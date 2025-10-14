Продолжаем крушить опорные пункты ВСУ: Александр Матюшин рассказал о продвижении российской армии - 14.10.2025 Украина.ру
Продолжаем крушить опорные пункты ВСУ: Александр Матюшин рассказал о продвижении российской армии
Продолжаем крушить опорные пункты ВСУ: Александр Матюшин рассказал о продвижении российской армии - 14.10.2025 Украина.ру
Продолжаем крушить опорные пункты ВСУ: Александр Матюшин рассказал о продвижении российской армии
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
2025-10-14T13:30
2025-10-14T13:35
Российские подразделения одновременно продвигаются на нескольких направлениях, устанавливая контроль над крупными укрепрайонами противника, выбивая ВСУ из лесополос и населенных пунктов.О других событиях на фронте и международной арене — в ежедневном обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октября.
Продолжаем крушить опорные пункты ВСУ: Александр Матюшин рассказал о продвижении российской армии

13:30 14.10.2025 (обновлено: 13:35 14.10.2025)
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
Российские подразделения одновременно продвигаются на нескольких направлениях, устанавливая контроль над крупными укрепрайонами противника, выбивая ВСУ из лесополос и населенных пунктов.
Вчера, 10:26
"Удавка на шее ВСУ стягивается все сильнее": Александр Матюшин о судьбе Покровского направленияВолонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
О других событиях на фронте и международной арене — в ежедневном обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октября.
