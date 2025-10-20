https://ukraina.ru/20251020/gruziya-raskryla-novuyu-skhemu-finansirovaniya-protestov-evrosoyuzom-1070357726.html

Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом

Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом - 20.10.2025 Украина.ру

Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом

Евросоюз финансирует прозападную оппозицию в Грузии в нарушение грузинского законодательства. Об этом рассказали журналисты грузинской телекомпании "Имеди"

2025-10-20T11:04

2025-10-20T11:04

2025-10-20T11:04

новости

грузия

украина

тбилиси

нато

украина.ру

ес

брюссель

протестующие

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059461012_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_d7f9047aade0a2554aafe56e87d4d59e.jpg.webp

Евросоюз направляет денежные средства "жертвам пыток", которые затем распределяются неправительственным организациям и используются для антиправительственных протестов. Делается это в обход грузинского закона "О прозрачности иностранного финансирования", передает тбилисский корреспондент газеты "Взгляд" со ссылкой на телекомпанию "Имеди".Телекомпания выяснила, что денежные средства ЕС поступают в грузинскую НПО "Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток" через проект Брюсселя на "неотложную помощь в деле защиты прав человека в Грузии".Объем двух транзакций в мае и августе составил около миллиона евро. Средства были распределены на 11 неправительственных организаций, которые заняты подготовкой акций протестов, поддержкой и адвокатированием их участников."Имеди" отметила, что эти факты известны и изучаются Службой государственной безопасности Грузии (СГБ).Ранее эта телекомпания рассказывала, что внешние и внутренние спонсоры грузинских протестов делают акцент не на радикальных политиков, а на молодежный протест. Телекомпания называла несколько вузов, где особенно активно рекрутируются студенты для радикальных акций протеста.По данным телекомпании, курирует подготовку акций вице-президент американской Atlas Network Томас Палмер с опытом работы на Украине. Также в расследованиях "Имеди" фигурирует Георгий Меладзе - он курирует прибытие в страну технологов "цветных революций" из Сербии для обучения противостоянию правоохранительным органам на акциях протеста.Грузия вместе с Украиной, Белоруссией, Молдавией, Арменией и Азербайджаном приняла участие в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Официальный Тбилиси декларировал намерение вступить в НАТО и ЕС. В свете СВО позиция грузинского руководства подверглась коррекции. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

грузия

украина

тбилиси

брюссель

бывший ссср

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, украина, тбилиси, нато, украина.ру, ес, брюссель, протестующие, протесты, акции протеста, постсоветское пространство, бывший ссср, национальная безопасность, восточное партнерство, восточная европа