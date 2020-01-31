В четверг, 30 января, по многим городам Украины прошла предупредительная акция протеста под названием «Волна гнева», организованная украинскими профсоюзами. Рабочие протестовали против нового законопроекта «О труде», который существенно урежет права наемных работников и профсоюзов

В Киеве Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) вывела о трех до пяти тысяч человек под стены Кабмина. В своей резолюции профсоюзы требуют немедленно отклонить законопроекты «О труде» (№2708) и «Об обеспечении профсоюзной деятельности» (№ 2681), которые они называют антинародными.

«Мы пришли сказать нет преступному закону о труде. В то время, когда миллионы украинцев выезжают за границу на заработки, тысячи и сотни людей травмируются на предприятиях, правительство принимает закон, чтобы ухудшить условия труда для народа», — заявил один из участников акции в Киеве. На одном из плакатов протестующие написали, что "даже коронавирус умрет на такой работе", которую предлагают разрешить члены правительства.

Против чего массово выступают профсоюзы

В Запорожье около двух тысяч участников акции прошли маршем от местного Дома профсоюзов к областной гособладминистрации. «Мы, горняки и металлурги, собрались здесь, чтобы сказать свое решительное «нет» антинародным инициативам министра Тимофея Милованова и народного депутата Галины Третьяковой. Мы говорим «нет» антинародному законопроекту «О труде» № 2708. Мы хотим показать Президенту Украины и народным депутатам, что и большинство, с которым Милованов согласовал свой законопроект, существует лишь в его воображении, которое отличается от нашей трудовой реальности», — говорил в Запорожье представитель профсоюза металлургов и горняков Украины Владислав Политанский. Другие участники акции рассказали, что с 1 января их лишили премий и надбавок, ссылаясь на реформы Кабмина.

На родине президента Зеленского, в Кривом Роге, рабочие обратились к своему земляку с требованием отозвать законопроект. «Мы собрались здесь, чтобы обратить внимание Президента Украины, народных депутатов Верховной Рады и Кабинета министров на трудовой Кривбасс и выразить протест против проектов законов «О труде» и о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся профсоюзной деятельности. Эти законопроекты значительно сужают права работников. Этими законами отменены кодекс законов о труде, закон об оплате труда, закон об отпусках и много норм, которые регламентировали социальные вопросы, предоставляли социальные права работникам, которые не были предусмотрены в законопроекте о труде», — рассказала председатель профсоюзного комитета одного из промышленных предприятий города Наталья Маринюк.

В Николаеве около трехсот протестующих потребовали отставки министра развития экономики Милованова и председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, прославившейся фразой «мы будем немножко дискриминировать работника». Участники акции также отмечают, что правительство не слышит их требования и замечания к новому трудовому законодательству. «Мы пытались обсудить эти вопросы с руководством государства, но ничего не получилось. Поэтому мы проводим предупредительную акцию под лозунгом «Волна гнева», но настоящий гнев будет впереди, если к нам не прислушиваются. Мы не дадим людей сделать рабами», — рассказали организаторы акции.

В Краматорске профсоюзники подчеркнули, что новое трудовое законодательство нарушает ряд международных договоров, подписанных Киевом. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить свое недовольство в отношении нового трудового законодательства. Нам говорили о будущих возможных изменениях в Трудовом кодексе и о том, что Донбасс требует перемен. Но не тех перемен, которое сегодня предлагает правительство. Европа и ряд организаций говорят о том, что нельзя принимать этот закон, говорят о том, что нарушается 38 международных конвенций, ратифицированных в Украине», — говорит Дмитрий Зеленый, председатель первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты «Белозерская».

В Мариуполе около тысячи человек вышли на протесты возле местного Драмтеатра. В руках у них были плакаты: «Покорный раб — лучший работник!», «Профсоюз против трудового рабства», «Бедный человек — бедная страна».

«Если сегодня в разных странах мира переходят на шестичасовой рабочий день четыре раза в неделю, мы же идем к 12-часовому рабочему дню, шестидневной рабочей неделе. Как это назвать, если не трудовым рабством?», — заявил на митинге председатель профкома комбината «Азовсталь» Юрий Дорошенко.

Аналогичные акции профсоюзы провели в Ровно, Виннице, Ужгороде, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и других городах. Большинство украинских изданий и телеканалов синхронно проигнорировали акции профсоюзов. На Украине, традиционно, какой-нибудь патриотический флеш-моб двух-трех человек собирает десятки и сотни корреспондентов, тогда как многотысячную акцию работников, пытающихся защитить свои права, обходят молчанием.

Рабский трудовой кодекс

В качестве ориентира для нового трудового законодательства украинские министры берут грузинские нормы, принятые в 2006 году для «привлечения инвесторов», когда были вычеркнуты нормы о 8-часовом рабочем дне, доплаты за ночные смены, декретные отпуска и прочие социальные гарантии. В проекте под видом увеличения отпуска продвигают его реальное сокращение, включая в него неоплачиваемые «больничные». Авторы предлагают также снять ограничения количества рабочих часов в неделю. В случае забастовки, работодатель получит право массово уволить всех забастовщиков. Уволить любого работника можно будет также за разглашение коммерческой тайны, к чему может относиться даже информация о нарушении санитарных или трудовых норм на предприятии. В случае принятия законопроекта, работодателям можно будет увольнять беременных женщин или молодых матерей без выплаты «декрета».

Помимо этого законопроект лишает профсоюзы возможности эффективно защищать права работника. В частности, блокировать увольнения и контроль начисления зарплаты. Профсоюзы не смогут также требовать увольнения руководства предприятия за нарушение им норм трудового законодательства. Специальные правительственные контрольные комиссии должны будут проверять деятельность профсоюзов на предмет целевого использования средств, чтобы сделать их в большей степени подконтрольными. Снижаются и денежные поступления в кассу профсоюзов, так как новый кодекс освобождает предприятия от необходимости перечислять 0,3% фонда оплаты труда на культурно-массовую и оздоровительную работу. Отменяется и запрет работодателям применять какие-либо санкции в отношении выборных представителей профсоюзов, что открывает возможность для репрессий против профсоюзных активистов. После принятия законопроекта у профсоюзов, скорее всего, «отожмут» и дорогую недвижимость, доставшуюся им в качестве «советского наследия» — многочисленные дома профсоюзов и здравницы. Такими реформами авторы законопроекта хотят привлечь на Украину иностранных инвесторов.

Наперекор Европе

Следует отметить, что это уже не первая акция протеста профсоюзов в новом году. Две недели назад они протестовали против нового трудового законодательства при поддержке западных коллег.

Одно из крупнейших в мире объединений профсоюзов — Международная конфедерация профсоюзов (МКТ) — считает, что законопроект нацелен на полное уничтожение профсоюзов на Украине. Руководство МКТ направило правительству Украины письмо, в котором раскритиковало новый трудовой кодекс. Письмо подписали Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП, которая представляет 45 миллионов трудящихся из 90 профобъединений в 38 европейских странах) и представители 10 европейских отраслевых федераций профсоюзов.

«Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов….Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мировом сообществе», — заявила генсек Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу. В МКТ подчеркивают, что отныне на Украине сверхурочная работа станет нормой, но будет оплачиваться в 5 раз меньше, чем раньше, а уволить работника можно будет в любой момент по одному лишь желанию работодателя. Помимо этого, как отмечают в МКТ, отменяется и ряд социальных гарантий, направленных на защиту молодых матерей.

29 января лидеры Международной и Европейской конфедерации профсоюзов обратились к Владимиру Зеленскому с предложением провести 25-26 февраля встречу с ними по поводу форсирования украинским властями трудового законодательства. Они обеспокоены легкомысленным отношением украинской власти к стандартам трудового законодательства, накоплением долгов по зарплате и пренебрежением международным правом. В феврале руководители европейских профсоюзов намерены приехать в Киев и посетить регионы Украины, чтобы на месте изучить ситуацию и лично пообщаться с рабочими.

Все права работодателям

Новое трудовое законодательство, которым предлагают заменить советский КЗОТ от 1971 года, существенно расширяет права работодателя, урезая права рабочего и профсоюзов. Впрочем, в украинском Кабмине этого и не скрывают. Максим Пархоменко, аналитик финансовой компании Альпари, видит в новом законопроекте серьезный перекос прав в сторону работодателя и двоякое трактование норм трудоустройства. По его словам, работодатель теперь сможет без причины уволить работника, а трудовые инспекторы смогут расширить список штрафов по отношению к работнику.

Заведующая отделом правовой экспертизы департамента правовой защиты ФПУ Ирина Орловская говорит, что законопроект содержит нарушения норм Конституции, конвенций Международной организации труда, директив ЕС по регулированию социально-трудовых отношений, которые Украина обязалась реализовать на пути к ассоциации с ЕС.

Тем не менее, лоббисты законопроекта рассчитывают принять его без серьезного противодействия со стороны украинцев, поскольку, по их мнению, граждане устали от протестов, не рассчитывая более на какие-либо улучшения в результате протестных акций. К сожалению, следует признать, что отчасти они правы. Миллионы украинцев разуверились в потенциальной возможности изменить свою жизнь к лучшему в результате, как выборов, так и протестных акций. При формальной численности в несколько миллионов человек, такие профсоюзы, как ФПУ, могли бы парализовать экономику и сорвать принятие невыгодного им законопроекта. Тем не менее, протесты против антисоциальных реформ, такого масштаба, как происходящие нынче во Франции акции «Желтых жилетов», на Украине уже маловероятны. В течение последних лет митинги и краткосрочные забастовки профсоюзов были лишь предупредительными, а рабочие, тем временем, предпочитают просто уезжать из страны. У оставшихся же остается надежда на давление со стороны европейских профсоюзов и международных организаций.