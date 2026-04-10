Киев воевал на два фронта: Зеленский рассказал о секретной миссии ПВО Украины
Киев воевал на два фронта: Зеленский рассказал о секретной миссии ПВО Украины - 10.04.2026 Украина.ру
Киев воевал на два фронта: Зеленский рассказал о секретной миссии ПВО Украины
Украинские военные сбивали своими перехватчиками иранские беспилотники "Шахед" в нескольких странах Ближнего Востока в ходе войны между Израилем, США и Ираном. Об этом журналистам 10 апреля заявил Владимир Зеленский, передает Associated Press
2026-04-10T12:40
2026-04-10T12:40
2026-04-10T12:40
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Речь шла не о тренировочной миссии или учениях, а о поддержке в создании современной системы ПВО, которая реально работает", — сказал Зеленский.Как отметил украинский политик, в обмен на оказанную помощь Украина получает вооружение для защиты своей энергетической инфраструктуры, а также нефть, дизельное топливо и финансовые преференции.Таким образом, Киев подтвердил свое участие в ближневосточном конфликте на стороне коалиции, что ранее не афишировалось.
сша
иран
ближний восток
украина
новости, сша, иран, владимир зеленский, ближний восток, украина
Новости, США, Иран, Владимир Зеленский, Ближний Восток, Украина
Киев воевал на два фронта: Зеленский рассказал о секретной миссии ПВО Украины
Украинские военные сбивали своими перехватчиками иранские беспилотники "Шахед" в нескольких странах Ближнего Востока в ходе войны между Израилем, США и Ираном. Об этом журналистам 10 апреля заявил Владимир Зеленский, передает Associated Press
"Речь шла не о тренировочной миссии или учениях, а о поддержке в создании современной системы ПВО, которая реально работает", — сказал Зеленский.
Как отметил украинский политик, в обмен на оказанную помощь Украина получает вооружение для защиты своей энергетической инфраструктуры, а также нефть, дизельное топливо и финансовые преференции.
Таким образом, Киев подтвердил свое участие в ближневосточном конфликте на стороне коалиции, что ранее не афишировалось.