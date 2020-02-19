В среду, 19 февраля, в Киеве рядом с Офисом президента прошли одновременно четыре акции протеста против непопулярных в обществе идей власти. Протестовали против изменений в работе предпринимателей, нового трудового кодекса, открытия рынка земли и закона о СМИ

Вышедшие на митинг «Save ФОП» предприниматели выступают в защиту малого и среднего бизнеса и упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. В частности, они требуют от президента Владимира Зеленского отмены законов №128-ІХ и 129-ІХ и принятия Верховной Радой законопроектов №2644 и 2645. По словам главы Союза защиты предпринимателей Сергея Доротича, если на протяжении трех месяцев акции протеста предпринимателей были аполитичными, с сегодняшнего дня к ним присоединились политические партии.

Противников нового трудового кодекса не устраивает, что документ фактически позволит работодателям увольнять работников без каких-то причин, нивелирует профсоюзную деятельность и резко снижает выплату сверхурочной работы (если раньше должна была оплачиваться в 2 раза больше, то теперь только на 20%).

Критики земельной реформы неоднократно указывали, что открытие соответствующего рынка в сегодняшних украинских реалиях обязательно приведет к скупке земель крупными агрохолдингами и спровоцирует земельные войны. Также некоторые из них сравнивают его с продажей фамильных драгоценностей в том смысле, что страна, получив относительно небольшую выгоду, навсегда потеряет свой наиболее ценный актив.

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Что касается самих протестов, отмечает политолог Алексей Якубин, то это уже не первый раз, когда акции протеста против непопулярных реформ проходят одновременно. По его мнению, политтехнология этих акций может быть связана с пленарной неделей, в ходе которой Верховная Рада занята земельным вопросом.

«Есть понимание, что депутаты в городе. Эти протесты рассчитаны на то, чтоб повлиять на их позицию. Тут может быть общая политтехнология, которая объединила разные группы. Другое дело, что у нас есть политические силы, которые хотят присоединить себя ко всем акциям протеста и банально отслеживают, когда под Офисом президента проходят акции профсоюзов или аграриев», — сказал он в комментарии изданию Украина.ру.

Отчасти, продолжил эксперт, протестная активность уже влияет на принятие решений со стороны властей: к примеру, если бы не уличная активность и активность оппозиционных сил в парламенте, Верховная Рада приняла бы тот же земельный закон еще до Нового года.

Более того, по сути Зеленскому пришлось модифицировать этот текст закона. Там появились пункты с референдумом о продаже земли для иностранцев и пая в одни руки. По словам Якубина, это было вызвано неким альянсом по земельному вопросу между «Батькивщиной» и «Оппоплатформой».

«Мы видим, что они используют методы итальянской забастовки в Раде. Апеллируют к регламенту, была договоренность между Бойко, Тимошенко и Разумковым по поводу того, как рассматривать меморандум по земле. Бойко говорил, что если бы власть пошла на нарушение регламента, то они бы пошли в Конституционный суд и усилили уличную активность. А митинги еще больше усиливают атмосферу», — уточнил эксперт.

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Политолог считает, что этот протестный потенциал будет увеличиваться в двух случаях: если общество поймет, что благодаря своей активности оно может влиять на действия властей, либо если оно будет загнано в угол. Если же власть полностью проигнорирует общественное мнение по всем этим вопросам, прогнозирует специалист, то все эти факторы вместе вызовут цепную реакцию и могут привести к политическому кризису.

Зеленскому, добавил он, пока удаётся сохранить свой рейтинг за счет определенных шагов по миру в Донбассе (вроде обмена пленными), дистанцирования от правительства и Верховной Рады по непопулярным вопросам и понимания в обществе, что он не сможет навести порядок в стране достаточно быстро.

Пока эта модель работает, отметил Якубин, но она будет работать ровно до того момента, пока украинцы будут связывать с ним ожидания по миру в Донбассе и улучшения социально-экономической ситуации.

Учитывая, что вскоре пройдет год с момента прихода к власти Зеленского, дальше на одних ожиданиях его рейтинг держаться не сможет. И главе государства придётся демонстрировать ощутимые результаты, заключил собеседник издания.