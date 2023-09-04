Геннадий Онищенко: Украина встала во главе военно-биологических программ США, которые угрожают всему миру - 04.09.2023 Украина.ру
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Геннадий Онищенко: Украина встала во главе военно-биологических программ США, которые угрожают всему миру
Геннадий Онищенко: Украина встала во главе военно-биологических программ США, которые угрожают всему миру - 04.09.2023 Украина.ру
Геннадий Онищенко: Украина встала во главе военно-биологических программ США, которые угрожают всему миру
Какова на сегодня биологическая безопасность в мире и странах, граничащих с Россией, в том числе на Украине, и есть ли защита от биотеррора США, изданию... Украина.ру, 04.09.2023
2023-09-04T03:10
2023-09-04T03:10
интервью
россия
польша
украина
ссср
казахстан
грузия
биолаборатории
биологическое оружие
вирус
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Какова на сегодня биологическая безопасность в мире и странах, граничащих с Россией, в том числе на Украине, и есть ли защита от биотеррора США, изданию Украина.ру рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.Число заболевших легионеллой в Польше выросло до 158 человек. Об этом 1 сентября СМИ сообщил начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.— Геннадий Григорьевич, что происходит в Польше?— Сегодня биологическое оружие, его разные формы удобны для создания хаоса, для свержения правительств, для генетических чисток. Неожиданная вспышка легионеллёза в Польше, я больше чем уверен, искусственно применённый вирус — точнее бактериальная инфекция.Легионеллёзом раньше болели в основном землекопы, потому что возбудитель болезни – легионелла был в земле. Когда появились современные гостиницы с системами кондиционирования воздуха, все изменилось. В кондиционерах воздух охлаждается водой, которая забирает тепло, нагревается, и для легионеллы это идеальная среда обитания.Мы хорошее дело сделали: создали кондиционеры, более комфортные условия существования. Но мы не досмотрели, и этот комфорт превратился в рассадник заболеваний. Кондиционеры начали разносить агрессивную и опасную легионеллу микрокапельками воды. Коронавирус давал в среднем по миру 2% летальности, а легионеллез дает 20%.Сейчас поляки говорят, что у них бактериальная инфекция из-за того, что нет газа, вода не того качества и не той температуры, но, я как специалист уверен — там есть явные признаки искусственного применения.— А откуда легионеллу могли применить?— С Украины. После развала СССР американцы приняли решение создать по всему миру систему микробиологических лабораторий. Нанн и Лугар даже к нам, в Россию, приезжали — с ними был бойкий мальчик-црушник Эндрю Вебер (бывший помощник министра обороны США по вопросам программ ядерной, химической и биологической защиты). Я им лично сказал: "Ребята, пошли вы нафиг".А наши братские республики Белоруссия, Казахстан, Грузия и другие согласились построить биолаборатории. Белоруссия, правда, вовремя остановилась. Первое такое сооружение появилось в Грузии. В Алма-Ате построили современную, оснащённую новейшим оборудованием лабораторию — на территории среднеазиатского противочумного института, который я в советское время курировал. Сейчас в Казахстане с одобрения высшего руководства и, несмотря на то, что они члены ОДКБ, строят еще одну лабораторию.Алма-атинская лаборатория имеет высокий уровень защиты по всем нашим биологическим стандартам. В этих учреждениях работают американские военные микробиологи. Они занимаются вовсе не изучением детских инфекций с целью защиты, а разрабатывают наступательные военные программы. Они собирают вирусы и микробы и изучают их.Они изучат все наши вирусы, в том числе чумные, конго-крымскую лихорадку, и потом, применив её где-то, могут сказать: это же угрожает нам, мы сейчас придём к вам и будем все изучать. В соответствии с докладом Министерства обороны России по биологическим разработкам, который у меня есть, США заявляют, что будут наращивать свой военно-биологический потенциал, чтобы противостоять России, Китаю и так далее.Они изучат все наши вирусы, в том числе чумные, конго-крымскую лихорадку, и применив её где-то скажут: это же угрожает нам, мы сейчас придём к вам и будем все изучать. Это будет не война с армией, а биологический террор, индивидуальный и популяционный террор. Возникла вспышка, американские специалисты приехали разбираться. При этом, чтобы успокоить мир, население, придут военные, а не гражданские специалисты.— Что происходит с биолабораториями на Украине?— На Украине [после распада ССCР] было создано порядка 30 биолабораторий. Но они по своим возможностям уступали, например, тбилисской или алма-атинской лабораториям, которые американцы оснастили как следует. На Украину тогда возлагали регуляторные функции по всем нашим бывшим союзным республикам, как на страну, где наука была более высокоразвитая с точки зрения биологии ещё с советских времён.При посольстве Соединённых Штатов на Украине функционировала специальная группа, которая занималась биологическим оружием, был создан специальный комитет, в котором работало местное население, занимающееся координацией грузин, азербайджанцев, армян, казахов. На Украине собирали материал и увозили в Соединённые Штаты Америки.Сегодня США натравили Украину на нас, уничтожают украинскую нацию, как до этого уничтожили всё здравоохранение в стране. Министром Украины была некая дама [Ульяна Супрун] — "Доктор Смерть" её называли. Она этническая украинка, судя по фамилии, но выросла, родилась где-то в Канаде. Я ее несколько раз видел — это совершенно безграмотное злобное животное; здравоохранение одной из самых высокоразвитых советских республик довела до уровня африканской страны.— Откуда сейчас России ждать биоугроз и как может развиваться ситуация на Украине?— То, что произошло в Польше, — это первая ласточка. Сейчас Штаты запоют свою песню про легионеллёзную вспышку, а Дуда и Зеленский, которые под них легли, будут вторить им. Американцам все равно, кого убивать: поляков, украинцев, русских.В соответствии с докладом Министерства обороны России по биологическим разработкам, который у меня есть, США заявляют, что будут наращивать свой военно-биологический потенциал, чтобы противостоять России, Китаю и так далее. Американцы это сейчас демонстрируют абсолютно беспардонно.— Как себя защитить от биологического вмешательства НАТО?— Готовность стран к биологической защите — это не только знание микробов, наличие вакцин, диагностик, лекарств, но и воспитание населения. Во время пандемии коронавирусной инфекции Китай продемонстрировал высочайший уровень в этом плане.Если бы Китай не проводил тогда жесточайшую политику контроля за использованием средств и масок, за соблюдением режима [изоляции], у нас было бы не 600 миллионов заболевших за 4 года, а более миллиарда; не семь вспышек заболевания, а гораздо больше. Китайцы молодцы, они выдержали, создали вакцину, заставили людей привиться.Китай — единственная страна, которая не остановила свою экономику, не провалилась, не ушла в минус. Это и есть демонстрация эффективной системы биологической безопасности.Кстати, сами американцы, которые являются на сегодня главными разработчиками боевых биологических рецептур, и используют их преднамеренно для решения политических задач, провалились полностью во время пандемии. Из 7 миллионов умерших на планете от коронавируса, по официальной статистике 1 миллион — американцы.Что касается Украины и трагедии, которая разыгралась на европейском континенте, нам, конечно, нужны не только Донбасс и Малороссия — нам необходимо получить Киев. Если мы сейчас на этом остановимся, когда нас все склоняют к миру, то через энное количество лет мы получим совсем другое. С нами будут не украинцы воевать, а войска НАТО — более современным оружием. Американцы не успокоятся, им это выгодно. Они сейчас сбыли все вооружения, новый утвердили бюджет, будут создавать современное оружие.
https://ukraina.ru/20221027/1040156287.html
https://ukraina.ru/20230901/1049107478.html
https://ukraina.ru/20230828/1048991753.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, польша, украина, ссср, казахстан, грузия, биолаборатории, биологическое оружие, вирус, коронавирус, китай, спецоперация, сша, политика, инфекции
Интервью, Россия, Польша, Украина, СССР, Казахстан, Грузия, биолаборатории, биологическое оружие, вирус, коронавирус, Китай, Спецоперация, США, политика, инфекции

Геннадий Онищенко: Украина встала во главе военно-биологических программ США, которые угрожают всему миру

03:10 04.09.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаГеннадий Онищенко интервью
Геннадий Онищенко интервью - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Какова на сегодня биологическая безопасность в мире и странах, граничащих с Россией, в том числе на Украине, и есть ли защита от биотеррора США, изданию Украина.ру рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Число заболевших легионеллой в Польше выросло до 158 человек. Об этом 1 сентября СМИ сообщил начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.
— Геннадий Григорьевич, что происходит в Польше?
— Сегодня биологическое оружие, его разные формы удобны для создания хаоса, для свержения правительств, для генетических чисток. Неожиданная вспышка легионеллёза в Польше, я больше чем уверен, искусственно применённый вирус — точнее бактериальная инфекция.
Легионеллёзом раньше болели в основном землекопы, потому что возбудитель болезни – легионелла был в земле. Когда появились современные гостиницы с системами кондиционирования воздуха, все изменилось. В кондиционерах воздух охлаждается водой, которая забирает тепло, нагревается, и для легионеллы это идеальная среда обитания.
Мы хорошее дело сделали: создали кондиционеры, более комфортные условия существования. Но мы не досмотрели, и этот комфорт превратился в рассадник заболеваний. Кондиционеры начали разносить агрессивную и опасную легионеллу микрокапельками воды. Коронавирус давал в среднем по миру 2% летальности, а легионеллез дает 20%.
Сейчас поляки говорят, что у них бактериальная инфекция из-за того, что нет газа, вода не того качества и не той температуры, но, я как специалист уверен — там есть явные признаки искусственного применения.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября 2022, 05:58
Геннадий Онищенко: кто он
— А откуда легионеллу могли применить?
— С Украины. После развала СССР американцы приняли решение создать по всему миру систему микробиологических лабораторий. Нанн и Лугар даже к нам, в Россию, приезжали — с ними был бойкий мальчик-црушник Эндрю Вебер (бывший помощник министра обороны США по вопросам программ ядерной, химической и биологической защиты). Я им лично сказал: "Ребята, пошли вы нафиг".
А наши братские республики Белоруссия, Казахстан, Грузия и другие согласились построить биолаборатории. Белоруссия, правда, вовремя остановилась. Первое такое сооружение появилось в Грузии. В Алма-Ате построили современную, оснащённую новейшим оборудованием лабораторию — на территории среднеазиатского противочумного института, который я в советское время курировал. Сейчас в Казахстане с одобрения высшего руководства и, несмотря на то, что они члены ОДКБ, строят еще одну лабораторию.
Алма-атинская лаборатория имеет высокий уровень защиты по всем нашим биологическим стандартам. В этих учреждениях работают американские военные микробиологи. Они занимаются вовсе не изучением детских инфекций с целью защиты, а разрабатывают наступательные военные программы. Они собирают вирусы и микробы и изучают их.
Они изучат все наши вирусы, в том числе чумные, конго-крымскую лихорадку, и потом, применив её где-то, могут сказать: это же угрожает нам, мы сейчас придём к вам и будем все изучать. В соответствии с докладом Министерства обороны России по биологическим разработкам, который у меня есть, США заявляют, что будут наращивать свой военно-биологический потенциал, чтобы противостоять России, Китаю и так далее.
Они изучат все наши вирусы, в том числе чумные, конго-крымскую лихорадку, и применив её где-то скажут: это же угрожает нам, мы сейчас придём к вам и будем все изучать. Это будет не война с армией, а биологический террор, индивидуальный и популяционный террор. Возникла вспышка, американские специалисты приехали разбираться. При этом, чтобы успокоить мир, население, придут военные, а не гражданские специалисты.
— Что происходит с биолабораториями на Украине?
— На Украине [после распада ССCР] было создано порядка 30 биолабораторий. Но они по своим возможностям уступали, например, тбилисской или алма-атинской лабораториям, которые американцы оснастили как следует. На Украину тогда возлагали регуляторные функции по всем нашим бывшим союзным республикам, как на страну, где наука была более высокоразвитая с точки зрения биологии ещё с советских времён.
При посольстве Соединённых Штатов на Украине функционировала специальная группа, которая занималась биологическим оружием, был создан специальный комитет, в котором работало местное население, занимающееся координацией грузин, азербайджанцев, армян, казахов. На Украине собирали материал и увозили в Соединённые Штаты Америки.
Сегодня США натравили Украину на нас, уничтожают украинскую нацию, как до этого уничтожили всё здравоохранение в стране. Министром Украины была некая дама [Ульяна Супрун] — "Доктор Смерть" её называли. Она этническая украинка, судя по фамилии, но выросла, родилась где-то в Канаде. Я ее несколько раз видел — это совершенно безграмотное злобное животное; здравоохранение одной из самых высокоразвитых советских республик довела до уровня африканской страны.
Геннадий Онищенко интервью - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 18:19
Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружиемДоктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, как государство-биотеррорист США использует вирусы для влияния на политические режимы
— Откуда сейчас России ждать биоугроз и как может развиваться ситуация на Украине?
— То, что произошло в Польше, — это первая ласточка. Сейчас Штаты запоют свою песню про легионеллёзную вспышку, а Дуда и Зеленский, которые под них легли, будут вторить им. Американцам все равно, кого убивать: поляков, украинцев, русских.
В соответствии с докладом Министерства обороны России по биологическим разработкам, который у меня есть, США заявляют, что будут наращивать свой военно-биологический потенциал, чтобы противостоять России, Китаю и так далее. Американцы это сейчас демонстрируют абсолютно беспардонно.
— Как себя защитить от биологического вмешательства НАТО?
— Готовность стран к биологической защите — это не только знание микробов, наличие вакцин, диагностик, лекарств, но и воспитание населения. Во время пандемии коронавирусной инфекции Китай продемонстрировал высочайший уровень в этом плане.
Если бы Китай не проводил тогда жесточайшую политику контроля за использованием средств и масок, за соблюдением режима [изоляции], у нас было бы не 600 миллионов заболевших за 4 года, а более миллиарда; не семь вспышек заболевания, а гораздо больше. Китайцы молодцы, они выдержали, создали вакцину, заставили людей привиться.
Китай — единственная страна, которая не остановила свою экономику, не провалилась, не ушла в минус. Это и есть демонстрация эффективной системы биологической безопасности.
Кстати, сами американцы, которые являются на сегодня главными разработчиками боевых биологических рецептур, и используют их преднамеренно для решения политических задач, провалились полностью во время пандемии. Из 7 миллионов умерших на планете от коронавируса, по официальной статистике 1 миллион — американцы.
Что касается Украины и трагедии, которая разыгралась на европейском континенте, нам, конечно, нужны не только Донбасс и Малороссия — нам необходимо получить Киев. Если мы сейчас на этом остановимся, когда нас все склоняют к миру, то через энное количество лет мы получим совсем другое.
С нами будут не украинцы воевать, а войска НАТО — более современным оружием. Американцы не успокоятся, им это выгодно. Они сейчас сбыли все вооружения, новый утвердили бюджет, будут создавать современное оружие.
Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии
28 августа, 17:43
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05:17По минному полю. Тактика действий в обороне и наступлении в спецоперации на Украине
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04:53Эрдоган в России: зерновая сделка, газовый хаб, Османская империя 2.0
04:46Жизнь после "зерновой сделки". О чём будут говорить Путин и Эрдоган
03:20Станислав Тарасов: Путин и Эрдоган обсудят прообраз мирных переговоров России и Украины
03:10Геннадий Онищенко: Украина встала во главе военно-биологических программ США, которые угрожают всему миру
03:00Перед встречей с Путиным. Как живёт и чего хочет "султан" Эрдоган
00:15Ростислав Ищенко: Проблемы мобилизации и миграции в России надо решать системно, без драконовских законов
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