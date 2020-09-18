По состоянию на 12:30 18 сентября в мире зарегистрировали свыше 30,1 млн случаев заражения COVID-19, от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 946,1 тыс. человек, 20,5 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,6 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 197,6 тыс. человек, больше 2,5 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 5,2 млн жителей, свыше 84,3 тыс. человек скончались, больше 4,1 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,4 млн случаев заражения, 134,9 тыс. смертей, 3,8 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Мексике.

Ситуация в России

В России за сутки выявлено 5905 новых больных COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Это наибольшее число новых заболевших за сутки с 20 июля. Прирост числа заболевших за сутки идет шестой день подряд.

Всего в стране с начала эпидемии выявили 1,091 млн зараженных коронавирусом.

В Кремле ответили, будет ли введен новый карантин в связи с распространением COVID-19. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти страны не обсуждают введение жестких ограничительных мер из-за роста заболеваемости.

Телеведущая Ольга Скабеева перенесла коронавирус. На своей странице в Instagram она рассказала, что у нее были типичные для этой инфекции симптомы, но не было одышки. Сейчас журналистка уже выздоровела и надеется на появление иммунитета.

С конца месяца Россия может возобновить авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики. Москва была готова это сделать еще в июле.

Челябинский губернатор Алексей Текслер учредил новую премию для медицинских работников — за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, в текущем году премию в размере 50 тысяч рублей получат 100 человек.

Вакцина от COVID-19 от научного центра «Вектор» не создает пожизненного иммунитета, заявил сотрудник организации. По его словам, сыворотка действует минимум полгода и достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.

Минздрав России разрешил применять на дому два лекарства от коронавируса на основе фавипиравира. Первым таким препаратом, продающимся в аптеках, станет «Коронавир». Со следующей недели в аптеках появится и второй препарат — «Арепливир».

Украина и коронавирус

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки возросло на 3228, скончались еще 68 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших 233 ребенка, а также 162 медработника.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской (349), Одесской (322), Тернопольской областях (311) и Киеве (291).

Всего с начала пандемии в стране выявили 169 472 случая COVID-19, скончались 3468 человек, выздоровели 75 486.

Динамика у заболевшего COVID-19 мэра Харькова Геннадия Кернеса положительная, сообщил в Instagram его сын Родион Гайсинский.

Около 1 тысячи паломников не оставляют попыток попасть на Украину из Белоруссии, они остаются только перед одним пунктом пропуска, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Государственная пограничная служба Украины сообщает о задержании группы иностранцев-паломников, которых выявили и задержали в Закарпатье, еще одного иностранца пограничники остановили на границе с Польшей.

У четырех хасидов из числа находящихся на украинско-белорусской границе в Новых Яриловичах Черниговской области обнаружили коронавирус. Инфицированные хасиды отказались от госпитализации в белорусскую больницу и остались на границе.

В Министерстве здравоохранения планируют привлечь частные лаборатории к тестированию населения на COVID-19 за счет государства.

Ситуация в мире

Ситуация в Европе с COVID-19 начинает серьезно ухудшаться, заявил директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге. По его словам, число еженедельных случаев превысило то количество, о котором сообщалось, когда пандемия впервые достигла пика в Европе в марте.

В аэропортах США больше не будут проверять на коронавирус © CC0, Pixabay США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Висконсине объявил о выделении еще $13 млрд в помощь сельскохозяйственному сектору для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Главы министерств финансов и Центробанков Китая, Японии и Южной Кореи договорились в пятницу удвоить усилия, направленные на восстановление региональной экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Спецкомиссия по противодействию распространения коронавируса приняла решение с 1 октября открыть границы Узбекистана для граждан всех стран и всех видов международного транспортного сообщения.

Коронавирус отнимает у людей порядка 11-14 лет жизни. К такому выводу пришли американские и британские ученые при помощи расчета «потерянных потенциальных лет жизни». По РФ таких данных нет, но, по словам экспертов, здесь показатель может колебаться на уровне 5-10 лет.

Около 22 единичных мутаций коронавирусной инфекции выявлено специалистами на сегодняшний день. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.