По состоянию на 21:00 24 апреля в мире зафиксировано более трех миллионов 29 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 208,5 тыс. человек скончались, свыше 898,6 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на десятом месте с результатом немногим более 84,2 тыс. заболевших. Впрочем, ряд экспертов высказывают мнение, что в стране просто перестали предавать огласке реальное положение дел.

На девятое место 27 апреля поднялась Россия с 87,3 тыс. обнаруженных случаев COVID-19, следом идут Иран с 91,4 тыс, Турция — 110,1 тыс., Великобритания — 152,8 тыс., Германия (158,1 тыс.), Франция (162,1 тыс.), Италия (197,6 тыс.) и Испания (219,3 тыс.)

При этом в мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 990,2 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 55,8 тыс. человек, или 5,64%, однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции (14,1%, 22,8 тыс. человек).

В Италии пока 26,6 тыс. умерших (13,48%), в Испании 23,5 тыс. (9,96%), в Великобритании — 20,7 тыс. (13,57%).

Россия

В России по состоянию на 24 апреля зафиксировано 87 336 случаев заболевания, 796 заразившихся умерло, 7 369 выздоровело. Смертность составляет 0,9%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Вице-спикер Госдумы, зампредседателя межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Ольга Епифанова предложила председателю правительства России Михаилу Мишустину признать пандемию COVID-10 обстоятельством непреодолимой силы.

Такое предложение наряду с другими ей прислала коллегия адвокатов.

«В числе инициатив от коллегии адвокатов — предусмотреть, что пандемия COVID-10 может являться обстоятельством непреодолимой силы. Предложение наверняка вызовет дискуссию. Но этот вопрос, без сомнения, поднимать надо», — сказала парламентарий.

Она также отметила, что ей показались заслуживающими внимания и многие другие предложения, которые она также отправила председателю правительства России.

Биологическое оружие и разделённый мир. Эксперты о жизни после коронавируса © CC0, Pixabay

Коронавирус не обнаружен ни в одной из проб столичной воды, качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям соответствует санитарным нормам, сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов, и на сегодняшний момент качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям абсолютно соответствует всем санитарным нормам», — сказала Андреева.

По ее словам, усилен контроль как над качеством воды, так и над состоянием здоровья работников Мосводоканала, и на сегодняшний день работа данного объекта не вызывает у Роспотребнадзора никаких опасений.

Ну а Богослужения в храмах Москвы и Московской области будут продолжать совершаться за закрытыми дверями с 29 апреля до особого распоряжения.

Об этом говорится в опубликованном приложении к распоряжению патриарха Кирилла «об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции».

В документе, в частности, сообщается о циркулярном письме первого викария патриарха Кирилла митрополита Дионисия от 27 апреля «относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29.04.2020 до особого указания».

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 9009 случаев заболевания, 220 заразившихся умерли (смертность 2.44%), 864 выздоровели.

Кабинет министров страны может вернуться к жесткому карантину после ослабления, если число выявленных зараженных вырастет, заявил премьер Денис Шмыгаль, который ранее заявлял, что с 11 мая в стране может стартовать поэтапный план выхода из карантина.

«Если правительство увидит, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены», — заявил премьер.

Тем временем украинский Минюст готовится выпустить на свободу тысячи заключенных во время пандемии коронавируса.

«Согласно нашим ожиданиям, уже на следующей неделе данный законопроект пройдет регистрацию в Верховной Раде Украины. После этого слово уже непосредственно за народными депутатами. С нашей стороны есть предложение не делать эту амнистию слишком радикальной», — заверил Денис Малюська.

По его словам, на свободу смогут выйти только неопасные для общества заключенные. Впрочем, зная как украинские чиновники падки на взятки, можно ожидать, что под амнистию попадут самые обеспеченные.

Ну а чтобы амнистированным было что кушать, президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1 мая возобновить работу продуктовых рынков, закрытых в рамках карантинных мер.

По его словам, правительство будет рассматривать этот вопрос уже в среду, 29 апреля.

«Я знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу», — сказал глава государства.

Ситуация в мире

Исследователи до сих пор не знают, вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу у тех, кто переболел COVID-19, заявила на пресс-конференции в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы выявили, что люди вырабатывают ответные антитела через неделю или две после заражения. И мы пытаемся понять, что это означает. На данный момент нет исследований, которые бы связывали наличие антител с выработкой иммунитета. Так что мы не можем сказать, что наличие антител говорит об иммунитете. Сказав это, мы ожидаем, что люди, которые переболели COVID-19, получат некий уровень защиты. Но мы сейчас не знаем, насколько эта защита сильная, вырабатывается ли она у всех зараженных и сколько будет длиться», — сказала она.

По ее словам, спустя 4 месяца после вспышки пандемии ВОЗ «не может сказать, что наличие антител говорит об иммунитете».

Украина: люди устали бояться коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

Так, число членов команды американского авианосца «Теодор Рузвельт» с положительным результатом теста на коронавирус выросло до 955 человек. На прошлой неделе их было всего 840.

При этом по неизвестным причинам уменьшилось число выздоровевших. Если на прошлой неделе их было 88, то теперь всего 14.

Ранее один из членов команды авианосца скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Не лучше обстоят дела и у американских гражданских лиц. Так, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что намерен продлить режим самоизоляции во многих частях штата после 15 мая.