В понедельник, 27 января, открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В комментарии изданию Украина.ру депутат Госдумы Руслан Бальбек сказал, что Россия к переговорам готова, теперь слово за Киевом. Однако депутаты Верховной Рады приехали, чтобы оспорить полномочия РФ

Согласно регламенту, перед началом зимней сессии все национальные делегации направляют заявки на участие в ПАСЕ в предстоящем году, а их полномочия подтверждаются в первый день автоматически при отсутствии возражений. Для того чтобы оспорить полномочия той или иной делегации по существенным основаниям, в зале пленарных заседаний должны встать не менее 30 парламентариев из не менее чем пяти национальных делегаций.

Перед началом заседания в Страсбурге председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье не исключила, что подтвердить свои полномочия на 2020 год смогут не все делегации.

Депутаты Верховной Рады перед отъездом в Страсбург не скрывали, что одной из главных задач на зимней сессии для них станет недопущение полноценного участия в ней делегации из России.

Напакостить России — главная задача Украины в ПАСЕ

27 января с призывом оспорить полномочия российских парламентариев по содержательным основаниям выступил представитель Литвы Зингерис Эмануэлис, обвинив Россию в невыполнении решений Европейского суда по правам человека, а также в «агрессии» на Украине и в Грузии, а депутат от Латвии Мария Голубева предложила оспорить ещё и по процедурным основаниям из-за того, что в составе делегации РФ есть политики, избранные от Крыма и Севастополя.

Их позицию поддержали больше 30 членов ПАСЕ. Теперь комитет по мониторингу должен в течение 24 часов подготовить доклад и проект соответствующей резолюции, а до этого момента российские политики будут полноценно работать в парламентской ассамблее, в том числе выступать и голосовать на заседаниях, но в голосовании по резолюции о своих полномочиях участия принимать не будут. Бельгиец Хендрик Дамс, избранный председателем ПАСе вместо швейцарки Лилиан Мори Паскье, назначил рассмотрение этого вопроса на утро 30 января, но глава российской делегации Пётр Толстой настоял на переносе заседания на 29-е число, потому что вечером того дня многие его коллеги уедут из Страсбурга. Это предложение поддержали 92 делегата ПАСЕ, 68 проголосовали против.

«Как и прогнозировалось, полномочия российской делегации были оспорены русофобски настроенными делегатами ПАСЕ. Мы были к этому готовы. Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации. Мы готовы работать только на равноправной основе и не потерпим никаких вторичных санкций», — заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

24 июня прошлого года за восстановление права голоса и права выступления делегации РФ, а также права участия и голосования российских депутатов в комитетах ассамблеи проголосовали 118 депутатов ПАСЕ, против — 62, 10 воздержались. Благодаря этому россияне приняли участие в осенней сессии, а украинские политики решили её бойкотировать. ПАСЕ поставило точку. Как провалилась внешнеполитическая доктрина Украины © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Некоторые члены ПАСЕ также предлагали провести срочные дебаты на тему «Российская Федерация и отсутствие демократии в политических вопросах», что предполагает дальнейшее принятие резолюции, но необходимых 2/3 голосов не набралось.

Глава делегации РФ Пётр Толстой предупредил, что в случае ограничения полномочий российские политики покинут Страсбург.

«Осудить Россию предлагают за поправки в Конституцию, которые ещё не внесены, а только обсуждаются в обществе. Это странно. Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией. Поэтому я не вижу ни правовых, ни политических оснований для такого рода претензий. Когда нет почвы, хватаются за любой предлог, но здесь нет серьёзной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России», — заявил он.

Речь идёт о конституционных поправках, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, о закреплении в российском законодательстве приоритета Конституции перед международными договорами. Как позже пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подобные правовые нормы действуют и в западных странах, в частности, в Германии и Великобритании. Кроме того, международные обязательства для России возникают после ратификации той или иной договоренности, которая, в свою очередь, оформляется федеральным законом, а законы должны соответствовать Конституции, поэтому никакого противоречия быть не может.

Ситуацию с включением депутатов, избранных от Крыма и Севастополя, в декабрьском докладе разъяснила Венецианская комиссия: обязанность ПАСЕ не признавать аннексию (коей Запад и Киев пытаются представить переход Крыма в состав РФ в результате референдума) необязательно влечёт за собой отказ в полномочиях парламентской делегации. При этом добавив, что «при принятии решения о ратификации или отказе в выдаче полномочий делегации, состоящей из депутатов, избранных в общенациональном избирательном округе, который включает территорию, не признанную на международном уровне в качестве составной части аннексирующего государства, следует изучить влияние включения аннексированной территории на окончательные результаты выборов, уделяя должное внимание принципу пропорциональности».

«Считал бы маловероятным такое развитие событий (ограничение полномочий делегации РФ. — Ред.) в рамках постановки вопроса о ратификации наших полномочий. Сегодня российская делегация уже встроена в рабочую ткань ПАСЕ. Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится всё более интересно, а работа российской делегации всё более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но будем работать», — сказал Слуцкий.

Россия стала не единственной страной, чьи полномочия пытаются оспорить. В этот список также вошли Швейцария, Португалия и Сан-Марино из-за недостаточного гендерного баланса, а попросту маленького количества женщин в делегациях, Польша, Молдавия и Испания — из-за недостаточного разнообразия политических сил. Лицом к лицу. Впервые за 5 лет делегации России и Украины встретятся в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

На фоне происходящего вопрос об утверждении Толстого вице-президентом ПАСЕ откладывается на вторую половину дня 27 января. Назначение обычно проходит автоматически по квотам национальных делегаций, но в случае возражений проводится голосование. Этой возможностью воспользовалась депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Мария Мезенцева. Таким образом украинцы летом блокировали назначение на этот пост Слуцкого.

В то же время полномочия делегации Украины подтверждены, а её члены вошли в четыре из пяти партийных группы ПАСЕ. Кроме того, вице-президентом ПАСЕ избран председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко («Слуга народа»).

Возможна ли дружба России и Украины в ПАСЕ?

Нынешняя зимняя сессия стала первой за 5 лет, на которой встретились делегации РФ и Украины. С учётом личного контакта, который удалось установить президентам двух стран, Парламентская ассамблея Совета Европы могла бы стать площадкой для начала межпарламентского диалога.

Однако украинские политики, судя по всему, на мировую не настроены. В кулуарах ПАСЕ член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко назвал российских журналистов «пропагандистами» и голословно оскорбил власти РФ, не приведя никаких аргументов. На просьбу прокомментировать инициативу российской делегации поднять в ПАСЕ тему о притеснении русского языка на Украине он заявил: «Отвечать на идиотские вопросы. Сегодня русскоязычные люди воюют на востоке с вами, чтобы остановить вашу аннексию. Я знаю больше русских стихов, чем Слуцкий, и мне не надо рассказывать, как Родину любить, не надо прикрываться языком, нам не нужна ваша защита. Я русскоязычный, родился и вырос в Одессе».

Накануне зимней сессии глава делегации ПАСЕ Елизавета Ясько в статье, написанной для издания «Европейская правда», признала, что, как бы ни было неприятно для украинцев, но точка зрения, что диалог с Россией важнее, — это часть реальности, и сторонники этой позиции в большинстве.

Свою позицию по этому вопросу Гончаренко менял неоднократно. 9 мая 2017 года в эфире передачи «День на Думской» он говорил: «Одесса — русский город!» — это лозунг, который сегодня оскорбителен, и я его не поднимал никогда. Одесса — это украинский город, Одесса — это Украина». Зато 1 июня 2011 года, будучи членом Партии регионов, в интервью «Украинской правде» выступал против насильственной украинизации, выражал надежду на то, что русский рано или поздно станет вторым государственным на Украине.

«Одесса не была украинским городом. Одесса создавалась как центр Новороссии, в которой были русские, греки, украинцы, евреи, болгары и прочие. Русский язык всегда был в Одессе, он не внесён туда откуда-то переселенцами», — заявил тогда Гончаренко. Украинская делегация в ПАСЕ разделилась на несколько групп — Ясько © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

«ПАСЕ задумывалась как площадка для диалога. Да, с определёнными своими принципами, но в целом выступать могут все. Другой вопрос, кто на эту площадку едет представителем от Украины. Если это дипломат и политик, то ПАСЕ может стать определённым переговорным центром между Россией и Украиной. А если представитель Украины умеет только бить кулаками по столу и кричать, что Россия во всём виновата, то ни о каком диалоге не может быть и речи. Так что желание президента Зеленского разговаривать с Москвой о проблемах будет просто нивелировано. Если кратко, я выразился бы так: мы готовы к переговорам, дальше — слово за Киевом», — заявил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек в комментарии изданию Украина.ру.

В этот раз в Страсбург приехала обновлённая делегация Украины, и единого мнения среди её членов нет. Юлия Лёвочкина, представляющая партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», в эфире телеканала «112 Украина» выразила сожаление, что национальная делегация не сделала выводов из ошибок прошлого и вернулась опять с негативной повесткой и превращается в делегацию одного вопроса, хотя Совет Европы — это организация о правах человека, демократии и верховенстве прав.

«Единственное, что привезла украинская делегация на эту сессию, — это оспаривание полномочий РФ. Нет ни одного другого вопроса, который бы был в багажнике, в чемодане, в портфеле украинской делегации от большинства на этой сессии. И это грустно», — добавила она.

Действительно грустно, что депутаты Верховной Рады не воспользовались прекрасной возможностью открыть новый лист в отношениях Москвы и Киева, а ведь возвращение моряков домой они называли одним из главных достижений парламента IX созыва, но только забывают, что он не состоялся бы без прямых переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Артист, ставший президентом, которого многие не воспринимали всерьёз, смог взять телефон и позвонить в Кремль, а всем злопыхателям лаконично ответил: «Корона не упадёт». Пора и парламентариям, которые избраны народом и должны работать во благо народа, взять пример с президента, а не перечёркивать хрупкий, но всё-таки прогресс.