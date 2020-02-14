21 апреля 2019 года рейтинг Владимира Зеленского составлял 73,22%. 21 июля доверие подтвердило голосование в Раду, в ходе которого избиратели дали политсиле "Слуга народа" 43,16%. Без своего зелёного знамени будущие «слуги народа» получили бы примерно ноль голосов

В сентябре 2019-го Зеленскому доверяли 73%. В октябре — 66%. В ноябре — 52%. В декабре — 62%. В конце января 2020 года доверяют Зеленскому 49,4%, не доверяют 39,3%. Скоро год, как Зеленский у власти.

Эпитафия надежде

Итоги подводить совсем не рано, дальнейшее вполне предсказуемо. Знающие, бывалые люди, видевшие украинскую политику в её полном развитии после обретения самостийности все 29 лет, видели будущее «президента в смартфоне» уже в сентябре, когда уровень доверия к Зе торчал, как титановая Родина-мать над Киевом, на уровне дня выборов.

73%, говорили они, превратятся в ничто еще до Нового года, если Зеленский и дальше будет ничего не делать, в то время как он просто обязан пользоваться абсолютной поддержкой и разгромом врага. И правда: Зеленскому некуда было отступать. Он пошел на явную авантюру, будучи человеком крайне далеким от политики. Его прошлое говорило против президентской авантюры. Но невидимые силы, которые привели его к власти, обещав поддержку, уговорили стендап-комика, что его актерского мастерства будет вполне достаточно, чтобы имитировать образ президента.

Либретто и партитура были прописаны до запятой еще в 2015 году, когда прошла генеральная репетиция будущего президента в сериале «Слуга народа». Авторы были людьми опытными и сведущими в украинской политике. Но не стоит преувеличивать их способностей. Так что всё сразу пошло не по плану. Рейтинг Зеленского падает по траектории Порошенко. Что обсуждают соцсети 28 ноября © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Во-первых, слишком понадеялись на сакральность власти — её на Украине давно нет, президент не вызывает священного трепета. Во-вторых, недооценили число и мощь внешних врагов, к тому же неправильно идентифицировали их. В-третьих, вместо энергичной диктатуры, призванной показать серьезность намерений, партия Зе немедленно разбрелась по сессионному залу, кабинетам, бизнес-ячейкам и погрязла в дрязгах, воровстве, кумовстве, местничестве, откровенной глупости и идиотизме, чем потянула рейтинг своего лидера вниз.

Не помог прожжённый Коломойский, который вместо активной поддержки президента направил свою деятельность совсем в другую сторону, начав возвращать-приумножать свои деньги и бизнес. Не пригодился хитрый, многоопытный Хорошковский. Предали американцы, испугавшиеся токсичности Украины, которую, по меткому выражению спецпредставителя по Донбассу Курта Волкера, «не стоит трогать даже десятиметровой палкой».

Единственным человеком, который реально помог Зеленскому, был Владимир Путин. Он протянул руку и дал шанс в тот критический момент, когда прогнозы бывалых почти сбылись.

Пляшущие человечки

Сначала Зеленский чудил. Совершенно не умея работать президентом, он изо всех сил старался вытянуть роль опытом актера. Вот откуда были эти многочисленные видеоролики, которые Зе выкладывал едва ли не каждый день, где он произносил скетчи разной степени актуальности. Сначала было забавно, затем надоело. И ролики ушли.

Зе пытался играть и Лукашенко. Устраивал разносы местным чиновникам на выезде. Поначалу это забавляло, но слишком уж глупо и по-детски смотрелся Зеленский, когда пытался грубить и хамить, что ему, видимо, не свойственно в жизни. Это выглядело, как будто маменькин сынок пытается вести себя в компании дворовых гопников как свой. Смешно и неудобно.

Были попытки откровенно пускать пыль в глаза имитациями. Но на пиаре далеко не уедешь. Обещанный переезд из администрации президента Украины на Банковой улице превратился в простое переименование этого института в «офис президента». Такое уже было при Ющенко, ненадолго назвавшего АП «секретариат». «Каждый сам за себя». Золотарев о будущих отношениях Зеленского с Коломойским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости

Обещания посадок коррупционеров превратились в дым. И Порошенко не являлся даже на допросы, куда его вызывали несколько десятков раз. Восторг украинцев увольнением коррупционера Луценко с поста генпрокурора слился в канализацию назначением некомпетентного и бездеятельного Рябошапки. Все, кого все же удалось поселить в СИЗО (Пашинский, Грымчак), очень скоро оттуда вышли. Обещание сменить всю команду предыдущей власти и даже люстрировать ее обернулось тем, что Арсен Аваков не только остался на посту министра внутренних дел, но еще и превратился в эдакого де Тревиля, гаранта безопасности власти, сопровождающего президентскую чету Зеленских везде.

Еще хуже выглядели кадровые назначения, где ключевые должности в государстве заняли кто угодно, от порохоботов до Гончарука, который, как оказалось, до назначения премьер-министром подрабатывал в массовках на телепередачах и митингах. Под прикрытием этих «болванов» ключевые места заняли темные личности с криминальным прошлым, бандиты из 90-х, их родственники и любовницы. А реальная власть перешла к силовым ведомствам — МВД и СБУ, которые ничем не отличаются от бандитов и разбойников.

По сути дела одиозных министров Порошенко-Гройсмана сменили еще более одиозные министры из смартфона Зеленского. Никаких позитивных изменений при таком развитии событий быть не могло.

Спасательный круг

А еще Зеленскому в какой-то момент стало сильно не хватать образования. Он на торжественных церемониях, где нужно озвучивать тексты по истории, начал говорить странные вещи. К примеру, про то, как СССР начал с третьим Рейхом Вторую мировую войну. И те, кто это слышал, не верил своим ушам. Было стыдно за Зеленского.

И стал народ задумываться: а зачем это все, собственно?

«Генпрокурор — тряпка, глава НАБУ — признанный судом коррупционер; премьер — профан, заговорщик и массовщик; министр экономики, по собственному признанию, — дебил; министр юстиции — невидимка; министр образования в популярном слове из трех букв делает три ошибки; министр обороны падает в обморок от волнения; министр финансов — черепаха, на которой стоит пирамида ОВГЗ; СБУ и МВД — мафия в погонах. Депутаты вызывают проституток, сидя на заседании парламента, голосуют за себя и того парня, забывают голосовать, голосуют не за то». Вот такая меткая цитата от пользователя социальных сетей. Яркая, но не единственная. Люди, способные дать такие меткие определения, уверенно предсказывали крах рейтинга Зе еще до Нового года. Так бы и произошло, если бы тонущему «Голобородько» не кинули спасательный круг от «государства-агрессора». Бренд "Слуга народа" не сработал, кадровая чехарда Зеленского, поезда в Крым. Главное на неделе с 23 по 27.12 от экспертов © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Вспомните: в сентябре 2019 — 73%, в октябре 66%, в ноябре — 52%. А в декабре рейтинг Зе из последних сил взлетел до 62%. Это следствие помощи от Владимира Путина. Президент России идет навстречу Зеленскому. Дважды проводят обмен пленными. В числе прочего возвращают злосчастные катера с завода Порошенко, попавшие в плен благодаря его хитрости, коварству и предательству в ноябре 2018 года. Отпускают их несчастные экипажи. Возвращают террориста Сенцова.

Наконец, «Газпром», который даже слышать не хотел о решениях Стокгольмского арбитража, заплатил три миллиарда «Нафтогазу» Украины и подписал газовый контракт по принципу «качай или плати». А это еще 7 миллиардов в течение пяти лет.

Зеленского осыпали милостями и золотым дождем — только делай уже что-нибудь! Но нет. Не может. Не хочет. Приподнявшиеся цифры рейтинга Зе — это ведь были воспрянувшие духом избиратели, которые так хотели свергнуть Порошенко год назад. Они приуныли, увидев, что жизнь не сериал. Но вот сам Путин жмет руку их избраннику! Это было невероятное воодушевление, когда собрался "Нормандский формат". Но главный герой, попиарившись, снова потерял инициативу и ничего не делает.

Всё плохо

Безусловно, можно еще перечислять конкретные события, от назначения до увольнения Андрея Богдана — самого странного главы АП. Но не хватит места.

Претензий к Зеленскому накопилось у всех очень много. Еще больше вопросов. Избиратели давно от подъема перешли к тревоге. Пять месяцев назад команда Зе могла всё. Но теперь чем дальше, тем меньше у нее шансов сделать хоть что-то.

Еще недавно ни одна фракция в парламенте не переходила в открытую оппозицию, пытались найти общий язык. В телевизионных шоу представители других партий спорили друг с другом, опасаясь вступать в конфликты со «слугами народа». За пять месяцев власть растеряла большую часть общественного одобрения. И ситуация развернулась на 180 градусов.

«Слугами» недовольны все. Все, что связано с ними, вызывает только злую иронию или сарказм. И это у сторонников — порохоботы кипят злобой. Учитывая, что провалы власти будут нарастать, ситуация станет только хуже. Еще раз цифры: в начале 2020 года Зеленскому доверяют 49,4%. Это еще ничего. Но ему не доверяют уже 39,3%. А вот это уже очень плохо.