Военный эксперт Борис Рожин: ВСУ в Покровске сидят на узкой горловине, которую ВС РФ готовятся перерезать - 27.10.2025
Военный эксперт Борис Рожин: ВСУ в Покровске сидят на узкой горловине, которую ВС РФ готовятся перерезать
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-10-27T17:29
2025-10-27T17:46
Из Донбасса поступают сообщения, что в скором времени должна завершиться зачистка Родинского - крупного укрепрайона ВСУ и удобного плацдарма, откуда российские войска смогут окончательно уничтожить группировку врага в Красноармейской агломерации и в дальнейшем наступать на Доброполье.Мимо Родинского проходит трасса на север от Красноармейской агломерации. Трасса на запад уже давно находится под контролем российских войск. Поэтому взятие Родинского образует узкую горловину между Родинским и Гришино, где серьезных дорог у ВСУ уже нет. Нормальная логистика противника будет окончательно нарушена. И, опираясь на Родинское, можно будет усилить нажим на эту горловину в направлении Гришино.Сами украинцы отмечают, что уже к югу от Родинского фиксируется присутствие российской пехоты, что также усиливает давление на северные окраины Красноармейска. То есть фактически идет разрыв единого фронта противника. Мирноград (Димитров) уже частично изолирован от Красноармейска. Да, к югу от Мирнограда ВСУ еще сидят на опорниках, но испытывают огромные проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов.В случае нормальной логистики они могли сопротивляться еще долго и упорно. А сейчас они находится в состоянии усыхания. У них обвалились фланги, они сидят на узкой горловине, которая в любой момент может быть физически перерезана.Киевский режим в очередной раз стоит перед выбором. Либо отходить из города, либо пожертвовать остатками этой группировки, чтобы выиграть хоть немного времени для организации обороны в районе Доброполья.Как только наши войска закончат с Красноармейской агломерацией, пойдет наступление на Доброполье, Дружковку и дальше в Днепропетровскую область. На границе мы останавливаться не собираемся.Что касается удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища, то отвечать на это надо. Если нет никакой реакции, противник будет продолжать. Его надо нагружать последствиями своих действий.Если мы в приграничье нанесем удар по другой дамбе, последствия прорыва дамбы Белгородского водохранилища приведет к тому, что затопит уже территорию противника. Спуск воды пойдет дальше.А так у нас есть своя линия, связанная с ударами по логистике и по инфраструктуре. Украина от наших ракет и дронов получает гораздо больше ущерба, чем мы, поэтому пытается найти ассиметричный ущерб.Остановит ли это наше дальнейшее продвижение в Волчанске? Нет, не остановит. Возникнут ли у нас дополнительные трудности в логистике? Да, возникнут. Инженерным войскам придется поднапрячься с созданием проходов и бродов. Кстати, ВСУ уже разрушали дамбу Кураховского водохранилища. Это дало им небольшой выигрыш времени, но не спасло гарнизон Курахово от разгрома.Украинский агитпроп бьёт тревогу из-за ситуации в Покровске (Красноармейске). Подробности — в материале Ситуация в Покровске становится критической, туда отправили спецназовцев ГУР МОУ.
17:29 27.10.2025 (обновлено: 17:46 27.10.2025)
 
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Из Донбасса поступают сообщения, что в скором времени должна завершиться зачистка Родинского - крупного укрепрайона ВСУ и удобного плацдарма, откуда российские войска смогут окончательно уничтожить группировку врага в Красноармейской агломерации и в дальнейшем наступать на Доброполье.
Борис Рожин интервью - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Мимо Родинского проходит трасса на север от Красноармейской агломерации. Трасса на запад уже давно находится под контролем российских войск. Поэтому взятие Родинского образует узкую горловину между Родинским и Гришино, где серьезных дорог у ВСУ уже нет. Нормальная логистика противника будет окончательно нарушена. И, опираясь на Родинское, можно будет усилить нажим на эту горловину в направлении Гришино.
Сами украинцы отмечают, что уже к югу от Родинского фиксируется присутствие российской пехоты, что также усиливает давление на северные окраины Красноармейска. То есть фактически идет разрыв единого фронта противника. Мирноград (Димитров) уже частично изолирован от Красноармейска. Да, к югу от Мирнограда ВСУ еще сидят на опорниках, но испытывают огромные проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов.
В случае нормальной логистики они могли сопротивляться еще долго и упорно. А сейчас они находится в состоянии усыхания. У них обвалились фланги, они сидят на узкой горловине, которая в любой момент может быть физически перерезана.
Киевский режим в очередной раз стоит перед выбором. Либо отходить из города, либо пожертвовать остатками этой группировки, чтобы выиграть хоть немного времени для организации обороны в районе Доброполья.
Как только наши войска закончат с Красноармейской агломерацией, пойдет наступление на Доброполье, Дружковку и дальше в Днепропетровскую область. На границе мы останавливаться не собираемся.
Что касается удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища, то отвечать на это надо. Если нет никакой реакции, противник будет продолжать. Его надо нагружать последствиями своих действий.
Если мы в приграничье нанесем удар по другой дамбе, последствия прорыва дамбы Белгородского водохранилища приведет к тому, что затопит уже территорию противника. Спуск воды пойдет дальше.
А так у нас есть своя линия, связанная с ударами по логистике и по инфраструктуре. Украина от наших ракет и дронов получает гораздо больше ущерба, чем мы, поэтому пытается найти ассиметричный ущерб.
Остановит ли это наше дальнейшее продвижение в Волчанске? Нет, не остановит. Возникнут ли у нас дополнительные трудности в логистике? Да, возникнут. Инженерным войскам придется поднапрячься с созданием проходов и бродов. Кстати, ВСУ уже разрушали дамбу Кураховского водохранилища. Это дало им небольшой выигрыш времени, но не спасло гарнизон Курахово от разгрома.
Украинский агитпроп бьёт тревогу из-за ситуации в Покровске (Красноармейске). Подробности — в материале Ситуация в Покровске становится критической, туда отправили спецназовцев ГУР МОУ.
