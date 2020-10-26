Президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды в последние дни перед местными выборами активно раскручивали тезис о разработке украинской вакцины от COVID-19. Украина.ру разобралась, что в действительности стоит за этой с виду многообещающей историей

Лучи надежды» от Зеленского

В ходе интервью, данного четырем украинским телеканалам, тема вакцины была одной из ключевых. Зеленский выразил готовность испытать на себе украинскую разработку.

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования. Она, скажу правду, уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись», — заявил Зеленский.

Кроме того, по словам главы государства не исключено введение тотального локдауна при условии достижения показателя в 15 тысяч инфицированных в сутки, тогда как ранее он называл цифру в 9500 заболевших.

Ситуация с коронавирусом в Украине за последнее время близка к критической: в течение нескольких суток число заболевших стабильно превышает 7 тысяч человек. В зоне повышенной эпидемиологической опасности («красной» зоне) находятся 9 областных центров. Украинская медицина не выдерживает нагрузки, грозя надорваться, так как заполнение коечного фонда больниц во многих регионах составляет 80-90%.

Степанов заявил, что украинская вакцина «убила» COVID-19 © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Под давлением посольства США Минздрав Украины вынужден был отказаться от закупок российской вакцины: министру Степанову объяснили, что монополию в этом аспекте должны иметь только западные фармкомпании. Но пока у них готовая вакцина отсутствует, украинцы должны потерпеть.

Кто и за сколько ведет разработку?

И вот на фоне удручающего новостного фона вдруг забрезжил луч надежды. 20 октября у Зеленского прошло совещание, где, как указывается на сайте Офиса президента, присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата на вакцину против коронавирусной болезни.

Среди присутствующих были: заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская, заведующий отделом Института микробиологии и вирусологии имени Заболотного НАН Украины Николай Спивак, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета Владимир Широбоков, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

Именно последний был представлен украинскими СМИ в качестве главного разработчика вакцины. При этом в Офисе президента не были названы ни конкретные сроки, ни лаборатория, занимающаяся разработкой, ограничившись общими фразами про «нейтрализацию вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека». Война вакцин вышла на уровень испытаний. Российский "Спутник V" уже в Индии и Венесуэле © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

Более подробно ситуация прояснилась в ходе пресс-конференции министра здравоохранения Максима Степанова, где как раз присутствовал вышеупомянутый Фаворов. Степанов уточнил, что разработка идет уже полгода, и она прошла доклиническую фазу испытаний. Общая стоимость испытаний составит 100-150 млн гривен, что полностью профинансируют из бюджета.

По словам Фаворова, прототип вакцины основан на исследованиях белковой структуры.

«Когда появилась последовательность вируса, группа украинских ученых, которые работали у нас в стране, захотели сделать тест на определение антител. Мы создали проект белка, один из лучших в мире. Он доступен не только для класса M и G, а для Total-антител и помогает определить сроки болезни. Он будет сейчас внедряться в качестве дополнительного к ПЦР в Украине.

Тот белок, который мы сделали, не заразен. Но так как он сделан на основе последовательности вируса, то им можно проиммунизировать мышей, кроликов, крыс — кого хотите, вплоть до лошадей. То есть им можно получить антитела. Потом антитела берутся и уже вносятся туда, где вирус может расти. И если вирус не растет, тогда он был правильный», — сообщил он.

Касательно приблизительных сроков появления вакцины, ученый уточнил, что речь идет о девяти месяцах или годе, но это не исключает покупку вакцины за рубежом — потребность Украины составляет около 8 миллионов доз.

Почему у Украины нет шансов на свою вакцину

Обратимся более подробно к тому, кто же такой Михаил Фаворов и что за структура занимается вакциной.

Фаворов — гражданин США, отец бывшего топ-менеджера компании «Нафтогаз Украины» Андрея Фаворова, имеющего тесные дружеские связи с заместителем главы Офиса президента Юлией Ковалив. Андрей Лазарчук: Украина и Россия произведут вакцину от коронавируса, если станут единым государством © Facebook, Андрей Лазарчук

На своей странице в Facebook он представляется как президент DiaPrep System Inc и отмечает работу в CDC (Центр по контролю и профилактике заболевания США). Фаворов активно сотрудничает с украинской компанией «Диапроф-мед» — производителем медицинских изделий для лабораторной диагностики in vitro (ИФА-тесты на антитела к коронавирусу), ПЦР тест-систем и ветеринарных иммунобиологических препаратов для диагностики инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных. Ее собственниками являются Николай Спивак, Василий Троянский и Олег Рудник.

Первый из перечисленных также присутствовал на совещании у Зеленского, поскольку возглавляет Институт микробиологии НАНУ.

Данная компания никогда не занималась разработкой вакцин, да и в целом в Украине никто это не делал с 60-70-х гг. Со времен независимости соответствующая инфраструктура и лаборатории с должным уровнем безопасности отсутствуют. Пока «Диапроф-мед» нарабатывала генно-инженерными методами нуклеокапсидный белок вируса COVID-19, то есть брала ген этого белка и вставляла его в бактерию, которая синтезирует им этот белок.

Иметь дело с самим вирусом для этого не нужно, и это можно делать в обычной лаборатории без строгих требований к безопасности. Иное дело эксперименты с «живым» вирусом — для этого договариваются с соответствующими центрами в Турции и США. Предположим, что испытания на животных дадут положительный результат, но это не дает никаких гарантий, что ею смогут пользоваться люди.

Украинские фармацевтические компании полноценные клинические испытания (на людях) провести не в состоянии. Для этого нужны колоссальные денежные средства — около миллиарда долларов. Кроме того, в Украине нет производства вакцины никаких видов против каких-либо заболеваний, а вакцина против коронавируса нужна будет в промышленных масштабах. Следовательно, придется создавать производство с нуля, но едва ли найдутся нужные технологии и специалисты.

Поэтому если разработку и доведут до логического завершения, очевидно, это будет американская либо турецкая вакцины при участии украинской дочки международной частной фармкомпании.

Авантюра Офиса президента

Компания «Диапроф-мед» имеет весьма скандальную репутацию. В 2008 году общественная организация «Доноры за безопасную кровь» жаловалась главврачу Киевской областной станции переливания крови на тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита, поскольку они были крайне низкого качества. Тем не менее, государство централизованно их закупало, не в последнюю очередь благодаря покровительству в руководстве Минздрава. Писатель Владимир Видеманн: Всеобщее вакцинирование грозит подорвать естественный иммунитет человечества © из личного архива Владимира Видеманна

Кроме того, по некоторым данным, ИФА-тесты на антитела к коронавирусу — одни из самых худших, применяемых сегодня в Украине. Но сейчас она выигрывает ряд тендеров на поставки тест-систем в ряде регионов Украины, что говорит о близости владельцев компании к руководству страны.

Глава украинской медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко назвал создание украинской вакцины «аферой».

«Я знаю пару авантюристов в Офисе президента, которые устроили эту театральную постановку в погоне за политическим пиаром. Я понимаю группу лоббистов, которые присутствуют в Офисе президента и лоббируют свои финансовые интересы. Но обсуждать этот уровень лабораторной работы студентов биологического факультета университета Шевченко — это невежество высшего уровня. Если мы продолжим серьезную дискуссию, то я попрошу Михаила Фаворова повторить на английском языке на территории США то, что он сказал в Офисе президента, потому что там очень сильная система публичного права», — сказал эксперт в эфире передачи «Право на власть».

Он добавил, что компания «Диапроф-мед» с 1996 года занималась продажей расходных материалов для лабораторий, а впоследствии занялась тест-системами ИФА.

«Я вынужден буду сейчас в прямом эфире после того, что наговорил Михаил Фаворов, обратиться к первому заместителю департамента защиты национальной государственности Мотковскому Роману Николаевичу. У него как раз в подчинении находится управление по борьбе с терроризмом, и как раз они занимаются вопросами биотерроризма. Потому что эта история с перемещением белков в лаборатории, помещение в какие-то среды с вирусами — где вы живую культуру живого вируса взяли? Этот маразм комментировать выше моего нервного предела и стрессоустойчивости», — подчеркнул Кравченко.

Присутствующий на шоу народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский назвал Фаворова «аферистом», с чем согласился Кравченко.