По состоянию на 21:00 9 июня в мире зафиксировали 7 миллионов 294,8 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 412,3 тыс. человек скончались, более чем 3 миллиона 568,5 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 2 миллионов 032,5 тысяч человек (113,3 тыс. умерли, 774,7 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (719,4 тыс. заболевших, 37,8 тыс. умерших и 325,6 тыс. выздоровевших) и Россия (485,7 тыс, 6177, и 242,7 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Испании, Великобритании, Индии и Италии, к которым почти приблизилась Перу, а более 100 тыс. — во Франции, Иране, Турции, Чили, Мексике, Саудовской Аравии и Пакистане. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Канаде, Катаре, Бангладеш, Бельгии, ЮАР и Белоруссии.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сегодня страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. При этом в Германии, где ранее было зафиксировано около 186 тыс. зараженных, сегодня болеют около 8 тысяч человек.

Ситуация на Украине. Помощь Китая и прогноз для экономики

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 27 856 (+394 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 810 стали летальными (+13). В то же время 12 412 (+217) пациентов выздоровели.

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на своем примере показать, «что это не чума», и чтобы рядовым гражданам было легче справится с этой ситуацией.

Также стало известно, что в правительстве не планируют делать исключений и ослаблять карантин для отдельных регионов, как этого просила, например, Львовская область. Источник в Кабмине назвал обращение львовских властей «политическим», так как есть критерии Минздрава, которые не позволяют смягчить ограничения.

Что касается туризма, то Министерство иностранных дел, по данным замглавы ведомства Евгения Енина, активно обсуждает возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Тем временем на Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от правительства Китая с широким спектром медицинских изделий. В МИД отметили, что получение гумпомощи стало результатом тесных контактов между Киевом и Пекином на высоком и самом высшем уровнях в вопросах преодоления коронавирусной болезни.

Если говорить об экономической составляющей, то, по прогнозу Всемирного банка, экономика Украины из-за связанного с коронавирусом кризиса сократится в 2020 году на 3,5%, тогда как в целом мировая экономика потеряет 5,2%.

Ситуация в России. Начало туристического сезона в Крыму

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 485 763 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8745 за сегодня), из которых 6177 (+180 за сегодня) оказались летальными, а 242 723 (+11714) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 13,2 млн тестов на наличие инфекции.

Как заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, система общественной безопасности в России доказала свою эффективность, и в период пандемии коронавируса удалось не допустить паники среди людей и обострения криминогенной ситуации.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович при этом считает, что система здравоохранения России должна сохранить готовность к возможному росту числа новых случаев заражения. По ее словам, эффективные меры необходимы и после снятия ограничений.

Что касается ситуации в Москве, где ранее отменили большую часть ограничений, то в масках можно будет посетить Третьяковскую галерею и музей современного искусства «Гараж», которые могут открыться для посетителей 16 июня. Музей русского импрессионизма намерен открыться 1 июля, а Государственный музей изобразительного искусства (ГМИИ) им. А. С. Пушкина — с 10 июля.

Если говорить о ситуации в регионах, то отдых для туристов в Крыму открывается с 1 июля, а бронирование начинается уже с 9 июня. Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательная обсервация для приезжающих в республику из других регионов России граждан отменяются с 15 июня.

Несмотря на оптимизм, академик РАН Виталий Зверев утверждает, что жаркая летняя погода вряд ли уменьшит активность нового коронавируса, потому что СOVID чаще всего передается от человека к человеку не на улицах, а в помещениях.

Остальной мир. Смягчения в Турции и работа Эйфелевой башни

Уничтожение украинской медицины: МВФ настаивает, «шакалы Сороса» свирепствуют, медики грозят забастовкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о резком скачке подтвержденных случаев за сутки — до 136 тысяч человек против порядка 100 тысяч заболевших ежедневно в течение девяти дней. В основном коронавирус подтвердили в 10 государствах Америки и Южной Азии. Он призвал страны «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с COVID-19.

Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — возобновит работу с 25 июня. Во время визита использование маски является обязательным. Кроме того, будет установлено определенное ограничение на количество посетителей. В помещениях башни ежедневно будет проводиться уборка и дезинфекция.

В Греции за сутки выявлены девять новых случаев заражения коронавирусом, составив таким образом 3058 подтвержденных случаев инфицирования. За последние сутки один человек умер, всего скончались 183 человека.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о новом смягчении с 10 июня ограничительных мер, введенных в стране из-за эпидемии. Карантинные ограничения в Турции были серьезно ослаблены с 1 июня, когда власти сняли запрет на междугородние поездки, открылись рестораны, бассейны, пляжи, парки, спортзалы и детские сады.

Если говорить об экономической составляющей, то, по мнению, главного экономиста Renaissance Capital Чарльза Робертсона, экономка развивающихся стран в 2020 году будет восстанавливаться лучше, чем в развитых за счет разного времени ввода и снятия карантина.