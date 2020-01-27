В понедельник, 27 января, в Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Участие в ней примет российская делегация, которая возобновила свою работу осенью 2019-го после восстановления права голоса, аннулированного в 2014-м из-за Крыма, а также украинская, бойкотировавшая сессию из-за присутствия РФ. Что будет теперь?

Украинских парламентариев в Страсбурге знают хорошо, прежде всего из-за их эпатажного поведения: чего стоит только депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности», а ранее — Блока Петра Порошенко, Алексей Гончаренко, который пришёл на заседание в зелёных резиновых перчатках, обвиняя Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Что ПАСЕешь...Как украинцы превращают Страсбург в Верховную Раду © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Однако в 2020 году во Францию поедет обновлённый «политический десант»: депутаты от «Слуги народа» Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранна, Сергей Кальченко, Юлия Овчинникова, от «Оппозиционной платформы — «За жизнь» — Юлия Лёвочкина, от «Батькивщины» — Сергей Соболев, от «Голоса» — Леся Василенко; от депутатской группы «За будущее» — Дмитрий Лубинец, от «Европейской солидарности» — Алексей Гончаренко (как же без него!). Руководителем национальной делегации избрана Елизавета Ясько из «Слуги народа».

Постановление об участии в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Верховная Рада приняла 16 января 348 голосами.

«Участие украинской делегации в сессии ПАСЕ имеет смысл лишь для того, чтобы поставить под сомнение полномочия делегации России. Бороться стоит только за это. Если восстановление реноме будет невозможным, делать в дискредитированной структуре ничего», — написал на своей странице в Facebook глава предыдущей украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Чего ждать от украинской делегации в ПАСЕ

О том, с чем украинские политики едут в Страсбург, в интервью изданию «Новое время рассказала Елизавета Ясько.

По её словам, делегация Украины намерена подключиться к работе над вопросами общеевропейского значения: борьба с дискриминацией, гендерная политика, диджитализация, экологическая ситуация в Европе и на Украине.

Комментируя позицию новой делегации по Крыму и Донбассу, Ясько, как и её предшественники, обвинила Россию в «оккупации» полуострова и «развязывании войны» на востоке Украины, в Грузии и Молдавии. Впрочем, за столько лет Киев не смог предоставить ни одного доказательства агрессивных действий Москвы, о чём она неоднократно просила. Более того, в феврале 2019 года на заседании Совета Безопасности ООН Эртугрул Алакан, руководивший тогда Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине, заявил постоянному представителю Украины при ООН (с начала 2020 года занявшего должность посла Украины в США) Владимиру Ельченко, что никаких российских войск в Донбассе миссия не обнаружила.

Ясько выразила желание, чтобы площадка ПАСЕ помогла Украине в переговорах в «нормандском формате», именно поэтому делегированные депутаты Верховной Рады будут активно сотрудничать с Францией и Германией, а вот с Россией никакого сотрудничества не запланировано. «Думают, что смогут воевать с Россией» – Золотарев о возвращении Украины в ПАСЕ © Facebook, Верховна Рада України

«С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Россия имеет определённый тон в общении со всем миром. Мы являемся стороной, которая разговаривает и доносит свою позицию всем, не закрывается от мира. Поэтому не стоит рассматривать всё с точки зрения диктования», — добавила она.

На это заявление 29-летней украинке со страницы Twitter ответил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков: «Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ «трендсеттерами» (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. «Политические ротвейлеры» всем надоели. В тренде — меньше агрессии».

Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ «трендсеттерами» (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. «Политические ротвейлеры» всем надоели. В тренде — меньше агрессии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 января 2020 г.

Как рассказывал на пресс-конференции в медиацентре МИА «Россия сегодня» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, который входит в состав делегации РФ в ПАСЕ, если в конце 2014 года на последнем заседании, на котором присутствовали россияне, царили ненависть и неприятие, то осенью 2019-го большинство депутатов ПАСЕ были настроены на диалог с Москвой, хотя ярые противники тоже есть.

Возвращение Украины в Парламентскую ассамблею стало возможным ещё и потому, что сменилась страна-председатель: если в 2019 году эту роль выполняла Франция (её голос за возвращение делегации России в Киеве восприняли как удар в спину), то в 2020 году её сменила Грузия, которая наряду с Украиной, Латвией, Литвой и Эстонией создали группу «Балтик+» для противодействия России. К слову, группа вскоре сменит название на «Защитники Конвенции» (имеется ввиду Европейская конвенция о правах человека).

Бойкот осенней сессии ПАСЕ расколол украинскую делегацию

Елизавета Ясько уверена, что решение отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ было правильным.

«Политический протест — это всегда позиция. Она показывает наши интересы, что нас не устраивает. Если бы мы просто туда приехали после того, как предыдущая украинская делегация устроила демарш, то это бы выглядело, будто мы закрыли глаза на то, как была возвращена делегация РФ в ПАСЕ», — заявила она в интервью «Новому времени».

По её словам, за то время украинские политики пообщались с коллегами по ПАСЕ, прежде всего представителями группы «Балтик+», Великобритании, Германии и Франции, и даже пытались переубедить тех, кто поддерживал возвращение России.

Однако не все члены делегации Украины в ПАСЕ разделяют её позитивный настрой. В комментарии изданию «Страна.ua» Юлия Лёвочкина напомнила, что из-за бойкота украинцы лишились представительства в Венецианской комиссии от юридического комитета ПАСЕ, в руководящих органах и профильных комитетах ПАСЕ. Воля: «Демарш Украины в ПАСЕ стал актом бессилия» © скриншот с видео ФАН

«Таким решением новая украинская делегация загнала себя в угол. С сентября 2019 года, когда было принято решение не подавать полномочия новосформированной делегации, Украина потеряла время, инициативу и репутацию», — заявила она.

Со своей коллегой по Верховной Раде согласен и Алексей Гончаренко. По его словам, выбранная позиция привела к полному обнулению: делегация утратила членство в нескольких комитетах, а некоторым докладчикам от Украины придётся заявлять свои доклады заново. Он уверен, что тот демарш ещё не раз негативно отразится на стране.

Пока Украина бойкотировала осеннюю сессию ПАСЕ, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграмяна назначили докладчиком по крайне актуальной теме — вакцинация в ЕС. До 2014 года представители российской делегации выступали в этой роли всего пару раз.

Россия нужна Европе, и Украина это осознаёт

Возвращению России в ПАСЕ и решению украинской делегации бойкотировать осеннюю сессию, но участвовать в зимней Ясько уделила больше внимания в своей статье для издания «Европейская правда», опубликованной на пять дней раньше, чем интервью «Новому времени» (16 января).

По её словам, у Киева было два пути: либо прекратить работу в ПАСЕ вообще, либо продолжать, но уже в новых условиях. ПАСЕ поставило точку. Как провалилась внешнеполитическая доктрина Украины © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Мы убеждены, что решение о возвращении РФ было ошибкой, но, к сожалению, в Западной Европе с этим согласны не все. Я неоднократно слышала мнение, что диалог с Россией важнее «досадных недоразумений». Как бы нам, украинцам, не было это неприятно, но нужно учитывать, что подобные нарративы — это часть реальности. У нас есть друзья, которые думают иначе и выступают вместе с Украиной. Впрочем, сейчас «диалогисты» — в большинстве», — признала глава делегации Украины в ПАСЕ.

Опровергать очевидное было бы неразумно: 24 июня прошлого года за восстановление права голоса и права выступления делегации РФ, а также права участия и голосования российских депутатов в комитетах ассамблеи проголосовали 118 депутатов ПАСЕ, «против» — 62, 10 воздержались. Кроме того, из 220 поправок к резолюции, внесённых представителями Украины, Грузии и Великобритании (части делегации) в результате приняли лишь одну, и то незначительную (в первом абзаце резолюции к слову «резолюций» добавили «и рекомендаций» — «о многочисленных резолюциях и рекомендациях»).

Ясько подчеркнула, что одной из целей украинских политиков станет обжалование полномочий российской делегации, а поможет им в этом доклад Венецианской комиссии, опубликованный 9 декабря 2019 года, основные выводы которой политик перечислила в своей статье:

• Крым и Севастополь принадлежат Украине, а Россия их «незаконно аннексировала»;

• Россия нарушила международное право, проведя выборы в Государственную Думу на территории полуострова;

• Россия должна восстановить избирательные права жителей Крыма и Севастополя относительно парламента Украины;

• в отношении России могут быть введены новые санкции;

• «включение в российскую делегацию депутатов, избранных с учётом голосов оккупированного Крыма, может быть основанием для обжалования полномочий этой делегации в рамках ПАСЕ».

«Это решение, конечно, само по себе не вернёт Крым под контроль Украины, но для России это стало серьёзным поражением», — подытожила Ясько.

В том, что Крым уже не вернётся под контроль Украины, она, права, в отличие от многих других пунктов.

Да, Венецианская комиссия назвала действия России «аннексией» и «оккупацией», но де-факто полуостров почти за 6 лет интегрировался в состав страны, а международные наблюдатели, присутствовавшие в марте 2014 года на избирательных участках, признали, что референдум прошёл в соответствии с нормами международного права, а волеизъявление местных избирателей было свободным. К санкциям Россия за эти годы тоже адаптировалась, и хотя они наносят вред экономике, отдельные отрасли достигли не виданного до сих пор уровня развития.

На последнем пункте стоит остановиться отдельно.

Венецианская комиссия постановила, что обязанность ПАСЕ не признавать аннексию не обязательно влечёт за собой отказ в полномочиях парламентской делегации, а дабы не быть обвинённой в потакании России, добавила: «при принятии решения о ратификации или отказе в выдаче полномочий делегации, состоящей из депутатов, избранных в общенациональном избирательном округе, который включает территорию, не признанную на международном уровне в качестве составной части аннексирующего государства, следует изучить влияние включения аннексированной территории на окончательные результаты выборов, уделяя должное внимание принципу пропорциональности».

Таким образом, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, избранные от Крыма и Севастополя, могут работать в ПАСЕ на законных основаниях. Впрочем, российские парламентарии готовы к различным провокациям, прежде всего, со стороны Украины, Грузии и стран Балтии.

С чем Россия едет в Страсбург

Накануне начала зимней сессии о задачах делегации РФ журналистам рассказал её руководитель Пётр Толстой.

Российские парламентарии предложат коллегам принять декларацию, которая осуждает попытки разрушить воинские захоронения и мемориалы победителей (что сейчас происходит в некоторых странах Восточной Европы), переписать историю и поставить под сомнение, что победу во Второй мировой войне одержал СССР вместе с союзниками.

Отдельное внимание депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации обратят на искоренение русского языка на Украине.

«Мы считаем, что 20 млн наших соотечественников имеют право и должны иметь возможность обучаться и разговаривать на русском языке и никакие ссылки на то, что есть языки ЕС и есть язык украинский, а других языков нет, в Совете Европы не пройдут. Нас поддерживает целый ряд делегаций, которые также считают, что закон об образовании и ряд других языковых решений, которые были приняты на Украине в последнее время, носят дискриминационный характер в отношении части населения этой страны», — заявил Толстой.

Кроме того, речь пойдёт о нарушении прав журналистов на Украине, а также преследованиях сотрудников информационного агентства Sputnik Эстония, которым грозит тюремный срок, если они не расторгнут трудовые договора. Эта тема актуальна на зимней сессии ещё и потому, что на 28 января запланировано рассмотрение доклада комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и СМИ «Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе». В этом документе, подготовленном британским парламентарием Джорджем Фоулксом, в давлении на представителей прессы обвиняют Россию.

«Поскольку доклад написан на основании, на наш взгляд, абсолютно лживых и необъективных данных «лондонской платформы», спонсируемой определёнными антироссийскими силами, мы не признаём эту платформу, не считаем возможным вносить поправки в этот документ и будем голосовать против — и на заседании комитета, и на заседании ассамблеи. Потому что мы никогда не будем поддерживать решения, принятые без участия России на основании необъективной информации о ней», — предупредил Толстой. Безпалько рассказал, какие изменения в Конституцию РФ поспособствуют воссоединению Русского мира © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

На заседании юридического комитета по имплементации решений Европейского суда по правам человека россияне ознакомят иностранных коллег с проектом поправок в Конституцию РФ, принятых в первом чтении, особенно в части о соотношении национального и международного права.

Как сообщил Пётр Толстой, ни в одну из пяти групп ПАСЕ («Объединённые европейские левые», «Социалисты, демократы и зелёные», Европейская народная партия, «Европейские консерваторы», «Альянс либералов и демократов за Европу») делегация РФ вступать не собирается. По словам Толстого, они не только не способствуют выстраиванию продуктивного диалога в Совете Европы, но и часто выступают с «абсолютно лживыми и наглыми измышлениями в отношении ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму».

В комментарии изданию «Известия» член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов выразил мнение, что рано или поздно отношения между Россией и Украиной нормализуются, поскольку площадка ПАСЕ подходит больше для сближения позиций и переговоров, чем для педалирования взаимных обвинений и угроз.

«В ближайшее время, я сомневаюсь, что мы сможем эффективно сотрудничать с украинской делегацией, поскольку обычно туда направляют самых русофобски настроенных представителей. Поэтому будет идти конфронтация со стороны украинцев и тех, кто их поддерживает», — констатировал он.

Поладят парламентарии России и Украины или нет, зимняя сессия 2020 года в любом случае обещает быть интересной.