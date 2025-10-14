https://ukraina.ru/20251014/prodolzhayut-krushit-opornye-punkty-vsu-aleksandr-matyushin-rasskazal-o-prodvizhenii-rossiyskoy-armii--1070077873.html

Продолжаем крушить опорные пункты ВСУ: Александр Матюшин рассказал о продвижении российской армии

Продолжаем крушить опорные пункты ВСУ: Александр Матюшин рассказал о продвижении российской армии - 14.10.2025 Украина.ру

Продолжаем крушить опорные пункты ВСУ: Александр Матюшин рассказал о продвижении российской армии

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.

2025-10-14T13:30

2025-10-14T13:30

2025-10-14T13:35

видео

александр "варяг" матюшин

вооруженные силы украины

вс рф

наступление вс рф

фронт

положение на фронте

фронт на украине сейчас

линия фронта на украине

новости фронта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070077739_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ce0cb3cab10ec01008bd2c40f02d85d.jpg

Российские подразделения одновременно продвигаются на нескольких направлениях, устанавливая контроль над крупными укрепрайонами противника, выбивая ВСУ из лесополос и населенных пунктов.О других событиях на фронте и международной арене — в ежедневном обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октября.

https://ukraina.ru/20251013/udavka-na-shee-vsu-styagivaetsya-vse-silnee-aleksandr-matyushin-o-sudbe-pokrovskogo-napravleniya-1070016781.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, фронт, положение на фронте, фронт на украине сейчас, линия фронта на украине, новости фронта, украина.ру