны.

В образовавшуюся трещину тут же просочились США, в виде Майка Помпео, обещавшие независимой и суверенной Белоруссии Царствие Небесное и много-много американских энергоносителей. А глава РБ не уставал озвучивать все новые прожекты, один грустнее другого. Норвежская нефть, американский СПГ, путь «из варяг в греки» – 2 по Днепру через Украину, азербайджанский маршрут через Одессу.

Традиционная вишенка на тортике — посол США, первый за 12 лет в Минске. Казалось, что выхода нет, писать о Союзном государстве уже нет смысла. Решительно никто до 12 мая 2020 года даже не смотрел в сторону предстоящих президентских выборов.

Но тут завертелось, причем стремительно. Можно записать в учебники истории: коренной поворот произошел в течение трех дней — с 12 по 14 августа. Внезапно Лукашенко взял паузу и замолчал. Этот вакуум стал решающим для многого. Многие увидели призрак Януковича и перебежали на сторону улицы. Не будь этой паузы, может, и не растянулся бы Беломайдан на четыре месяца. Но все случилось, как случилось. Зато Белоруссия вернулась в привычный формат братского партнерства с Россией. По крайней мере, так представлялось. Россия очень предсказуемо встала на сторону Лукашенко как символа законной власти, противостоящей цветному хаосу, от которого на постсоветском пространстве уже тошнит. Ну а коллективный Запад клюнул на Беломайдан. Слишком хотелось там легкой, легонькой победы. Владимир Путин: кто он © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Послевкусие от Шарпа

Цветные революции разработаны с целью добить то, что осталось от СССР как символа стремления Русского мира к возвращению большой России на карту мира.

После того как рухнула даже Украина, Белоруссия не представлялась тяжелой целью. Считалось, что Лукашенко будет сметен. И Запад торопился сжечь мосты: все пункты санкций начинаются с того, что он не признается президентом. Апофеозом этого безумия было присоединение к данной формуле Украины. Скорее всего, все то, что озвучивает Светлана Тихановская о тотальной изоляции Белоруссии со стороны ЕС и США, было задумано гораздо раньше, в период апофеоза воскресных массовок в Минске.

Тогда Западу казалось, что Лукашенко у власти не удержится. И поскольку эти хотелки отражаются в марионеточной Украине, как в зеркале, то и было так, что в Киеве вариант сохранения Лукашенко у власти даже не обсуждался. В итоге всем, кто так думал, накануне Нового 2021 года приходится взглянуть в глаза суровой для них правды. Лукашенко остался. И с этим ничего не поделать.

Так что Запад и сочинил на ходу формулу, очень напоминающую по форме сентенцию Льва Давидовича Троцкого: Лукашенко не признаем, но работать с ним будем. Именно так 10 декабря сказал посол Израиля в Литве Йосеф Леви, который стал униженно объяснять Тихановской, почему его белорусский коллега Алекс Гольдман-Шайман вручил верительные грамоты «нелегитимному узурпатору». Мол, это не означает признание. Это всего лишь ради евреев Белоруссии.

Нужно сказать, что МИД РБ на этот детский лепет даже не выразил протест. Потому что дипломат вел себя как комик, рассказывая анекдоты про то, что верительные грамоты не означают признания того, кому они вручаются. А агреман на кандидатуру посла в РБ (Гольдмана-Шаймана) не утвердил лично Александр Лукашенко. Только человек уровня Тихановской может принимать это всерьез и сообщать об этом в своем телеграм-канале более чем ста тысячам подписчиков.

В общем, Запад оказался в глупом положении. И жирной точкой стало выдворение послов буферных государств из Минска белорусской стороной. На самом деле, несмотря на три пакета санкций и обещание четвертого, ничего такого, что поменяло бы статус Белоруссии как европейской страны, не случилось. А бизнес терять деньги из-за некомпетентности политиков не согласен. Все договоры-соглашения в силе и выполняются.

Калий должен течь

Особые надежды питали змагары на то, что западные санкции и особенно «Акт о демократии», принятый Конгрессом США, заблокируют самый главный стратегический экспортный товар РБ — калий.

Кстати, один важный нюанс: Дональд Трамп все еще президент США. Он ведь может чисто гипотетически «Акт» и не подписать, как завернул он оборонный бюджет вместе с санкциями против «Северного потока – 2», а заодно и военной помощью Украине. Никакого новогоднего подарка: Трамп отказал Украине в военной помощи © REUTERS, Tom Brenner

Но это просто штрихи к следующей международной теме, связанной с Белоруссией.

Итак, калий. В подтверждение эффективности западных санкций оппозиция показывает график поставок калийных удобрений в США с 2006 по 2020 год. В нем и правда есть пятилетний пробел. Но он только для людей нелюбознательных. А человек дотошный обязательно попросил бы показать график объемов экспорта тех самых удобрений из Белоруссии.

Отказ США от них не мог ведь не отразиться на данных показателях. И вот если не полениться, найти данные Белстата и изучить график экспорта калийных удобрений из РБ за период 2006–2018 годов, то никаких пробелов там нет. Все потому, что США не покупали удобрения. Напрямую. А в обход собственных санкций — да, покупали. Потому что Штатам калийные удобрения очень нужны, а Белоруссия ключевой мировой поставщик. Точка.

Хитрая нефть

Каждый школьник знает, что США не признают президента Венесуэлы Мадуро, а признают тамошнюю «Светлану Тихановскую» — Хуана Гуайдо. Но поскольку «мирная передача власти» в Венесуэле несколько затянулась, то Вашингтон обложил эту страну санкциями. В частности, запретил всем покупать там нефть, которая для Каракаса — главный экспортный товар.

И все знатоки были бы страшно удивлены, если бы заметили маленький такой скандальчик, связанный с компанией «Петролера БелоВенесолана», где 40% принадлежит компании «Белоруснефть», которая, в свою очередь, входит в концерн «Белнефтехим». Он под американскими санкциями с 2007 года. Но поскольку тогда Венесуэла еще под санкциями не была, то кое-кто в «Империи добра» был крайне удивлен, что Америка не может покупать венесуэльскую нефть у «Петролера БелоВенесолана».

Как так? Из-за американских же санкций в отношении «Белнефтехима»! Но может ли это быть препятствием самой могущественной стране мира, к тому же в статусе «жандарма планеты»? Конечно нет! И появились в небольших городах южных штатов малоприметные конторы, которые ту самую белорусскую подсанкционную нефть закупали и перепродавали в США за небольшую маржу.

Ничего не поменялось, кроме малосущественных цифирей прописью. Это дело кто-то раскопал. Скорее всего, конкурирующая фирма в вашингтонских кабинетах, которой не отломилось от этого пирога. История в общем-то не исключительная. Точно так же сегодня торгует в обход санкций «нелегитимный» Мадуро. Точно так же продает венесуэльскую нефть в США подсанкционный «Белнефтехим». Вы об этом не слышали? Просто пока в Вашингтоне нет критической массы обойденных откатами от этого маршрута. Когда накопится — ждите новый скандал. Через «а» или через «о»? Политическая филология президента Лукашенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Санкции никого не сдерживают и ничего не останавливают. А на любой освободившийся ресурс сразу найдутся желающие. За примерами далеко ходить не надо, самый свежий — третий пакет санкций от ЕС. И неприятный для «гражданского общества»: МАЗ производит автозаки, в этих автозаках бесплатно катают протестующих. Почему не обложить санкциями МАЗ? Нет решительно никакой возможности: МАЗ закупает коробки передач у «Мерседеса».

Родина-мать зовет

Про эти очаровательные жульничества можно писать бесконечно.

Пока Запад торгует лицом, Москва, как и обещала, помогла братской стране, у которой большие проблемы, материально. Кредит на 1 миллиард долларов для Минска одобрен, его в сентябре Путин пообещал Лукашенко. И обещание сдержал: 21 декабря в Москве подписано соответствующее соглашение между правительствами РБ и РФ. Первый транш в 500 млн долларов станет подарком под елочку — партнеры получат деньги еще в 2020 году.

Второй транш на такую же сумму — в 2021-м. Чуть раньше, в октябре, подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития перечислил Белоруссии кредит в объеме 500 млн долларов. Что это значит? Дефицита бюджета не будет, белорусский рубль будет стабилен, никакого развала экономики также не стоит опасаться. Россия покупает продукцию белорусских предприятий: 23 декабря сообщалось, что автобусы МАЗ доставлены в Новосибирск. Нужно ли разжевывать дальше?