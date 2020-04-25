По состоянию на 16:00 25 апреля в мире зафиксировали почти 2 миллиона 825 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Больше 197,6 тысячи человек скончались, около 798 тысяч заболевших вылечились

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк в Китае, однако сейчас страна оказалась на девятом месте по числу заболевших (около 84 тысяч человек), пропустив вперед Иран (89,3 тысячи обнаруженных случаев COVID-19), Турцию (105 тысяч), Великобританию (144,6 тысячи), Германию (больше 155 тысяч), Францию (около 160 тысяч), Италию (почти 193 тысячи), Испанию, вышедшую на первое место в Европе по заболеваемости почти с 220 тысячами инфицированных.

По числу выявленных зараженных в мире с большим отрывом лидируют Соединенные Штаты, там обнаружено более 905,3 тысячи больных, почти 52 тысячи человек умерли.

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 74 тысяч 588, за последние сутки оно выросло на 5 тысяч 966.

Всего в стране от COVID-19 умер 681 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 66. Выздоровели 682 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 168 тысяч 55 человек. В обсерваторах размещены больше 9 тысяч человек.

Проведено более 2,7 миллиона тестов. За последние сутки провели 169,4 тысячи тестов.

Почти половина (48,9%) заболевших коронавирусной инфекцией россиян не имеют симптомов болезни.

Помощник президента, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал ключевые особенности кризиса, спровоцированного пандемией: синхронность во всех странах и скорость его распространения. Кроме того, считает Орешкин, падение мирового ВВП будет сильнее, чем во время кризиса 2008-2009 годов.

Депутата Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова госпитализировали с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. Сначала заболевание обнаружили у его водителя, а затем симптомы проявились у самого парламентария.

В Санкт-Петербурге скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. Он работал в Елизаветинской больнице больше 20 лет, умер в больнице имени Боткина. Заразился, когда лечил пациентов. Находился на ИВЛ и на ЭКМО.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что российская экономика сможет долго продержаться в условиях пандемии.

«Мы готовы к такому развитию событий, к продолжению такой ситуации, сколько это потребует для сохранения здоровья и жизни граждан. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержание здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать. Ресурсов у нас достаточно, резервы есть. Российская и мировая экономика столкнулась с новыми, непредсказуемыми ранее вызовами», — сказал Силуанов.

В Тульской области 11 заключенных заразились коронавирусом в исправительной колонии № 2. У всех болезнь протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Все, кто контактировал с этими людьми, были изолированы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у власти есть еще неделя, чтобы решить, продлевать карантин на май или нет.

Между тем Совет по правам человека при президенте России считает, что в период майских праздников гражданам необходимо разрешить покидать дома, чтобы можно было посадить картофель и прокормиться в будущем.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия пострадавших от коронавируса отраслей экономики смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.

Коронавирус и Украина

На Украине зафиксировали уже 8 тысяч 125 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Только за последние сутки болезнь выявили у 478 человек. С начала эпидемии в стране умерли 201 человек, выздоровели 782 инфицированных.

На амбулаторном лечении в стране сейчас находятся 5 тысяч 498 пациентов, из них 433 ребенка и 1 тысяча 301 медик.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что после смягчения ограничений стране надо будет привыкать к новым стандартам жизни. В частности, это социальная дистанция в помещениях в 1,5 метра, избегание скоплений людей, масочный режим и использование перчаток.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина может стать пятой страной в мире, где могут запустить массовую ИФА-диагностику для выявления антител к COVID-19.

«Это будет показывать, переболели или не переболели коронавирусом, сформирован ли иммунитет», — объяснил Ляшко.

Медицинские силы ВСУ сообщили о 46 инфицированных в армии. За сутки заразились коронавирусом 5 военных. На изоляции находятся 342 военнослужащих. Призывники и контрактники допускаются к местам службы только после 14-дневной обсервации.

Власти планируют с 11 мая разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Но исключением останутся детские площадки. Также планируется открыть часть объектов индустрии красоты, а спортсменам командных видов спорта разрешить тренироваться. Кроме того, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, а кафе смогут обслуживать посетителей при условии заказа на вынос. Восстановят свою работу автомойки, веломагазины и велопрокаты, а также нотариусы, адвокаты, аудиторы.

В Киеве проверяют соблюдение самоизоляции зараженных и тех, кто с ними контактировал, с помощью Telegram-бота. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого. Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение, к нему направляют уполномоченных лиц. Для тех, у кого нет смартфона либо отсутствует возможность пользоваться приложением предусмотрена обсервация, изоляция в специальных помещениях, подготовленных государством.

По данным МИД, за рубежом лечится от коронавируса 161 украинец, выздоровели 56, умерли от осложнений 7 граждан страны.

Председателям ОГА и КГГА поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.

Урожай зерна на Украине из-за засухи и коронавируса сократится на 20%.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, число безработных с начала введения карантина в стране увеличилось на 121 тысячу человек. Ведомство прогнозирует увеличение количества официально зарегистрированных безработных.

Херсонская область до 27 апреля закрывает три населенных пункта на карантин из-за увеличения количества случаев коронавирусной инфекции. Это город Алешки, а также села Левые Солонцы Алешковского района и Малые Копани Голопристанского района.

Руководство киевского «Динамо» и футболисты согласовали понижение апрельской зарплаты на 50%. Сумму, которую футболисты не получат в этом месяце, они смогут заработать премиальными, если возобновится чемпионат и кубок страны. В донецком «Шахтере» также намерены сократить зарплаты игрокам, однако не все бразильские легионеры готовы пойти на данный шаг.

Ситуация в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для попрания отдельных прав человека или подавления свободного распространения информации. По его мнению, то, что началось как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, быстро превращается в кризис прав человека. Он расценил как непропорциональную реакцию на пандемию правительств прежде всего таких стран, как Китай, Индия, Венгрия, Турция и Южная Африка.

В Белоруссии побит рекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — за сутки подтвердили заражение у 817 человек. В стране насчитывается 9 тысяч 590 инфицированных.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко вопреки распространению коронавируса отправился на субботник сажать сосны. Мероприятие решили провести, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что пандемия ослабилась в 20 государствах ЕС. Отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и общественных пространств снизили скорость распространения вируса. При этом европейские медицинские чиновники уверены, что слишком быстрая отмена карантинных мер может привести к внезапному восстановлению устойчивой передачи инфекции.

В США зафиксировали почти 52 тысячи летальных исходов в результате осложнений от коронавируса. Треть умерших в штатах составляют жители Нью-Йорка (свыше 16,6 тысячи).

В Чехии власти ослабили карантин и позволили гражданам перемещаться по стране и выезжать за границу. При возвращении на родину чехам необходимо будет предъявить медицинскую справку об отсутствии заражения коронавирусом и соблюдать двухнедельный домашний карантин.

Высокий уровень смертности зафиксирован в Швеции. При обнаруженных 17,5 тысячи зараженных умерли от болезни больше 2 тысяч граждан страны.

В США представили новый тест на коронавирус, который позволяет быстро тестировать несколько сотен тысяч людей всего за 6 часов. Система готова обеспечить 180 тысяч образцов в течение следующих 90 дней.

Власти Сицилии оплатят туристам половину стоимости авиабилетов, а также часть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после окончания пандемии коронавируса.

Москва видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения стремление ряда стран оправдать запоздалые меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По данным отчета Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости, в Испании медики составляют 20% от общего количества больных, что является самым высоким показателем в мире. Аналогичный показатель только в Ломбардии, эпицентре эпидемии в Италии, тогда как в целом в Италии медиков среди больных — 10%. В США этот показатель составляет 3%, в Китае — 3,8%.