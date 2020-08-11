Несколько месяцев назад президент Белоруссии Александр Лукашенко хвалился, что США пообещали Минску всестороннюю поддержку. Теперь же, после объявления о переизбрании на шестой срок, американцы призывают Лукашенко передать власть оппозиции и угрожают новыми санкциями

В Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов не прекращаются массовые протесты. Американские политики, конечно же, не могли остаться в стороне и дали свою оценку происходящему.

США сделали свой выбор в Белоруссии

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, выступая перед журналистами 10 августа, заявила, что Вашингтон глубоко обеспокоен президентскими выборами в Белоруссии.

«Жёсткие ограничения доступа к включению в бюллетени для кандидатов, запрет местным независимым наблюдателям быть на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных протестующих и журналистов омрачили процесс. Мы призываем власти Белоруссии уважать право на мирные собрания и воздержаться от применения силы», — сказала Макинани.

В похожем ключе высказался и госсекретарь США Майкл Помпео, который назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Помимо применения силы к протестующим и их арестов дипломат осудил блокирование интернета для препятствования распространению информации о голосовании и демонстрациях. Беспокойная ночь в Белоруссии. Лукашенко все ещё пытаются свергнуть © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Бывший вице-президент США Джо Байден, который менее чем через 3 месяца и сам будет бороться за президентский пост, обратил внимание на поведение Александра Лукашенко. Поведение, по словам Байдена, не похоже на действия политического лидера, уверенного, что он победил на честно проведённых выборах. Байден обращает внимание на то, что власти страны отключают доступ к интернету, арестовывают протестующих и независимых журналистов и пытались заставить замолчать иностранных наблюдателей.

«Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчёту голосов и освобождению всех политических заключённых. Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных демонстрантов и воздержаться от дальнейшего насилия. Народ Белоруссии требует, чтобы его голос услышали после 26 лет систематических репрессий при режиме президента Александра Лукашенко. После президентских выборов, омрачённых подтасовками, граждане мирно протестуют, чтобы потребовать точного подсчёта голосов, а их встречает спецназ с использованием шумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль», — заявил Байден.

В свою очередь председатель комитета Сената по международным делам республиканец Джим Риш призвал Лукашенко достойно принять правду, какой бы она ни была: «Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчёт результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путём. Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и её суверенитета».

В осуждении действующих белорусских властей представители обеих американских партий, между которыми в последние годы противостояние достигло рекордной отметки, забыли о собственных внутриполитических разногласиях. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выпустили совместное заявление, посвящённое президентским выборам в Белоруссии.

«Мы серьёзно обеспокоены арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей в форме и в штатском. Вместо заранее сфальсифицированных выборов граждане республики заслуживают выбрать своего представителя, осуществлять свои основные права без боязни подвергнуться насилию. Мы поддерживаем тех, кто рискует собой ради продвижения свободного и демократического общества, и призываем президента Александра Лукашенко положить конец этим бессмысленным актам насилия», — говорится в документе. Без США не обошлось. Российский сенатор увидел в белорусских протестах американский след © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

А вот председатель комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф, который был главным обвинителем президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту, предлагает идти дальше и призвал всё мировое сообщество оказать содействие протестующим в постсоветской республике.

«(Режим в) Белоруссии называют самой положительной диктатурой Европы при жестоком и коррумпированном правлении Лукашенко. После очередных сфальсифицированных выборов белорусы мирно призывают к свободе и демократии. Америка и демократии во всем мире должны поддержать их», — написал конгрессмен в Twitter.

Эту идею разделяет и его однопартиец старший демократ комитета Сената по иностранным делам Роберт Менендес.

«Выборы были фальсификацией и трагедией для белорусов, которые сильно рисковали ради свободы. Продолжающиеся репрессии против демократической оппозиции, а также арест гражданина США Виталия Шклярова полностью неприемлемы. Международное сообщество должно сейчас не колебаться в поддержке демократии, прав человека и чаяний граждан республики, которые так сильно заслуживают выбрать своего представителя.

Администрация Дональда Трампа должна ясно заявить, что никакие последние достижения в американо-белорусских отношениях не будут иметь ценности, пока власти Белоруссии не посчитают правильно голоса или не проведут повторные выборы согласно международным демократическим стандартам. Если насильственное попрание демократических ценностей продолжится, то я ожидаю, что США и ЕС быстро восстановят санкции против Александра Лукашенко и его окружения», — предупредил политик в своём письменном заявлении.

Перезагрузка была так близка

К слову, американские санкции против белорусского лидера никто и не отменял, более того, в июне 2020 года президент США Дональд Трамп продлил их действие ещё на год, поскольку действия Александра Лукашенко, как и ещё девятерых чиновников, в отношении которых также действуют ограничительные меры, «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии и представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Так что к персональным санкциям Лукашенко не привыкать, однако улучшение американо-белорусских отношений, начавшееся в прошлом году, теперь может затормозиться. В 2019-м стороны принял решение о возвращении послов, которые были отозваны ещё в 2008 году, для обсуждения кандидатур глав дипмиссий в Минск даже прибыл с официальным визитом Майкл Помпео. Лукашенко 20 июля назначил на эту должность заместителя главы МИД Белоруссии Олега Кравченко, который имеет опыт работы в посольстве в США — сначала как советника, а затем как временного поверенного в делах, когда уровень дипломатических отношений был понижен.

А вот Трамп, совпадение или нет, предложил направить в Минск, где сейчас начались ожесточённые столкновения между протестующими и полицией, Джули Фишер, которая работала в американских посольствах в Киеве и Тбилиси как раз в то время, когда там происходили оранжевая и бархатная революции.

Своё видение двусторонних отношений она представила на слушаниях в Сенате, посвящённых утверждению её кандидатуры, 5 августа. На вопрос сенатора-демократа Джин Шахин, от каких шагов Минска зависит улучшение отношений Белоруссии со странами Запада, Фишер ответила, что это зависит от результатов президентских выборов. При этом дипломат призвала весьма тщательно относиться к возможности введения санкций и заверила, что не собирается поддерживать поспешных решений по этому поводу, поскольку считает приостановку санкций очень полезным инструментом в настоящий момент.

В преддверии выборов Фишер предупредила, что в отсутствие прогресса по соблюдению прав человека в Белоруссии американо-белорусские отношения будут связаны ограничениями, налагаемыми Актом о демократии в Белоруссии, который направлен на предоставление помощи белорусским оппозиционным политическим партиям, неправительственным организациям и независимым СМИ, выступающим в защиту демократии и прав человека. В документе сказано, что американские госучреждения не имеют права оказывать финансовое содействие правительству Белоруссии, за исключением экстренной гуманитарной помощи.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что белорусское правительство продолжает задерживать и оказывать давление на представителей оппозиции, а также вводить ограничения в отношении прессы, гражданского общества и некоторых религиозных меньшинств», — отметила Фишер. Алексей Пушков: Результаты выборов должны подтолкнуть Лукашенко к большему сближению с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Чтобы не выглядеть зачинщиком беспорядков в стране по украинскому сценарию, Фишер подчеркнула, что США не заставляют Белоруссию выбирать между Россией и Западом.

«Мы уважаем её суверенитет и самоопределение. Белоруссия не должна быть вынуждена зависеть от какой-либо одной страны ради её процветания и безопасности. Страны, как и люди, выбирают своих друзей, но не своих соседей», — заявила кандидат в послы.

В интервью изданию Украина.ру доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал, что Запад должен воспользоваться ростом протестных настроений в Белоруссии, чтобы усилить подрывную работу, активизировать подготовку майдана и провести различные мероприятия с участием той части населения, которое недовольно бессменным президентом. По словам политолога, Лукашенко продемонстрировал, что сместить его через выборы невозможно, поскольку электоральные институты выдадут нужный ему результат, поэтому остаётся только один вариант — через массовые протесты.

Лукашенко часто старается усидеть на двух стульях, чтобы извлечь максимальную для себя выгоду, однако и американцы в этом смысле не промах — сколько раз уже они обещали тому или иному лидеру постсоветской республики золотые горы и райскую жизнь по западным стандартам, а когда тот выполнял все требования, просто свергали его через госпереворот. Вот и сейчас Штаты увидели, что Лукашенко продолжает играть в свою игру, и все слова поддержки, звучавшие на протяжении последних месяцев, сменились угрозами ужесточить санкции против госаппарата и усилить поддержку оппозиции.