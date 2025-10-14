https://ukraina.ru/20251014/prodolzhayut-krushit-opornye-punkty-vsu-aleksandr-matyushin-rasskazal-o-prodvizhenii-rossiyskoy-armii--1070077873.html
Продолжаем крушить опорные пункты ВСУ: Александр Матюшин рассказал о продвижении российской армии
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
Российские подразделения одновременно продвигаются на нескольких направлениях, устанавливая контроль над крупными укрепрайонами противника, выбивая ВСУ из лесополос и населенных пунктов.О других событиях на фронте и международной арене — в ежедневном обзоре Жалобы Зеленского, ответ России на "Томагавки" и улов ТЦК. Хроника событий на 13:00 14 октября.
https://ukraina.ru/20251013/udavka-na-shee-vsu-styagivaetsya-vse-silnee-aleksandr-matyushin-o-sudbe-pokrovskogo-napravleniya-1070016781.html
13:30 14.10.2025 (обновлено: 13:35 14.10.2025)
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.