Чему медик учится в ВС России и почему эта профессия одна из главных на фронте — "Чита" Винник

Военный медик из Мелитополя Татьяна Винник с позывным "Чита" рассказала корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о своих буднях на фронте, а также о важности воспитания подрастающего поколения и о крепости российского духа: 00:26 – Как попала на СВО? 01:44 – История про украинский военкомат; 02:50 – Как лишилась почки; 04:11 – Истории с фронта; 08:54 – Где воюет супруг? 10:13 – Работа в состоянии контузии; 11:07 – О воспитании молодёжи в Мелитополе.

