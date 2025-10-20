Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом - 20.10.2025 Украина.ру
Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом
Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом - 20.10.2025 Украина.ру
Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом
Евросоюз финансирует прозападную оппозицию в Грузии в нарушение грузинского законодательства. Об этом рассказали журналисты грузинской телекомпании "Имеди"
2025-10-20T11:04
2025-10-20T11:04
Евросоюз направляет денежные средства "жертвам пыток", которые затем распределяются неправительственным организациям и используются для антиправительственных протестов. Делается это в обход грузинского закона "О прозрачности иностранного финансирования", передает тбилисский корреспондент газеты "Взгляд" со ссылкой на телекомпанию "Имеди".Телекомпания выяснила, что денежные средства ЕС поступают в грузинскую НПО "Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток" через проект Брюсселя на "неотложную помощь в деле защиты прав человека в Грузии".Объем двух транзакций в мае и августе составил около миллиона евро. Средства были распределены на 11 неправительственных организаций, которые заняты подготовкой акций протестов, поддержкой и адвокатированием их участников."Имеди" отметила, что эти факты известны и изучаются Службой государственной безопасности Грузии (СГБ).Ранее эта телекомпания рассказывала, что внешние и внутренние спонсоры грузинских протестов делают акцент не на радикальных политиков, а на молодежный протест. Телекомпания называла несколько вузов, где особенно активно рекрутируются студенты для радикальных акций протеста.По данным телекомпании, курирует подготовку акций вице-президент американской Atlas Network Томас Палмер с опытом работы на Украине. Также в расследованиях "Имеди" фигурирует Георгий Меладзе - он курирует прибытие в страну технологов "цветных революций" из Сербии для обучения противостоянию правоохранительным органам на акциях протеста.Грузия вместе с Украиной, Белоруссией, Молдавией, Арменией и Азербайджаном приняла участие в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Официальный Тбилиси декларировал намерение вступить в НАТО и ЕС. В свете СВО позиция грузинского руководства подверглась коррекции. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Грузия раскрыла новую схему финансирования протестов Евросоюзом

11:04 20.10.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПротесты в Тбилиси
Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Евросоюз финансирует прозападную оппозицию в Грузии в нарушение грузинского законодательства. Об этом рассказали журналисты грузинской телекомпании "Имеди"
Евросоюз направляет денежные средства "жертвам пыток", которые затем распределяются неправительственным организациям и используются для антиправительственных протестов. Делается это в обход грузинского закона "О прозрачности иностранного финансирования", передает тбилисский корреспондент газеты "Взгляд" со ссылкой на телекомпанию "Имеди".
Телекомпания выяснила, что денежные средства ЕС поступают в грузинскую НПО "Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток" через проект Брюсселя на "неотложную помощь в деле защиты прав человека в Грузии".
Объем двух транзакций в мае и августе составил около миллиона евро. Средства были распределены на 11 неправительственных организаций, которые заняты подготовкой акций протестов, поддержкой и адвокатированием их участников.
"Имеди" отметила, что эти факты известны и изучаются Службой государственной безопасности Грузии (СГБ).
Ранее эта телекомпания рассказывала, что внешние и внутренние спонсоры грузинских протестов делают акцент не на радикальных политиков, а на молодежный протест. Телекомпания называла несколько вузов, где особенно активно рекрутируются студенты для радикальных акций протеста.
По данным телекомпании, курирует подготовку акций вице-президент американской Atlas Network Томас Палмер с опытом работы на Украине. Также в расследованиях "Имеди" фигурирует Георгий Меладзе - он курирует прибытие в страну технологов "цветных революций" из Сербии для обучения противостоянию правоохранительным органам на акциях протеста.
Грузия вместе с Украиной, Белоруссией, Молдавией, Арменией и Азербайджаном приняла участие в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Официальный Тбилиси декларировал намерение вступить в НАТО и ЕС. В свете СВО позиция грузинского руководства подверглась коррекции.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния