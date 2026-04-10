Киев воевал на два фронта: Зеленский рассказал о секретной миссии ПВО Украины
2026-04-10T12:40
Украинские военные сбивали своими перехватчиками иранские беспилотники "Шахед" в нескольких странах Ближнего Востока в ходе войны между Израилем, США и Ираном. Об этом журналистам 10 апреля заявил Владимир Зеленский, передает Associated Press
"Речь шла не о тренировочной миссии или учениях, а о поддержке в создании современной системы ПВО, которая реально работает", — сказал Зеленский.
Как отметил украинский политик, в обмен на оказанную помощь Украина получает вооружение для защиты своей энергетической инфраструктуры, а также нефть, дизельное топливо и финансовые преференции.
Таким образом, Киев подтвердил свое участие в ближневосточном конфликте на стороне коалиции, что ранее не афишировалось.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Что значит "пасхальное перемирие", и кто хотел "подружить" Иран с США? Хроника событий на утро 10 апреля.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
