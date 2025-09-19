Что даст безвизовый режим между Россией и Китаем — учёные из КНР Хуан Жихань и Ван И - 19.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250919/chto-dast-bezvizovyy-rezhim-mezhdu-rossiey-i-kitaem--uchnye-iz-knr-khuan-zhikhan-i-van-i--1068903823.html
Что даст безвизовый режим между Россией и Китаем — учёные из КНР Хуан Жихань и Ван И
Что даст безвизовый режим между Россией и Китаем — учёные из КНР Хуан Жихань и Ван И - 19.09.2025 Украина.ру
Что даст безвизовый режим между Россией и Китаем — учёные из КНР Хуан Жихань и Ван И
Гостями студии Украина.ру на этот раз стали учёные из Китая. Хуан Жихань, профессор Института журналистики и коммуникации Центрального университета... Украина.ру, 19.09.2025
2025-09-19T16:19
2025-09-19T16:19
видео
китай
россия
москва
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068903686_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0ad25cda5964b716a4ff6053ae7f2a2.jpg
Гостями студии Украина.ру на этот раз стали учёные из Китая. Хуан Жихань, профессор Института журналистики и коммуникации Центрального университета национальностей, директор и профессор Института исследований Морского Шёлкового пути при университете Хуацяо, и Ван И, профессор Института журналистики и коммуникации университета Хуацяо, рассказали о своём сотрудничестве с российскими учёными, о впечатлениях от Москвы, а также о том, что изменится после введения безвизового режима между Россией и КНР.
https://ukraina.ru/20250917/general-khe-ley-kitay-ne-khochet-voyny-no-esli-pridtsya--pobedit-s-minimalnymi-poteryami-1068817038.html
китай
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068903686_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df071950b258c90099a16bd66580c5aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, китай, россия, москва, украина.ру
Видео, Китай, Россия, Москва, Украина.ру

Что даст безвизовый режим между Россией и Китаем — учёные из КНР Хуан Жихань и Ван И

16:19 19.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Гостями студии Украина.ру на этот раз стали учёные из Китая. Хуан Жихань, профессор Института журналистики и коммуникации Центрального университета национальностей, директор и профессор Института исследований Морского Шёлкового пути при университете Хуацяо, и Ван И, профессор Института журналистики и коммуникации университета Хуацяо, рассказали о своём сотрудничестве с российскими учёными, о впечатлениях от Москвы, а также о том, что изменится после введения безвизового режима между Россией и КНР.
Китай - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
17 сентября, 20:08
Генерал Хэ Лэй: Китай не хочет войны, но если придётся — победит с минимальными потерямиНа полях пекинского форума "Сяншань" бывший заместитель начальника Академии военных наук КНР, отставной генерал-лейтенант Хэ Лэй заявил в интервью телеканалу Феникс ТВ, что Китай не стремится к наращиванию вооружений для удара по Тайваню
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоКитайРоссияМоскваУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:28Битва за плацдарм: начались ожесточенные бои за Калиновское
22:18Активность стратегической авиации: вражеские СМИ предупреждают о новых ударах
22:08Москва отвергает резолюцию МАГАТЭ как не связанную с ядерной безопасностью. Главное на этот час
21:59"Люди потеряли всё": депутаты возмущены мизерными выплатами украинским беженцам
21:42"Смириться с потерями": советник Трампа озвучил неутешительный для Киева прогноз
21:31Еще одно безумство Зеленского: Украина придумала, как покрыть дефицит бюджета
21:25На фоне атаки дрона на трассе: российские ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ
21:20Тревожные цифры: стало известно, насколько сократилось население Украины
21:15Обстановка на Дружковском направлении: ВСУ бросают резервы, чтобы сдержать наступление российской армии
21:06Почему Зеленский рвётся по шву: Безпалько об итогах "встречи на троих" и не только
20:57В Кремле заявили, что Киев и Европа "чинят препятствия" для мирного урегулирования
20:51Украина, фентанил и TikTok: о чём договорились Трамп и Си Цзиньпин
20:41СВО не финишная черта: Путин заявил о долгосрочной модернизации армии
20:36Намерения Трампа, музей СВО и выводы американской разведки. Главное на этот час
18:38"Земля героям": участникам спецоперации и семьям погибших предложили гектары
18:28Новый пакет санкций против России, встреча Лаврова и Рубио, переговоры США с Китаем. Главное на этот час
18:18"Ланцеты" уничтожили переправу и технику ВСУ: российские войска наступают под Красным Лиманом
18:08Новая волна атак: дроны ВСУ атакуют Энергодар, Крымский мост и Курскую область
18:01После атак ВСУ: жители Курска получают ключи от восстановленных квартир
18:00ВСУ выбили из "мертвого леса", ЕК согласовала 19-й пакет санкций. Итоги 19 сентября
Лента новостейМолния