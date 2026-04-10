Киев воевал на два фронта: Зеленский рассказал о секретной миссии ПВО Украины

Украинские военные сбивали своими перехватчиками иранские беспилотники "Шахед" в нескольких странах Ближнего Востока в ходе войны между Израилем, США и Ираном. Об этом журналистам 10 апреля заявил Владимир Зеленский, передает Associated Press

2026-04-10T12:40

"Речь шла не о тренировочной миссии или учениях, а о поддержке в создании современной системы ПВО, которая реально работает", — сказал Зеленский.Как отметил украинский политик, в обмен на оказанную помощь Украина получает вооружение для защиты своей энергетической инфраструктуры, а также нефть, дизельное топливо и финансовые преференции.Таким образом, Киев подтвердил свое участие в ближневосточном конфликте на стороне коалиции, что ранее не афишировалось. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Что значит "пасхальное перемирие", и кто хотел "подружить" Иран с США? Хроника событий на утро 10 апреля.

