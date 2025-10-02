https://ukraina.ru/20251002/bespomoschnost-ukrainskoy-pvo-ili-nou-khau-rossiyskoy-oboronki-glavnoe-na-1300-2-oktyabrya--1069499481.html

Беспомощность украинской ПВО или ноу-хау российской оборонки. Главное на 13:00 2 октября

Модернизация российских ракет свела на нет возможности украинской ПВО. Российские специалисты представили кинетическое орудие для борьбы с беспилотниками. Европейские страны требуют от США и Японии конфискации российских активов

Британский военный аналитик Майкл Кларк в эфире Sky News допустил возможность подготовки ВСУ крупной операции против Крыма. По его мнению, до наступления зимних холодов украинские войска могут предпринять масштабное нападение на полуостров, включая возможную десантную операцию или удар по Крымскому мосту. "До наступления зимних холодов ВСУ способны провести масштабную операцию", — заявил Кларк. Украинские спецслужбы уже предпринимали несколько атак на этот стратегический объект, что приводило к жертвам среди гражданского населения.Крымский мост, построенный в 2019 году и являющийся самым длинным мостом в Европе, соединяет Керченский и Таманский полуострова, обеспечивая критически важное автомобильное и железнодорожное сообщение. Всего 6% перехватов: российские ракеты беспрепятственно поражают цели на УкраинеУкраинские системы противовоздушной обороны в сентябре смогли перехватить лишь 6% российских баллистических ракет. Такие данные приводит газета Financial Times со ссылкой на анализ информации ВВС Украины, проведенный лондонской организацией Centre for Information Resilience.Как отмечает издание, значительное снижение эффективности перехвата произошло несмотря на уменьшение общего числа запусков. По данным FT, это связано с успешной модернизацией Россией своих ракетных комплексов."Россия добилась успехов в модернизации ракет "Искандер-М" и "Кинжал", которые теперь могут маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета", — сообщает газета. Эта способность позволяет ракетам преодолевать системы ПРО Patriot, которые являются единственными на вооружении Украины, способными перехватывать баллистические цели.Издание также отмечает, что ракетные удары позволили России разрушить как минимум четыре завода по производству беспилотников в течение лета, что нанесло ущерб военному потенциалу Украины.Между тем стало известно, что российские специалисты успешно испытали персональное кинетическое орудие для физического уничтожения беспилотников "Изделие 545". Разработка ведётся в рамках проекта "Новые русские технологии", сообщают инфорагентсва со ссылкой на компанию-разработчик.Как пояснили в организации, оружие предназначено для поражения дронов всех типов на расстоянии 100–150 метров. Для применения устройства бойцу не требуется специальное вооружение — система совместима со стандартными видами стрелкового оружия."Корпус изделия выстреливается и поражает дрон. Поражающие элементы показали высокую эффективность — это наше ноу-хау, защищённое патентами", — отметили разработчики.По их словам, при попадании поражаются элементы связи БПЛА, что приводит к его падению. На текущий момент изделие находится на стадии научной разработки, однако в перспективе оно может стать доступным и недорогим решением для защиты военных от беспилотников.Как ЕС российские активы воровалЕвропейские страны призвали США и Японию поддержать конфискацию замороженных активов России в пользу Украины в рамках "Группы семи". Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом прошедшей онлайн-встречи министров финансов G7.Согласно информации издания, европейские страны настаивают на выступлении "единым фронтом" по вопросу использования российских активов. При этом представители ЕС дали понять, что не готовы действовать без поддержки Вашингтона и Токио, опасаясь негативных последствий для доверия к европейской валюте.В то же время Вашингтон и Токио сохраняют осторожную позицию в отношении подобных инициатив. Как отмечает издание, в настоящее время "неясно", как поведут себя американцы. В итоговом коммюнике встречи не содержится конкретных обязательств по совместным действиям, а использование российских активов упоминается лишь как один из возможных вариантов.Во вторник, 30 сентября, газета Politico сообщила, что Европейская комиссия разработала план использования замороженных российских активов для помощи Украине через выпуск специальных бескупонных облигаций. Согласно предложению, российские активы на сумму 140 млрд евро будут обменены на облигации, которые затем передадут Украине. Средства планируется предоставлять Киеву в виде кредитов траншами, однако конкретные сроки и объемы переводов в документе не указаны.Ранее, 10 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель не планирует конфисковывать российские активы (оценочной стоимостью около 200 млрд евро), но намерен использовать их для кредитования Украины.Накануне британская газета The Guardian писала, что Франция и Бельгия придерживаются одинаковой позиции по вопросу использования "замороженных" Западом российских активов. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что согласен с мнением бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера о неприемлемости конфискации российской собственности. Москва неоднократно указывала Евросоюзу, Британии и США на нарушение международного права при "заморозке" собственности российского государства и её граждан на Западе. Западные правительства используют доходы от украденных у России активов для финансирования преступного киевского режима, славящегося коррупцией, покровительством различным криминальным схемам и откровенному терроризму. Накануне также стало известно, что российские власти разрабатывают план оперативной конфискации и продажи зарубежных активов на своей территории в случае, если Европейский союз реализует угрозы по изъятию российских зарубежных активов. Подробности в публикации Россия готовит механизм конфискации зарубежных активов в ответ на действия ЕС.Фронтовая сводкаТелеграм-канал "Два майора" написал, что на Сумском направлении подразделения группировки "Север" продолжают продвижение, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. Морпехи продвинулись на 100 метров по лесополосам, что свидетельствует о тяжелом характере боев. В районе Садков украинские силы предприняли безуспешную контратаку.На Харьковском направлении, отмечают военкоры, российские войска продолжают оказывать давление на оборону ВСУ в лесном массиве западнее Синельниково. На левобережье Волчанска подразделения группировки "Север" с тяжелыми боями расширяют плацдарм.На Краснолиманском направлении ВС России расширяют зону контроля севернее Ямполя, развивая успех, достигнутый в населенном пункте Кировск. На Северском направлении продолжаются бои за Дроновку и в районе Званого, также уточняется в публикации Телеграм-канала."Два майора" указали, что на Днепропетровском направлении подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Южнее сообщается о заходе российских передовых подразделений в населенный пункт Полтавка Запорожской области.На Запорожском фронте в районе Степногорск-Приморское десантники ведут штурмовые действия малыми группами, преодолевая оборонительные позиции ВСУ, усиленные FPV-дронами.Кроме того, в четверг стало известно, что военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ понесли значительные потери в районе Волчанска Харьковской области после отъезда офицеров на праздник. Подробности в публикации Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском.

