Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал антинаучным бредом слухи о «зловещих вышках 5G».
«В последнее время на фоне пандемии COVID-19 в сети Интернет резко возросла активность сторонников теорий заговоров. Начитавшихся различных околонаучных статей, все кому не лень возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом», — написал он 3 июня в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, вышки связи формата 5G не устанавливают ни в Чечне, ни в других регионах России — для их работы не выделены частоты.
«При этом в Чеченской Республике даже Интернет четвёртого поколения работает не у всех. Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию ЧР. Призываю лжеэкспертов не распространять слухи о том, что в республике работает спецтехника по установке вышек связи 5G. Данная техника предназначена для геологоразведочных исследований», — отметил Кадыров и подчеркнул, что руководство республики предотвратит любое негативное влияние на жизнь и здоровье жителей Чечни.
Ранее в соседнем Дагестане жительницы села Новый Чиркей пригрозили сжечь возводимую вышку мобильной связи, если власти не демонтируют ее самостоятельно.
«Нам новый Чернобыль не нужен!» — заявила одна из жительниц.
Но если в Дагестане протестовали, то в Северной Осетии — возле села Ногир — и вовсе сожгли телефонную вышку, оставив село без связи с внешним миром. Местные жители опасались, что вышка может способствовать заболеванию новой коронавирусной инфекцией.
На Украине, где тоже нет связи стандарта 5G, по соцсетям распространялась аналогичная информация о якобы связи вышек мобильной связи с заболеваемостью COVID-19.
Но больше всех отличилась Великобритания. Там счет сожженных вышек нового стандарта связи идет на десятки.
«История про 5G — это полный бред. Чушь несусветная. Худший вариант фейк-ньюс. В действительности мобильные сети важны для каждого из нас, в особенности когда все вынуждены сидеть дома и не могут навестить близких. Мне отвратительны те, кто уничтожает ту самую инфраструктуру, которую используют медицинские службы и которая необходима нам для противостояния этой угрозе», — заявил в апреле директор по медицинским вопросам Национальной службы здравоохранения Великобритании Стивен Повис.
Дошло до того, что корпорация Google предупредила, что будет удалять с YouTube любые ролики о влиянии нового стандарта связи на заболевание коронавирусной инфекцией.
При этом сторонниками такой теории были звезды вроде актера Вуди Харрельсона и певицы Μ.Ι.Α., а о возможности влияния вышек 5G на заболевание COVID-19 говорила даже нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.
Примечательно, что конспирологи утверждают, что 5G — далеко не первый стандарт связи, приводящий к заболеваниям. Так, внедрение 4G якобы привело к эпидемии Η1Ν1 в 2009 году, 3G — к гриппу в 1998, 2G — к холере в 1991 году, 1G — к гриппу в 1979 году. А внедрение радио якобы и вовсе привело к пандемии испанки в 1918 году.
Но что характерно: сожжения вышек мобильной связи в развитых странах ни в 2009, ни в 1998 году зафиксировано не было. То ли дело сегодня.
Парадоксально, но причина этого — политическая. А именно — вражда США и их союзников с Китаем.
Дешево, но небезопасно?
В пятницу, 29 мая, британское издание Τhe Times сообщило, что власти Великобритании предложили США сформировать альянс в составе десяти демократических государств (D10) для создания «альтернативного пула» поставщиков оборудования для сетей 5G, чтобы не зависеть от Китая. Помимо членов «Большой семерки» туда должны войти Австралия, Южная Корея и Индия.
«Нам нужны новые участники рынка», — сообщил информированный источник издания в правительстве Великобритании.
Именно из-за того, что таких участников нет, Великобритания и обратилась к китайской компании Huawei. В январе 2020 года британский премьер-министр Борис Джонсон фактически предоставил этой корпорации возможность ограниченно участвовать в создании британской сети 5G. И это несмотря на давление ближайшего союзника Великобритании — США, — которые подозревали китайцев в шпионаже.
В январском постановлении правительства Ее Королевского Величества было сказано, что «поставщиков с высоким риском» допустят в «нечувствительные» части сетей 5G. При этом их участие будет ограничено 35%. Кроме того, они будут исключены из базовой сети, а в таких критических местах, как ядерные объекты и военные базы, — и из радиосети. В постановлении компания Huawei на называлась напрямую, но речь шла именно о ней. К тому времени ее оборудование использовали такие операторы мобильной связи в Великобритании, как BT и Vodafone.
Примечательно, что пойти вразрез с желанием их союзников британцев вынудила банальная дешевизна услуг и оборудования Huawei, с которыми не могли конкурировать их европейские соперники вроде Ericsson.
Но в мае этого года концепция поменялась. Британские власти заявили, что проведут новую экспертизу роли Huawei в развертывании сетей 5G в Соединенном Королевстве. Сделать это поручили Национальному центру кибербезопасности (ΝCSC), который входит в британскую спецслужбу электронной разведки — Центр правительственной связи Великобритании.
Такое решение британцы приняли после того, как США объявили о дополнительных санкциях в отношении китайской компании.
«Мы внимательно рассмотрим любые аспекты возможного воздействия продукции китайской компании на британские сети. Безопасность и устойчивость наших сетей мобильной связи имеют первостепенное значение», — заявил представитель NCSC.
А в такой стране, как Канада, формальным правителем которой является британская королева Елизавета ΙΙ, 3 июня один из крупнейших местных мобильных операторов Telus заключил контракт на создание сети 5G со скандинавскими Ericsson и Nokia, хотя еще в феврале финансовый директор канадской компании анонсировал заключение контракта с Huawei, но лишь на поставку оборудования для антенн 5G. За несколько дней до этого другой оператор из «большой тройки» Канады — Bell — тоже объявил о том, что не будет использовать оборудование Huawei. А третья крупнейшая компания — Rogers — отказалась от китайского оборудования еще в 2018 году.
Мало того, 27 мая Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение продлить судебные слушания по делу об экстрадиции в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованной в Канаде по запросу США, которые обвинили ее в мошенничестве. Суд постановил, что действия по экстрадиции Ваньчжоу соответствуют стандартам двойной уголовной ответственности — основному принципу канадских законов об экстрадиции. В свою очередь и Китай, и компания Huawei заявили о разочаровании решением суда.
Ваньчжоу арестовали в Канаде в декабре 2018 года. Собственно, в этому году и началась «битва 5G».
Мировая повестка дня
Именно в 2018 году один из канадских операторов отказался от китайского оборудования, и именно в этом году Австралия ввела запрет на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE.
«Нас проинформировало [австралийское] правительство о том, что Huawei и ZTE запрещено предоставлять технологии 5G в Австралии», — сообщило в августе 2018 года австралийское подразделение Huawei.
До этого австралийские власти запретили ввоз этой компании оборудования для создания на континенте 5G-сети.
«С участием китайского оператора сеть мобильной связи в стране может стать доступной для несанкционированного доступа или вмешательства», — поясняло свои действия правительство Австралии.
Но «застрельщиком» и здесь были США. Еще в мае 2018 года Пентагон запретил продажу смартфонов, а также модемов для мобильного интернета и других продуктов компаний Huawei и ZTE на военных базах США. США неоднократно обвиняли китайские компании в том, что те могут шпионить за пользователями.
Именно поэтому еще с 2018 году проблемы с 5G на слуху. Впервые сформулированная еще в 1922 году Уолтером Лимпаном, позже неоднократно дополнявшаяся теория установления повестки дня утверждает, что СМИ оказывают на общество влияние подбором того, что именно они освещают.
Иными словами, мы обсуждаем что-либо благодаря тому, что это обсуждается в СМИ. Неожиданным итогом этого стала атака на мобильные вышки. «Вышки», «мобильная связь» «5G» и «Китай» повторялись в западных медиа с 2018 года. После того как в Китае появился новый коронавирус SARC-CoV-2, это дало неожиданный результат: американские, а затем и конспирологи по всему миру вспомнили о старой теории влияния стандарта связи на общественное здоровье. А с учетом того, что тема 5G и Китая два года муссировалась СМИ, результат, можно сказать, превзошел все ожидания.
Хотя если следовать логике конспирологов, то результат может быть не таким уж неожиданным, ведь в той же Великобритании наверняка сожгли вышки с китайским оборудованием. Теперь же на их месте вполне могут появиться вышки с оборудованием европейских компаний. Да и протесты против нового стандарта связи идут в том числе и в тех странах, повлиять на которые напрямую США не могут. Кроме того, можно вспомнить, что к 2018 году Китай опережал США и американские компании в вопросе разработок и внедрения стандарта 5G.
Как бы то ни было, но у COVID-19 и оборудования для связи стандарта 5G из общего может быть лишь то, что их «родина» — Китай. И то это справедливо далеко не для всех вышек мобильной связи (есть еще и европейские поставщики). А война с мобильной связью определенного стандарта пока выгодна лишь США и союзникам в их торговой войне с Китаем.