На днях глава МВД Украины Арсен Аваков выступил с инициативой принять так называемый «закон о коллаборантах». Принять его должна Верховная Рада еще до передачи под контроль Киеву территорий ДНР и ЛНР и проведения там выборов

«Перед тем, как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией, мы должны решить несколько принципиальнейших вопросов, в том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах. Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», — сказал Аваков 17 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его мнению, закон должен предполагать привлечение к уголовной ответственности тех, кто «действовал против Украины», но некоторых жителей ДНР/ЛНР все же помилуют. Проблемы Киева и обострение в Донбассе © РИА Новости, Дэн Леви | Перейти в фотобанк

«Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "министерства здравоохранения ДНР", которое мы не признаем, то ты не подвергаешься репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей или мелких клерков», — сказал глава МВД.

Стоит подчеркнуть, что Аваков открыто говорит о репрессиях. Однако следует обратить внимание, что «под этим соусом» глава МВД пытается подменить амнистию, предполагаемую Минскими договоренностями. Напомним, что, согласно Минским договоренностям, власти Украины обязаны принять закон, освобождающий от наказания, преследования и дискриминации именно участников вооруженного конфликта в Донбассе.

А всесильный министр МВД под амнистией в частности подразумевает отказ от преследования лишь тех, кто и без того не должен был бы подвергаться репрессиям в условиях любой войны — сельских врачей и учителей. Иными словами, Аваков милостиво «дарит жизнь» какому-нибудь врачу-педиатру из Енакиево, презентуя этот шаг как выполнение условий об амнистии из Минских договоренностей, но вот главу сельского поселения или местного участкового, обеспечивающего порядок на вверенной ему территории, уже обещает подвергнуть репрессиям.

Таким образом, глава МВД, который сейчас повсюду сопровождает президента Зеленского (был с ним, например, в Париже на встрече в "нормандском формате", а потом и в Италии, в Риме и Ватикане), заранее угрожает жителям ДНР и ЛНР. И как бы невзначай Аваков обнародует, что понимают во власти под амнистией. Под такой избирательной «амнистией» кроется, таким образом, ничто иное, как нежелание добиться мира на Донбассе. Такую позицию вряд ли можно назвать конструктивной, поскольку Аваков обещает репрессии отнюдь не побежденному противнику и не военнопленным.

О нежелании принимать закон об амнистии заявлял в конце прошлого года и нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко. «Минские договоренности-2 не будут выполняться Украиной в полном объеме, так как там говорится о полной амнистии для всех боевиков, которые воевали на Донбассе и убивали украинских граждан и военных», — заявлял Яременко. Вопрос о мире, вопрос о земле. В Киеве запущен процесс фактической отставки президента Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И в недрах Верховной Рады уже разрабатывается подобный законопроект, который предусматривает ответственность за содействие ДНР и ЛНР, но под другим названием. Об этом 18 февраля сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

«Профильный комитет сейчас разрабатывает законопроект. Но это будет не закон о коллаборантах, а это будет часть военного преступления. Это содействие оккупационным режимам, оккупационным войскам. И за это тоже предусмотрена ответственность», — заявил Качура.

На той же передаче «Свобода слова» Аваков также рассказал, как должна формироваться переходная полиция на Донбассе. Его вариант не предполагает включения в него представителей ДНР и ЛНР, а лишь сотрудников украинской Нацгвардии, представителей территориальной общины и ОБСЕ. Иными словами, патрулировать улицы Донецка должны боевики «Азова», интегрированного в Нацгвардию, совместно с «амнистированными» местными врачами-педиатрами. Собственно, этот же вариант предлагал и президент Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Не исключено, что президент лишь повторяет слова главы МВД, который стал в последнее время кем-то вроде «серого кардинала» при слабом президенте.

Аваков добавил, что «представители незаконных вооруженных формирований» не смогут принять участие в патрулировании по той причине, что согласно минским соглашениям они должны быть распущены. Андрей Гожый о Донбассе: Война выгодна буржуазии, война будет продолжаться © Facebook, Андрей Гожый - адвокат | Перейти в фотобанк

Для того же, чтобы большинство жителей ДНР/ЛНР не прошли в новые органы власти, глава МВД и предложил принять "закон о коллаборантах". Таким образом, одна из целей такого законопроекта — заранее отсечь сторонников ДНР/ЛНР и их политические партии от участия в выборах. Следовательно, жители ДНР/ЛНР должны будут выбирать только между представителями «Европейской солидарности» Порошенко, «Слуги народа», «Батькивщины», «Свободы» и «Голоса».

Инициативы Авакова, ожидаемо, были отвергнуты другой стороной конфликта.

Как заявила 18 февраля глава МИД ДНР Наталья Никонорова, предложенный главой МВД Арсеном Аваковым закон о "коллаборантах" противоречит минским соглашениям. «Украинские власти вновь пытаются подменить содержание своих политических обязательств, изменив их смысл до полностью обратного. Инициатива министра внутренних дел Авакова о намерении принять некий "закон о коллаборантах", подразумевающий фильтрацию населения и уголовное преследование для его значительной части, полностью оторвана от реальности», — говорится в заявлении Никоноровой

Член Совета Федерации и сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя инициативу Авакова, подчеркнул, что глава украинского МВД продолжает раздувать конфликты. «Аваков в этой ситуации — личность, которая войдет в историю как зловещая фигура. Он продолжает сеять конфликты на территории Украины», — подчеркнул Цеков. По его мнению, власти Украины «могут принять какой угодно закон», однако позже его отменят.

Украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожий в интервью изданию Украина.ру говорит, что данная инициатива Авакова явно говорит о нежелании Киева исполнять Минские договоренности.

«В команде Владимира Зеленского постоянно звучали заявления, что Минские соглашения надо менять, что их никто выполнять не будет. А теперь самый, на данный момент, влиятельный человек в стране, Арсен Аваков заявил, что никакой полной амнистии на территории республик не будет, хотя это предусмотрено Минскими соглашениями, что необходимо принять закон о коллаборантах, и что амнистии будут подлежать только учителя, врачи и мелкие клерки. Это позиция правительства — не выполнять Минские соглашения», — говорит Гожий. Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк

Тот факт, что Зеленский становится лишь бледной копией Порошенко, отчасти объясняется и тем, что он говорит с голоса Авакова, который курирует украинских ультраправых боевиков, сохранив свой пост при Турчинове, Порошенко и Зеленском.

При этом Авакову пока удается усидеть на двух стульях в контексте американской политической борьбы. На днях американский телеканал «NBCNews» распространил информацию о том, что Авакова вряд ли можно считать таким уж верным сторонником президента Дональда Трампа и республиканцев. Главу украинского МВД называют «двойным агентом», так как он помогал адвокату Трампа Руди Джулиани в поисках компромата на экс-вице-президента Джо Байдена и одновременно рассказывал об этом экс-послу Мари Йованович, которая является непримиримой противницей Трампа.

В этом же контексте следует воспринимать и используемый Аваковым термин «коллаборанты» в отношении жителей ДНР/ЛНР, которые якобы лишь прислуживают «российским оккупационным войскам». Целью давления США является именно РФ, поэтому и требования должны быть изначально невыполнимыми и неприемлемыми, чтобы конфликт не утихал никогда. Все-таки ни дети Авакова, ни отпрыски американских чиновников в нем не страдают.