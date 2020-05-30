По состоянию на 16:00 30 мая в мире зафиксировали почти 6 миллионов 51,8 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 368,9 тысячи человек скончались, почти 2 миллионов 675,6 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные портала coronavirus-monitor.com

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 30 мая США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 1 миллиона 793,5 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 104 542 (5,8%).

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено более 468,3 тысячи случаев заражения, свыше 27,9 тысячи (6%) из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано почти 396,6 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 1,6% (4,5 тысячи) скончались.

В Испании заболели свыше 285,6 тысячи человек, а умерли более 28,7 тысячи (10%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает третье место в мире — 396 575 случаев заражения. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 167 469 выздоровевших и 4555 скончавшихся.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на борьбу с коронавирусом в России будет потрачено около 500 миллиардов рублей. По его словам, эта сумма сопоставима с программой модернизации первичной медико-санитарной помощи.

«Это очень значительная сумма <…>, это с учетом всех инвестиционных вложений, с учетом перепрофилирований, закрытия вопросов по заработной плате и так далее», — сказал он.

Министр также сообщил, что для медиков, которые отличились в борьбе с коронавирусной инфекцией, учредят специальные ведомственные награды. Так, он уже вручил сотрудникам Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии значки «отличник здравоохранения» и благодарности.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому частные клиники смогут получить субсидии на выплаты медикам, работающим с COVID-19. На выплаты также могут рассчитывать медицинские работники с высшим немедицинским образованием — например, биологи клинических лабораторий. В некоторых регионах они также помогают бороться с коронавирусом.

Для того же, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) были внесены положения о наказаниях за отказ от обязательной вакцинации. В Роспотребнадзоре уточнили, что штрафы коснутся тех, кто обязан привиться по закону, — это прежде всего профессиональные группы. В перечень таких профессий входит работа с больными инфекционными заболеваниями, уход за животными и т.д.

Наказание для физлиц предлагается в виде штрафа в размере 5-7 тысяч рублей, для должностных лиц — 7-10 тысяч рублей. ИП грозит штраф 10-20 тысяч рублей или запрет деятельности на срок до 30 суток, юрлицам — 20-30 тысяч рублей или запрет деятельности до 30 суток.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что, если человек переболел какими-то сезонными коронавирусами, у него не выработается иммунитет к COVID-19. Она также сообщила, что мутаций COVID-19 было немного. По ее словам, «это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена и она может быть достаточно эффективной».

Что касается поездок, то первыми отправиться на отдых, по словам Поповой, смогут жители регионов с наиболее благополучной ситуацией с COVID-19. Она подчеркнула, москвичи пока могут отдыхать внутри своего региона, это «хорошая возможность».

Ввиду продленного режима самоизоляции в столице все цифровые пропуска для рабочих поездок по Москве, которые действовали до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня.

При этом аналитический портал Сбербанка Sberindex уже зафиксировал стабильный рост потребительской активности впервые за два месяца ограничений. Так, 28 мая индекс достиг отметки 54 (из 100), что означает восстановление оплаты товаров и услуг до привычного уровня.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 23 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 696 стали летальными. В то же время 9311 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили COVID-19 у 55 человек, семь из них — медики. Кроме того, из-за вспышки коронавирусной инфекции на карантин закрыли столичное общежитие, которое находится на проспекте Гагарина, один больной умер.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Торговые центры обязательно должны придерживаться основных санитарных норм и регламентов:

пункты температурного контроля и санитайзеры на входах в ТРЦ;

работа персонала и допуск посетителей только при наличии защитных масок;

регулярная дезинфекция помещений и санитарная обработка;

разметка для соблюдения дистанции в местах возможного скопления.

На ярмарки также распространяются карантинные ограничения:

торговые точки должны находиться на расстоянии не менее 3 метров друг от друга;

реализация продукции только одного направления на каждой торговой точке;

защитные экраны между продавцами и покупателями.

А Кабмин собирается снять запрет на въезд иностранцев. Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина возобновляет работу приграничных пунктов, однако правила въезда иностранцев на территорию страны будут изменены.

Для начала Украина установит авиасообщение с Австрией. Перелеты возобновятся с 23 июня при условии, что обе страны к тому времени «откроются» друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан.

Что касается внутренних поездок, то на Украине решили открыть для посещения зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, которая была закрыта из-за пандемии. Туристов будут пускать с ограничениями по размеру групп и с обязательной проверкой температуры.

Ситуация в мире

По данным ООН, количество голодающих в мире из-за пандемии коронавируса может увеличиться в четыре раза — до 14 миллионов человек. Более всех пострадает Латинская Америка. К концу года на планете количество людей, сталкивающихся с проблемой недостатка питания, вырастет до 130 млн человек.

В то же время Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщает, что в условиях пандемии коронавируса мировые расходы на вооружение будут сокращаться в ближайшие два года. Так, в 2019 году расходы на вооружение составили $1,9 триллиона — это рекордно высокий уровень. Уточняется, что предполагаемое сокращение расходов в 2020-2021 годах будет зависеть не только от экономических факторов, связанных с кризисом, спровоцированным пандемией, но и от долгосрочного социального и политического выбора, который сделают страны.

Тем временем в США из-за пандемии был отменен всемирно известный Бостонский марафон. В начале года забег планировалось провести 20 апреля, но из-за резкого увеличения больных COVID-19 в стране его перенесли на 14 сентября и в конце концов отменили. Такие меры предосторожности предпринимаются впервые за 124-летнюю историю мероприятия. Даже теракт семь лет назад во время забега не стал причиной последующей отмены марафона.

Италия готовится к дальнейшему смягчению карантинных ограничений, и с 3 июня итальянцы смогут свободно путешествовать из одного региона в другой.

В Казахстане также с 1 июня уберут блокпосты с дорог между городами, установленные для сдерживания распространения инфекции. Пассажирские перевозки возобновятся с 5 июня. С этого дня начнут работать и автовокзалы.