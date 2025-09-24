Чему медик учится в ВС России и почему эта профессия одна из главных на фронте — "Чита" Винник - 24.09.2025 Украина.ру
Чему медик учится в ВС России и почему эта профессия одна из главных на фронте — "Чита" Винник
Чему медик учится в ВС России и почему эта профессия одна из главных на фронте — "Чита" Винник - 24.09.2025 Украина.ру
Чему медик учится в ВС России и почему эта профессия одна из главных на фронте — "Чита" Винник
Военный медик из Мелитополя Татьяна Винник с позывным "Чита" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о своих буднях на фронте, а также о... Украина.ру, 24.09.2025
Военный медик из Мелитополя Татьяна Винник с позывным "Чита" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о своих буднях на фронте, а также о важности воспитания подрастающего поколения и о крепости российского духа: 00:26 – Как попала на СВО? 01:44 – История про украинский военкомат; 02:50 – Как лишилась почки; 04:11 – Истории с фронта; 08:54 – Где воюет супруг? 10:13 – Работа в состоянии контузии; 11:07 – О воспитании молодёжи в Мелитополе.
Чему медик учится в ВС России и почему эта профессия одна из главных на фронте — "Чита" Винник

14:57 24.09.2025
 
Военный медик из Мелитополя Татьяна Винник с позывным "Чита" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о своих буднях на фронте, а также о важности воспитания подрастающего поколения и о крепости российского духа:
00:26 – Как попала на СВО?
01:44 – История про украинский военкомат;
02:50 – Как лишилась почки;
04:11 – Истории с фронта;
08:54 – Где воюет супруг?
10:13 – Работа в состоянии контузии;
11:07 – О воспитании молодёжи в Мелитополе.
